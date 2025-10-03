„Majd ki fogom tenni a videót, amit a megbékélés menetre készítettem. Szeretném, ha ebből mozgalom indulna és mindenki írna, beszélne a megbékélésről.

Azért fogadtam el Puzsér Róberttől a felkérést, mert a barátom. Szerintem a mi barátságunk egy szimbólum.

Úgy kezdődött, hogy hallgattam a kocsiban, ahogy ordít. Annyira vicces, érdekes és izgalmas volt, hogy sokszor még a műsor végéig a kocsiban maradtam, hogy végighallgassam. Aztán interjút készítettem vele az UFI (Utolsó Figyelmeztetés) lapba, ez a mostani Mandiner előlapja és összebarátkoztunk. Hívtam bulikba, több interjút, beszélgetést készítettem vele, még börtönben is voltunk Bházynál. Ő meg hívott a karácsonyaira, szülinapjára, sokszor találkoztunk, telefonáltunk. Sőt, nekem nyilatkozta egyedül, hogy gyereke született. Kerüli a bulvárt.

Sokszor csak ordít, én meg nevetek.

Próbálom mondani neki, hogy vegyen levegőt. Megértem a félelmét, ő Putyin-barátságtól fél, kommunista tempótól, most pl. koncepciós pertől.