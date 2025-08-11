Videón, ahogy egymást ütik a stadionban a Videoton játékosai és szurkolói

A Videoton FC Fehérvár szurkolói keménymagja, az RBD Ultras tagjai és a klub játékosai estek egymásnak a csapat szombati edzése után – írja a FEOL. A rendhagyó bokszedzésben Hársádi Imre, az Alba UNIT Fitness & Box Club vezetője segédkezett, aki a játékosoknak vezényelt egy kis bemelegítést, miközben a szurkolók is felkészültek az összecsapásra.

Mint írták, ezután „elszabadultak az indulatok” és a játékosok valamint a szurkolók egymást ütötték, vágták. „Nyilván a barátság teljes keretein belül, senki sem akart a másiknak sérülést okozni, a cél az volt, hogy még közelebb kerüljenek egymáshoz a drukkerek és a futballisták.”

Fotó: MTI/Vasvári Tamás