Súlyos ítéletet mondott a lengyel-magyar barátság fölött Bóka János

Mit érdemes tudni a karpaczi fórumról? Miért tölt be fontos szerepet a térség országainak életében?

A Karpacz Gazdasági Fórumot gyakran „Lengyelország Davosaként” emlegetik. Ezt az elnevezést nemcsak a gazdasági gondolkodáshoz és a kapcsolatokhoz való hozzáadott értéke, hanem a helyszín elhelyezkedése is indokolja. Magyarország számára kulcsfontosságú platform különösen a V4 együttműködés és a lengyel–magyar kapcsolatok szempontjából. Lehetővé teszi a stratégiai párbeszédet a regionális politikai és gazdasági kihívásokról, és

Karpacz Magyarország számára kulcsfontosságú platform a közép-európai együttműködés erősítésére, különösen a V4 együttműködés és a lengyel–magyar kapcsolatok szempontjából – mondta el a Mandinernek a miniszter. Fotó: Bóka János Facebook-oldala

megerősíti Magyarország szerepét mint a régió aktív alakítója. Emellett gazdasági lehetőségeket is kínál a vállalatok és a befektetők számára.

Hogy állnak most a magyar–lengyel kapcsolatok? Milyen előrelépés várható a jövőben?

A magyar–lengyel kapcsolatok jelenleg is szilárd alapokon állnak, és az új lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki megválasztása új lehetőségeket nyithat meg az együttműködésben. Az új elnök egyértelműen a szuverén Lengyelország mellett áll, ami összhangban van azzal, ahogyan mi a magyar nemzeti érdekek – és általában a nemzeti érdekek – képviseletére tekintünk.