„Sosem fogunk félrenézni” – feljelentést tett a kolozsvári ultrák ellen Kelemen Hunor

„Méltóak voltak a felmenőikhez” – soviniszta román drukkerek tépték le a magyar és a székely zászlót Csíkszeredában (VIDEÓ)
Félelmetes képsorok.
Kelemen Hunor közösségi oldalán jelentette be, jogi lépéseket fognak tenni a rongálók ellen.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton az U Kolozsvár focicsapat drukkerei letépték egy házról a magyar és a székely zászlót azok után, hogy csapatuk vereséget szenvedett a FK Csíkszeredától.
Az esetre Facebook-bejegyzésében reagált Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is.
Elfogadhatatlan a székely zászlók letépése!”
– kezdte bejegyzését a politikus.
Kelemen Hunor elárulta, hogy feljelentést fognak tenni ismeretlen tettes ellen, rongálás vádjával.
Kifejtette továbbá azt is, hogy nem elég, hogy a kolozsvári ultrák elkövették a rongálást, még büszkélkedtek is tettükkel a közösségi médiában.
Sosem fogunk félrenézni. Mindig igazságot fogunk követelni, amikor szimbólumainkat, zászlóinkat, közösségünket bántják.”
– erősítette meg Székelyföld kiállását Kelemen Hunor.
Nyitókép: Facebook / Kelemen Hunor
