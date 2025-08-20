Ft
08. 20.
szerda
Mark Warren Putyin konzulátus motor

Hihetetlen történet: Putyin egyenesen Oroszországból hozta magával a motort, amellyel meglepte az alaszkai nyugdíjast

2025. augusztus 20. 13:58

Alighanem megvan a Trump-Putyin csúcs eddigi legnagyobb nyertese.

2025. augusztus 20. 13:58
null

„Megvan az alaszkai Trump-Putyin csúcs eddigi legnagyobb nyertese: Mark Warren” – olvasható az abc News cikkében. Történt ugyanis, hogy az orosz állami televízió egy héttel a csúcstalálkozó előtt riportot készített Anchorage-ban, Alaszka fővárosában. Épp akkor parkolt le a közelben egy nyugdíjas tűzvédelmi szakember a régi Ural motorkerékpárjával. A stáb felfigyelt rá, hogy még mindig akad orosz gyártmány a környéken, és gyorsinterjút készítettek vele. A férfi elmondta, hogy 

alapvetően elégedett a motorral, de a szankciók miatt egyre nehezebb hozzá alkatrészt szerezni.

Néhány nappal később Warren telefonhívást kapott: közölték vele, hogy többé nem kell emiatt aggódnia, mert Putyin úgy döntött, még egy új motor felfér a gépére. Ő azonban letette a telefont, azt gondolva, hogy csak tréfálkoznak vele. Ám a csúcstalálkozó után ismét hívták, és közölték, hogy átveheti a motort az orosz konzulátus egyik munkatársától. Csak amikor a parkolóban valóban ott állt előtte az új motor, akkor hitte el, hogy nem egy rejtett kamerás átverés áldozata lett.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 20 komment

elbert-0
2025. augusztus 20. 14:34
Véletlenül nem kaphatott volna még egy olyan motoros bőrkabátot is amelyiknek a hátán még az 1857 előtti cári birodalom térképe van kiszegecselve.
0
1
Türelem
2025. augusztus 20. 14:25
hülye mandiner...egy motor fontosabb, mint az, hogy mp Pannonhalmán hülyíti a vidéki büdös szájú táborát?
2
0
alenka
2025. augusztus 20. 14:17
Csodálatos gesztus, méltó Putinhoz... Putin, előre!
10
1
Picnic Niki
2025. augusztus 20. 14:13
Ez a motort már nem fogja maga karbantartani, javítani, ha vmi probléma lesz vele, mert az új idők új szele már ezt is elérte. De szerencsére ez még nem elektromos. :D
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.