Sikorski Lengyelország erőszak barátság 1956 szolidaritás

Nem a lengyel emberek kívánják a pusztulásunkat, hanem a lengyel állam nevében eljáró frusztrált, oktalan állami vezető

2025. október 23. 12:22

Nem hiszem, hogy haragudnunk kellene Sikorskira. Nagyjából így beszél minden politikus a történelem kezdete óta.

2025. október 23. 12:22
null
Nizalowski Attila
„Sikorski lengyel külügyminiszter kicsi szíve vígabban dobogna, ha végre az ukránok lebombáznák a Barátság kőolajvezetéket, a horvátok ötszörös díjat számláznának nekünk az olajért, és Magyarország koldusbotra jutna. Mondta ezt október 23-a előestéjén, mert nincs Kisantant-féle félelem és bosszúvágy, s Hálózat sem, Sikorski és becses neje csak bridzselni járnak Soroshoz csütörtökönként. Államférfihoz méltó megnyilatkozás. Ugyan ő maga nem talál fogást Orbánon, de szívesen veszi, ha néhány nálánál bátrabb, okosabb, ügyesebb furkósbottal várja Orbánt a sarkon a sötétben.

Köztudomású, hogy a lengyelek 1956-ra elviselhetetlennek érezték a sztálinizmust, utcára mentek már a nyár folyamán. A hatalom ugyan erőszakot alkalmazott velük szemben, halottak is voltak, főleg Poznańban, de a kedélyeket nem tudták csillapítani. Októberben aztán Moszkvában elhatározták, hogy maguk fogják felszámolni a lázadást. 21-22-én az egész vezetés repülőre ült, ám Varsóban nem engedték leszállni őket, mire egy katonai bázison kellett landolniuk. Azonnal intézkedtek a katonai erő alkalmazásáról, és az ország minden szovjet bázisáról megindultak a tankok Varsó felé.

Ekkor jöttek a magyarok. Akik a véres leszámolás előtti döntő pillanatban utcára mentek, hogy tiltakozzanak a szovjet erőszak ellen, kifejezzék szolidaritásukat Lengyelország függetlensége, a lengyel nép biztonsága, önrendelkezése és jóléte mellett. Alig két óra alatt ugyan fordult a kerék, és onnan már önmagukért álltak ki a magyarok, de mit se von le ez annak az értékéből, hogy kezdetben igenis a lengyeleket féltették, és hogy a lengyelek végül tényleg megmenekültek a fizikai erőszaktól.

Nem hiszem, hogy haragudnunk kellene Sikorskira. Nagyjából így beszél minden politikus a történelem kezdete óta. 

A főhatalom csak érdekben gondolkozik, és tévhit, hogy számít a hála, a testvériség, a becsület. Ne tévesszen meg hát senkit a régi és a mostani történet. Akkor nem a magyar állam sietett Lengyelország segítségére, hanem a magyar nép. 

Most pedig nem a lengyel emberek kívánják a pusztulásunkat, hanem a lengyel állam nevében eljáró frusztrált, oktalan állami vezető.

Ha van kifogásolni való Sikorski megnyilvánulásában, akkor az egy apróság. Igazi államférfiak nem ebben a stílusban szoktak a nyilvánosság előtt beszélni. Ezt a fajta irigykedő, kárörvendő csaholást meghagyják a személyes találkozóknak és a diplomáciai levelezésnek, ahol önmaguk lehetnek végre, a plebsz előtt viszont állami megbízottként viselkednek, himnusz, zászló, kitüntetés, miegyéb.”

Nyitókép: Facebook / Nizalowski Attila

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

béka
2025. október 23. 13:55
Az igazi politikusok nem így beszélnek így csak a primitív beteg provokátorok mocskolódnak eltékozoltunk néhány száz évet méltatlan barátokra
saikyo-2
2025. október 23. 13:54
Ebben sajnos én nem hiszek. Engedjük el ezt a lengyel magyar két jó barát dolgot... Vannak rendes lengyel emberek, de a lengyelek szavazták meg a mostani lengyel kormányt. Ahogy Szijjártó a magyarok nevében beszél, úgy az a faszkalap sikorski is a lengyelek nevében. Arról nem beszélve, hogy a PiS kormánnyal sem volt már baráti viszony a végén.
Syr Wullam
2025. október 23. 13:51
Az 1963-ban született Sikorski ezt írta a Twitteren (1:08 PM · Jan 9, 2023): "I had Soviet bombs fall on me when you were still pissing in your pampers, so piss off, troll." twitter.com/sikorskiradek/status/1612436182977200136&ved=2ahUKEwiyt5mYoLqQAxWbgv0HHXeLDGwQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw0m3dfXdgZjcqw9qylDCKjm Azóta persze törölte. 😁
bakafant-28
2025. október 23. 13:32
Akinek egy Anne Applebaum a felesége,attól bármi kitellik...
