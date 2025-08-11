Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
keménymag Videoton FC Fehérvár FEOL RBD Ultras drukker barátság

Videón, ahogy egymást ütik a stadionban a Videoton játékosai és szurkolói

2025. augusztus 11. 10:52

Nem kímélték egymást a felek.

2025. augusztus 11. 10:52
null

A Videoton FC Fehérvár szurkolói keménymagja, az RBD Ultras tagjai és a klub játékosai estek egymásnak a csapat szombati edzése után – írja a FEOL. A rendhagyó bokszedzésben Hársádi Imre, az Alba UNIT Fitness & Box Club vezetője segédkezett, aki a játékosoknak vezényelt egy kis bemelegítést, miközben a szurkolók is felkészültek az összecsapásra.

Mint írták, ezután „elszabadultak az indulatok” és a játékosok valamint a szurkolók egymást ütötték, vágták. „Nyilván a barátság teljes keretein belül, senki sem akart a másiknak sérülést okozni, a cél az volt, hogy még közelebb kerüljenek egymáshoz a drukkerek és a futballisták.”

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. augusztus 11. 11:22
Focistának is csak a fejét hogy meg ne sántuljon..
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. augusztus 11. 11:10
Mondjuk sakkozhatnának is néha, ha már az a fránya foci nem igazán megy.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!