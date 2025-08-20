Hihetetlen történet: Putyin egyenesen Oroszországból hozta magával a motort, amellyel meglepte az alaszkai nyugdíjast

„Megvan az alaszkai Trump-Putyin csúcs eddigi legnagyobb nyertese: Mark Warren” – olvasható az abc News cikkében. Történt ugyanis, hogy az orosz állami televízió egy héttel a csúcstalálkozó előtt riportot készített Anchorage-ban, Alaszka fővárosában. Épp akkor parkolt le a közelben egy nyugdíjas tűzvédelmi szakember a régi Ural motorkerékpárjával. A stáb felfigyelt rá, hogy még mindig akad orosz gyártmány a környéken, és gyorsinterjút készítettek vele. A férfi elmondta, hogy

alapvetően elégedett a motorral, de a szankciók miatt egyre nehezebb hozzá alkatrészt szerezni.

Néhány nappal később Warren telefonhívást kapott: közölték vele, hogy többé nem kell emiatt aggódnia, mert Putyin úgy döntött, még egy új motor felfér a gépére. Ő azonban letette a telefont, azt gondolva, hogy csak tréfálkoznak vele. Ám a csúcstalálkozó után ismét hívták, és közölték, hogy átveheti a motort az orosz konzulátus egyik munkatársától. Csak amikor a parkolóban valóban ott állt előtte az új motor, akkor hitte el, hogy nem egy rejtett kamerás átverés áldozata lett.

Nyitókép: Facebook