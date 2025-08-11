Elege lett az ukrán menekültekből a németeknek: kiderült, hogy eszük ágába sincs dolgozni, csak a segélyen élnek

A statisztikák szerint a munkaképes korú ukrán menekültek csak kevesebb mint egyharmada helyezkedett el a munkaerőpiacon Németországon – írja az RBC alapján a Kárpáthír.

A helyzet súlyosságát felismerő Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke felvetette: vonják meg az ukrán menekültektől – nem csak az újonnan érkezőktől, hanem mindegyiktől – a munkanélküli segélyt (vagy ahogy ők hívják, „Bürgergeld”).

Az ingyenpénzt egyébként jelenleg a munkaképesnek minősített menekültek közül 502 ezren kapják meg. Slusszpoén, hogy az ukránok 563 eurót kapnak, körülbelül 100 euróval többet, mint a többi menedékkérő.