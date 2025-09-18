Vízummentesség visszaszerezve: Trump–Orbán tengely hozta el az áttörést Washingtonban

A napokban a Mandiner is beszámolt arról a diplomáciai sikerről, melynek értelmében szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt. Ezt a döntés Szijjártó Péter külügyminiszter újabb komoly eredménynek könyvelte el Donald Trump elnök hivatalba lépése óta.

Szakértő: a Biden-kabinet politikai bosszúból vezette be a vízumkötelezettséget

A Mandiner e pozitív fejlemények kapcsán megkereste Kiss Rajmundot, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetőjét, aki lapunknak kijelentette, hogy „az, hogy visszakellett szereztük azt, ami eddig is megilletett volna minket, azt bizonyítja, hogy nem nevezhetjük diplomáciai-politikai kapcsolatnak azt, ami a Biden-Harris adminisztráció alatt jellemezte Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatát”.

Az egykori diplomata felidézte, hogy a külgazdasági kapcsolataink még jók voltak, de ott is érezhető volt a politika hatása. „A baloldali, liberális ideológiával fűtött fehér házi és külügyi vezetés még a nagy vállalatoknak is jelezte több alkalommal, hogy nem javasolja nekik, hogy Magyarországon fektessenek be.