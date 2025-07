Néhány éve még BL-csapatokkal hozták szóba, most az NB II újonca is csak próbajáték után igazolta le a magyar válogatott játékost

Ha kicsit udvariasabb vagyok, azzal is kezdhettem volna az interjút: hogy van fizikailag?

Teljesen száz százalékos vagyok!

Próbálkoztam is átigazolni majdnem mindenhova az NB I-ben és az NB II-ben, de kilencvennyolc százalékban azt a visszajelzést kaptam, hogy sérült vagyok, rossz a lábam. Pedig nyugodtan megnézhetnének két-három edzésre, és látnák, hogy nem ez a helyzet. Sajnos így lettem beskatulyázva.

Azért viszont nagyon hálás vagyok, hogy Karcagon kíváncsiak voltak rám, megnéztek, játszottam edzőmeccsen, és szerződést kaptam. Úgy veszem észre, kulcsemberként számolnak velem, ami nagyon jólesik. Próbálok majd a következő idényben nemcsak nekik, hanem azoknak is bizonyítani, akik azt mondták, rossz a lábam.

És mik a hosszabb távú célok? Hisz még abban, hogy visszaküzdheti magát arra a szintre, ahol pályafutása csúcsán járt? Mondjuk, amikor a Puskás Aréna avatóján, telt ház előtt kezdő volt a magyar válogatottban Uruguay ellen?



Őszinte leszek: azt nem nagyon látom magam előtt, hogy én valaha még kezdő leszek a válogatottban.

De ezt az idényt arra szeretném felhasználni, hogy visszakerüljek a térképre, és egy év múlva már ne az legyen a vélemény rólam, hogy rossz a lábam, másképp álljanak hozzám a futballszakemberek. Még öt-hat évet tervezek komoly szinten játszani. Hálásan köszönöm a Karcagnak, hogy elindít ezen az úton!

A világért sem szeretnék sebeket feltépni, de akkoriban, amikor válogatott volt, és még nem tudta, mennyi sérülés következik a pályafutásában, miről álmodozott?



Neveket most nem mondanék, de amikor kezdő voltam a válogatottban, Bajnokok Ligája-induló klubokról volt szó, most meg az NB III-ból frissen feljutó csapat is csak edzések után igazolt le.

Nyilván nem ilyen karrierívet terveztem, de így alakult, sajnáltatni nem akarom magamat. A most következő idényre koncentrálok, a csapattal a bennmaradás a célunk, egyénileg meg az, hogy szeretnék játszani, sérülések nélkül.

Egyetért azzal, hogy ön minden idők egyik legpechesebb magyar labdarúgója?

A top ötben biztosan benne vagyok, de ha egyszer abbahagyom, nem így akarok emlékezni majd magamra. Érzek még annyi erőt fizikailag, hogy szép dolgok legyenek benne a pályafutásomban.

A szavaiból úgy érzem, mentálisan és lelkileg is rendben van most. Pedig felsorolni is nehéz lenne, mennyi sérülést kellett feldolgoznia. Kemény munka volt eljutni idáig?

Nagyon hosszú interjú lenne, ha most belekezdenék abba, hogy mennyi mindent kellett pluszban beletenni azért, hogy eljussak erre a mentális állapotra. Mondjuk úgy, hogy három év a pályafutásomból óriási küzdelem volt. Próbálkoztam mindennel, segített sokat a családom, a feleségem, szakemberek, pszichológusok. Bevetettem mindent, kisebb-nagyobb sikerrel.

A hosszú évek alatt azonban rájöttem, hogy csak én tudok segíteni saját magamon. Mankókat, tanácsokat kaphatok, de elsősorban én vagyok az, aki fel vagy le tudom húzni magamat.

Az biztos, hogy engem sok újdonság már nem érhet…

Kit hibáztat ilyenkor az ember? Magát, a világot, a sorsot, a mindenhatót?

Nyilván ezt mindenki máshogy éli meg. Én az első két évben a sorsot okoltam meg mindenki mást magamon kívül. Azt gondoltam, én abszolút nem vagyok hibás. Persze, a sérülésekről nem is tehet az ember, de így visszatekintve már magamat okolom, hogy kevesebbet játszottam a végén. Erről nem az edző vagy a sors tehet.

Nyilván balszerencsés voltam, de már nem fogom senkire, a hibát magamban kerestem, meg is találtam, ezért is vagyok most annyira pozitív.

A pályán tud felszabadultan, félelem nélkül játszani?

Persze, hosszú ideje, már a Vasasban sem volt ott a fejemben, hogy féltem a térdem, mert akkor nem is erőltettem volna. Karcagon volt orvosi teszt, yok futás és edzőmeccs – mindenen átmentem, sőt a jobbak közé tartoztam a fizikai mutatókban. Köszönöm nekik még egyszer a bizalmat! Szeretnék ebben az évben huszonöt-harminc meccset játszani, hogy aztán újra forogjon a nevem a köztudatban, és akarjanak leigazolni, ne nekem kelljen keresni a csapatokat. Vagy a menedzseremnek, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek.

Nyitókép: Karcag SE