gazdaság együttműködés Karol Nawrocki Lengyelország Magyarország barátság Bóka János Csehország V4 választás

Súlyos ítéletet mondott a lengyel-magyar barátság fölött Bóka János

2025. szeptember 17. 05:53

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is részt vett a karpaczi Economic Forumon. Ott kijelentette, a lengyel-magyar kapcsolatok 2025-ben olyan szakaszban vannak, amikor egyszerre szeretnék folytatni a közös munkát és új fejezetet is nyitni. Ennek részleteiről, és a V4 együttműködésre gyakorolt hatásáról kérdeztük a minisztert.

2025. szeptember 17. 05:53
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Mit érdemes tudni a karpaczi fórumról? Miért tölt be fontos szerepet a térség országainak életében?
A Karpacz Gazdasági Fórumot gyakran „Lengyelország Davosaként” emlegetik. Ezt az elnevezést nemcsak a gazdasági gondolkodáshoz és a kapcsolatokhoz való hozzáadott értéke, hanem a helyszín elhelyezkedése is indokolja. Magyarország számára kulcsfontosságú platform különösen a V4 együttműködés és a lengyel–magyar kapcsolatok szempontjából. Lehetővé teszi a stratégiai párbeszédet a regionális politikai és gazdasági kihívásokról, és 

Karpacz Magyarország számára kulcsfontosságú különösen a V4 együttműködés és a lengyel–magyar kapcsolatok szempontjából.
Karpacz Magyarország számára kulcsfontosságú platform a közép-európai együttműködés erősítésére, különösen a V4 együttműködés és a lengyel–magyar kapcsolatok szempontjából – mondta el a Mandinernek a miniszter. Fotó: Bóka János Facebook-oldala

megerősíti Magyarország szerepét mint a régió aktív alakítója. Emellett gazdasági lehetőségeket is kínál a vállalatok és a befektetők számára.

Hogy állnak most a magyar–lengyel kapcsolatok? Milyen előrelépés várható a jövőben?

A magyar–lengyel kapcsolatok jelenleg is szilárd alapokon állnak, és az új lengyel köztársasági elnök, Karol Nawrocki megválasztása új lehetőségeket nyithat meg az együttműködésben. Az új elnök egyértelműen a szuverén Lengyelország mellett áll, ami összhangban van azzal, ahogyan mi a magyar nemzeti érdekek – és általában a nemzeti érdekek – képviseletére tekintünk. 

A politikai és gazdasági kapcsolatok további erősödése várható a két ország között, és új távlatok nyílhatnak meg a közös munka előtt. 

Úgy érzékelem, Lengyelország részéről is megvan a nyitottság arra, hogy a hagyományos együttműködésre, a jó tapasztalatokra építve új fejezetet nyissunk: azt keressük, ami összeköt bennünket, és ne azt, ami elválaszt.

Magyarország tisztán látja azokat a regionális ügyeket, amelyek – akár tetszik, akár nem – érdekközösségbe sodorják a visegrádi országokat még olyan területeken is, ahol a közvélekedés szerint látványos politikai konfliktusok tapasztalhatók. Ennek jó példája a fokozatosan változó, a korábbinál sokkal asszertívebb, a lengyel érdekeket határozottabban képviselő Ukrajna-politika. Ebben minden bizonnyal a korábbiaknál láthatóbb együttműködésre számíthatunk Magyarország és Lengyelország között.

A magyar–lengyel kapcsolatok annyira szorosak 

  • személyes,
  • kulturális,
  • történelmi,
  • politikai 
  • és gazdasági téren egyaránt,

 hogy nem pusztán nemzetközi vagy bilaterális viszonyról beszélhetünk. Inkább úgy tűnik, mintha a magyar és a lengyel politikai tér az évek során összefonódott volna. 

Magyarország belpolitikai kérdéssé vált Lengyelországban, Lengyelország pedig belpolitikai kérdéssé Magyarországon.

 Varsóban gyakran a „budapesti gyorsról”, Budapesten pedig a „varsói gyorsról” beszélnek.

Hogy értékelhető a jelenlegi gazdasági együttműködés a két ország között?

A gazdasági együttműködés nem légüres térben zajlik, ezért érdemes annak stratégiai kereteit is áttekinteni. Lengyelország geopolitikai elhelyezkedése, méretei és gazdasági erőforrásai miatt inkább regionális középhatalomként tekint magára, ezért a V4 szerepe is más számára, mint a többi tag esetében. Ugyanakkor 

a visegrádi együttműködés mindkét ország számára pótolhatatlan az Európai Unión belüli érdekérvényesítés szempontjából.

Magyarország és Lengyelország között stratégiai érdekszövetség áll fenn: közös célunk, hogy az uniós intézmények helyett a nemzetállamok erősödjenek, és hogy a nemzetek politikai mozgástere, gazdasági lehetőségei és érdekérvényesítő képessége bővüljenek – ne pedig a brüsszeli bürokrácia.

Egyaránt úgy véljük, hogy a vasfüggöny lebontása után nem azért léptünk be az Európai Unióba, hogy a szuverenitásukat visszanyert államok megszűnjenek létezni. Ellenkezőleg: azért, hogy ezek a nemzetállamok a XXI. században is megőrizzék relevanciájukat. Ez egy sajátos közép-európai megközelítés, amely számos nyugat-európai ország gondolkodásától idegen.

Lengyelországban is megvan a nyitottság arra, hogy a hagyományos együttműködésre és a jó tapasztalatokra építve új fejezetet nyissunk: hogy azt keressük, ami összeköt bennünket, és ne azt, ami elválaszt.

A lengyel–magyar barátságot sokan és sokszor temették már, amikor ez éppen politikai érdekükben állt. Csakhogy a két ország kapcsolatai évezredes múltra tekintenek vissza, és nagyon mély történelmi, kulturális, gazdasági, politikai, sőt személyes alapokon nyugszanak. 

Olyan stratégiai érdek- és sorsközösség köti össze Magyarországot és Lengyelországot, amely független a mindenkori kormányok összetételétől.

 Stratégiai céljaink közösek, összehangolhatók, egymást kiegészítik, és semmiképpen sem állnak ellentétben egymással.

Tudna erre konkrét példákat is mondani?

A konkrét gazdasági kapcsolatokat tekintve Lengyelország Magyarország második legnagyobb kereskedelmi partnere: a kétoldalú forgalom tavaly meghaladta a 13 milliárd eurót, ami világosan mutatja együttműködésünk stabilitását. A magyar vállalatok számára Lengyelország nemcsak fontos piac, hanem vonzó befektetési célpont is. A közös logisztikai és energetikai projektek hosszú távon erősítik a régió versenyképességét.

Kereskedelmi kapcsolataink szerkezete kiegyensúlyozott: az iparcikkek, a gépipari termékek és az agrárkivitel egyaránt húzóágazatnak számítanak az együttműködésben. A magyar–lengyel gazdasági kapcsolatok a makrogazdasági kihívások közepette is bővülnek, ami jól mutatja, hogy a közép-európai gazdasági együttműködés tartós értéket teremt.

A magyar-lengyel kapcsolatok a V4 együttműködést és a térség stabilitását is erősíthetik

A sajtóértesülések szerint rövidesen hazánkba látogathat Karol Nawrocki lengyel elnök. Mik lehetnek a főbb témák?

Mindenekelőtt: a lengyel elnökválasztás eredménye a lengyel emberek döntése volt. Úgy tűnik, választásukkal azt is kifejezték, hogy új fejezetet szeretnének nyitni a magyar–lengyel kapcsolatokban. 

Magyarország erre készen áll és nyitott.

Nawrocki tudatosan hangsúlyozza a visegrádi együttműködés fontosságát, ami új lendületet adhat a regionális koordinációnak, és Magyarország számára is lehetőséget teremt a stratégiai párbeszédre. A két ország belpolitikai szinten is figyelemmel kíséri egymás történéseit, így a szoros bilaterális kapcsolatok nemcsak a V4-ek, hanem a tágabb közép-európai térség stabilitását is erősíthetik. Ez a partnerség nem pusztán diplomáciai, hanem valódi politikai és gazdasági összefonódásként jelenik meg.

Fontos hangsúlyozni, hogy a V4 sikere valójában csak a tagországok számára lényeges; mások számára ez nem kiemelt ügy. Nekünk azonban közös érdekünk, még ha olykor komoly ellenszélben kell is előre vinnünk. A magyar uniós elnökség is bizonyította: közös érdekű ügyek mentén képesek vagyunk eredményesen együtt dolgozni.

Októberben Csehország választ. Ezt követően milyen jövő várhat a V4 együttműködésre?

Bár a cseh belpolitikai helyzet változékony, az ellenzéki erők megerősödése és Andrej Babiš egykori kormányfő pártjának meghatározó jelenléte immár tendenciaszerű tényezőnek számít.

Ebben a kontextusban várható, hogy a V4-ek párbeszéde új tartalommal és erőteljesebb politikai szándékkal folytatódik a közös európai és regionális célok mentén – markánsabb, szuverenista hangvételben.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

