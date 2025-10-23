„Sikorski lengyel külügyminiszter kicsi szíve vígabban dobogna, ha végre az ukránok lebombáznák a Barátság kőolajvezetéket, a horvátok ötszörös díjat számláznának nekünk az olajért, és Magyarország koldusbotra jutna. Mondta ezt október 23-a előestéjén, mert nincs Kisantant-féle félelem és bosszúvágy, s Hálózat sem, Sikorski és becses neje csak bridzselni járnak Soroshoz csütörtökönként. Államférfihoz méltó megnyilatkozás. Ugyan ő maga nem talál fogást Orbánon, de szívesen veszi, ha néhány nálánál bátrabb, okosabb, ügyesebb furkósbottal várja Orbánt a sarkon a sötétben.

Köztudomású, hogy a lengyelek 1956-ra elviselhetetlennek érezték a sztálinizmust, utcára mentek már a nyár folyamán. A hatalom ugyan erőszakot alkalmazott velük szemben, halottak is voltak, főleg Poznańban, de a kedélyeket nem tudták csillapítani. Októberben aztán Moszkvában elhatározták, hogy maguk fogják felszámolni a lázadást. 21-22-én az egész vezetés repülőre ült, ám Varsóban nem engedték leszállni őket, mire egy katonai bázison kellett landolniuk. Azonnal intézkedtek a katonai erő alkalmazásáról, és az ország minden szovjet bázisáról megindultak a tankok Varsó felé.