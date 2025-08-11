Ft
Németország segély ukrán menekültek

Elege lett az ukrán menekültekből a németeknek: kiderült, hogy eszük ágába sincs dolgozni, csak a segélyen élnek

2025. augusztus 11. 11:54

Felvetődött az ötlet, hogy mostantól ne fizessenek nekik.

2025. augusztus 11. 11:54
null

A statisztikák szerint a munkaképes korú ukrán menekültek csak kevesebb mint egyharmada helyezkedett el a munkaerőpiacon Németországon – írja az RBC alapján a Kárpáthír.

A helyzet súlyosságát felismerő Markus Söder, Bajorország miniszterelnöke felvetette: vonják meg az ukrán menekültektől – nem csak az újonnan érkezőktől, hanem mindegyiktől – a munkanélküli segélyt (vagy ahogy ők hívják, „Bürgergeld”).

Az ingyenpénzt egyébként jelenleg a munkaképesnek minősített menekültek közül 502 ezren kapják meg. Slusszpoén, hogy az ukránok 563 eurót kapnak, körülbelül 100 euróval többet, mint a többi menedékkérő.

Nyitókép: Illusztráció (Fotó: Pixabay)

VeressZoltán
2025. augusztus 11. 13:43
"Felvetődött az ötlet, hogy mostantól ne fizessenek nekik." Akkor az emberi jogokat fogjátok tiporni, és megszavazunk számotokra pár cikkelyt!
Válasz erre
0
0
Türelem
2025. augusztus 11. 13:31
...26-os Soros, akarom mondani Tisza, mp győzelemre készülünk mi is Lipóciában, az itt élő zsidó testvéreim nagy része is egy szabad, Orbán nélküli Magyarországra vár. A határzár eltörlésére, a bevándorlók tömeges érkezésére, azok lakással, teljes ellátással történő segítésére, a Dohány utcában egy mecset építésére, egy mainál tarkább utcaképre, a migránsokkal szembeni, mp által képviselt befogadó álláspont kormányzati szintű megvalósítására. A Lipóciában élő fiatalok is nagyon várják Orbán bukását, az arabok, az ázsiaiak, afrikaiak érkezését, egy szeretet ország felépítését.......
Válasz erre
3
0
egyszeri
2025. augusztus 11. 13:20
A zsidók irányában érzett bűntudatot próbálták enyhíteni a bevándorlással. Jelentem, ez sem sikerült a németeknek! Túl későn jöttek rá, az a legnagyobb baj.
Válasz erre
0
0
csigabus
2025. augusztus 11. 13:09
Okos németek és a többi léhűtövel mi a helyzet?
Válasz erre
0
0
