Vízummentesség visszaszerezve: Trump–Orbán tengely hozta el az áttörést Washingtonban

Hatalmas siker az amerikai diplomáciai kapcsolatokban: ez minden magyart érinteni fog! (VIDEÓ)
Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta aranykor köszöntött be a két ország viszonyában.
A Biden-kabinet politikai bosszúból vezette be a vízumkötelezettséget is a magyar állampolgárokkal szemben – mutatott rá lapunknak nyilatkozva Kiss Rajmund, korábbi diplomata.
A napokban a Mandiner is beszámolt arról a diplomáciai sikerről, melynek értelmében szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt. Ezt a döntés Szijjártó Péter külügyminiszter újabb komoly eredménynek könyvelte el Donald Trump elnök hivatalba lépése óta.
A Mandiner e pozitív fejlemények kapcsán megkereste Kiss Rajmundot, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetőjét, aki lapunknak kijelentette, hogy „az, hogy visszakellett szereztük azt, ami eddig is megilletett volna minket, azt bizonyítja, hogy nem nevezhetjük diplomáciai-politikai kapcsolatnak azt, ami a Biden-Harris adminisztráció alatt jellemezte Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát”.
Az egykori diplomata felidézte, hogy a külgazdasági kapcsolataink még jók voltak, de ott is érezhető volt a politika hatása. „A baloldali, liberális ideológiával fűtött fehér házi és külügyi vezetés még a nagy vállalatoknak is jelezte több alkalommal, hogy nem javasolja nekik, hogy Magyarországon fektessenek be.
Nem is kell ennél több bizonyíték arra, hogy a Biden-kabinet politikai bosszúból vezette be a vízumkötelezettséget is a magyar állampolgárokkal szemben”
– mutatott rá Kiss.
Az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője itt megjegyezte, hogy még nehezebb dolguk lett a nem Magyarországon született magyar állampolgároknak. Mint ismert, azokról a polgártársainkról kért információt az amerikai külügyminisztérium, akik az egyszerűsített honosítással lettek magyar állampolgárok. De a magyar kormány megtagadta ezt, és azt az álláspontot képviselte, hogy nem fog kiadni semmilyen adatot sem a kárpátaljai, sem a délvidéki honfitársainkról – emlékeztetett.
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta aranykor köszöntött be a két ország viszonyában.
Kiss Rajmund ezután kiemelte, hogy a mostani vízummentesség is bizonyítja, hogy nemcsak a konzervatív, patrióta kapcsolat fűzi össze jelenleg a két adminisztrációt, hanem őszintén leírhatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke évek óta baráti kapcsolatot ápol a magyar kormányfővel. „De a külügyminiszter is jó kapcsolatot ápol a kollégáival.
Teljesen más hangulatban lehet így dolgozni, tervezni”
– hangzott el.
Az egykori diplomata arra is rámutatott, hogy Amerika a második legnagyobb befektető Magyarországon a németek után, és nagyon fontos munkaadók az amerikai nagyvállalatok. „A Biden-Harris-adminisztráció alatt azonban nem találtuk meg a közös hangot és bizalmon alapuló kapcsolatot, ami Trump korábbi kormányzása alatt jellemezte a kétoldali együttműködéseinket. Ezt tovább nehezítette, hogy annak idején egy olyan nagykövetet delegáltak Magyarországra David Pressman személyében, aki már az érkezése előtt kritikát fogalmazott meg a leendő állomáshelyét”.
Kiss itt kitért arra is, hogy diplomataként több helyen szolgálta Magyarországot, – legutóbb Genfben nagykövetként –, de ilyet még nem hallott, hogy egy diplomata, egy misszióvezető, aki a teljes kormányát képviseli már az érkezése előtt ilyen hangot üssön meg. „Igaz, az amerikai választás után Trump is kijelentette, hogy Pressman nem így járt el, nem is véletlen, hogy az elsők között tért haza Amerikába az év elején, az éj leple alatt. De szerencsére mindez már csak a múlt” – idézte fel.
Az MCC műhelyvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy bár nagyon keveset beszélünk róla, de nem szabad lebecsülni a konzuli kapcsolatokat sem. „A külpolitikában a geopolitika, a biztonságpolitika és a gazdaságpolitika mindig a főszereplő. De a konzuli kapcsolatok a mindennapok során is érintik az embereket, és nemcsak a turizmus kapcsán. Az érdekvédelem, a kint tartózkodó magyarok biztonsága, a kétoldalú kapcsolatok terén a konzuli kapcsolatok fontosak” – ismertette.
Kiss Rajmund előre tekintve arról is beszélt a Mandinernek, hogy ez a mostani diplomáciai siker reményei szerint további eredményes gazdasági együttműködéseket és magyar munkahelyeket vetít előre. További kétoldali, magasszintű politikai kommunikációt.
A szakértő végül arról is beszélt, hogy amennyiben az európai partnerek nem mennének szembe Donald Trump békepolitikájával, akkor már idehaza is éreznénk annak az előnyét, hogy ő az amerikai elnök. „Megszűnhetnének a szankciók, csökkennének az energiaárak, valamint az élelmiszerinfláció is csökkenne. Még úgyis, hogy Magyarországnak megvan a pragmatikus, kiváló kereskedelmi kapcsolata Oroszországgal” – magyarázta Kiss.
Nyitókép: Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A volt nagykövet nagyon szomorú: hiába ment haza, Trump szerinte pont olyan, mint Orbán.