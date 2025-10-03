Ft
Azért fogadtam el Puzsér Róberttől a felkérést, mert a barátom

2025. október 03. 13:57

Most ez a megbékélés menet nem jött össze, de hiszek abban, hogy elindult a jó.

2025. október 03. 13:57
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Majd ki fogom tenni a videót, amit a megbékélés menetre készítettem. Szeretném, ha ebből mozgalom indulna és mindenki írna, beszélne a megbékélésről.

Azért fogadtam el Puzsér Róberttől a felkérést, mert a barátom. Szerintem a mi barátságunk egy szimbólum.

Úgy kezdődött, hogy hallgattam a kocsiban, ahogy ordít. Annyira vicces, érdekes és izgalmas volt, hogy sokszor még a műsor végéig a kocsiban maradtam, hogy végighallgassam. Aztán interjút készítettem vele az UFI (Utolsó Figyelmeztetés) lapba, ez a mostani Mandiner előlapja és összebarátkoztunk. Hívtam bulikba, több interjút, beszélgetést készítettem vele, még börtönben is voltunk Bházynál. Ő meg hívott a karácsonyaira, szülinapjára, sokszor találkoztunk, telefonáltunk. Sőt, nekem nyilatkozta egyedül, hogy gyereke született. Kerüli a bulvárt.

Sokszor csak ordít, én meg nevetek. 

Próbálom mondani neki, hogy vegyen levegőt. Megértem a félelmét, ő Putyin-barátságtól fél, kommunista tempótól, most pl. koncepciós pertől.

Én az anarchiától félek, a káosztól.

Megértjük egymás félelmeit.

Mindig kiálltam mellette, bármivel vádolták.

Ő is mindig kiállt mellettem, felvállalt, felkért, ha kellett megvigasztalt. Jó barát, akivel egyébként teljesen mást gondolunk. Máshogy képzeljük az életünket, mástól félünk, mást szeretünk, de mégis bízunk egymásban. Bízunk abban, hogy a másik alapvetően jót akar. Robi néha túltolja, de ő ilyen.

Szóval szerintem van a politika felett is élet, sőt a politika felett van az élet.

Most ez a megbékélés menet nem jött össze, de hiszek abban, hogy elindult a jó. Mégis kiálltunk együtt Kassai Lajossal és Böjte Csabával, bevállalva az arcokat a másik oldalon. Kinyújtottuk a kezünket, amit most elengedtek, de a kezünk ott maradt, újra meg lehet fogni. Ez nem baj, a közeledés, a béke lassú folyamat.

Büszke vagyok Robira, hogy ezt elkezdte szervezni, de nem sikerült egyelőre megtörni a »turáni átkot« – ő mondta így. Majd megtörjük később, vagy elkezdtük törni.”

Nyitókép: Facebook / Skrabski Fruzsina

Összesen 24 komment

mihint
2025. október 03. 15:05
Basszus :) és még én védtelek a Falafelnél, hogy... na jól rábasztam. Akinek Puzsér a barátja, annak vajon én mi lehetek? Asztakurva.
XTRO
2025. október 03. 14:58
Én egy kicsit fenntartással kezelem ezt a barátok vagyunk történetet. Nincs olyan, hogy valaki cuki-muki , figyelmes meg kiáll mellettem aztán üvöltve hergeli az agyhalott bandát tulajdonképpen ellenem , ellenünk …szerintem.
sagirdilsiz-2
2025. október 03. 14:52
Sötétben minden tehén egyforma, hát még a bika.
ujujuj
2025. október 03. 14:51
Mindig csodálkozom, hogy ekkora végtelen naivitással, mint amivel Fruzsina fel van vértezve, hogy a picsába maradhat meg valaki a média világában huzamosabb ideig. Aki abban reménykedik, hogy majd valós megbékélést, oldalak közötti valós párbeszédet fog kezdeni pont puzsér, és ez a megbékélésmenetes faszság nem valami o1g dzsembori lesz, az butább, mint amilyennek látszik.
