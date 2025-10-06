Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
focicsapat U Kolozsvár kolozsvári ultrák drukker Székelyföld zászló Kelemen Hunor

„Sosem fogunk félrenézni” – feljelentést tett a kolozsvári ultrák ellen Kelemen Hunor

2025. október 06. 13:14

Kelemen Hunor közösségi oldalán jelentette be, jogi lépéseket fognak tenni a rongálók ellen.

2025. október 06. 13:14
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szombaton az U Kolozsvár focicsapat drukkerei letépték egy házról a magyar és a székely zászlót azok után, hogy csapatuk vereséget szenvedett a FK Csíkszeredától. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az esetre Facebook-bejegyzésében reagált Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is.

Elfogadhatatlan a székely zászlók letépése!”

– kezdte bejegyzését a politikus.

Kelemen Hunor elárulta, hogy feljelentést fognak tenni ismeretlen tettes ellen, rongálás vádjával.

Kifejtette továbbá azt is, hogy nem elég, hogy a kolozsvári ultrák elkövették a rongálást, még büszkélkedtek is tettükkel a közösségi médiában.

Sosem fogunk félrenézni. Mindig igazságot fogunk követelni, amikor szimbólumainkat, zászlóinkat, közösségünket bántják.”

– erősítette meg Székelyföld kiállását Kelemen Hunor.

Nyitókép: Facebook / Kelemen Hunor

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
letsgobrandon-2
2025. október 06. 13:48
nyugi... majd a medve kiszarja őket
Válasz erre
0
0
ZZoltan
2025. október 06. 13:43
RMDSZ :DDD Kolaboráns, megélhetési magyarok. Mint ahogy a délvidéki és felvidéki szervezetek is. Sajna a fidesz is csak kirakatnak használja őket - illetve gazdasági lenyúlásnak. Itt lenne az ideje egy MAGYAR kormánynak. Talán a mi Hazánk valamit érne a sok nemzetellenes párttal szemben. (Tisza=fidesz=Ó-balosok)
Válasz erre
0
1
grenki-2
2025. október 06. 13:24
Nagyon helyes! Ne is hagyják magukat a rohadék tolvajoknak! Hajrá erdélyi magyar testvéreink, vesszen a trianoni ALJASSÁG!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!