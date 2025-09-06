Egyértelmű üzenetet küldött a lengyel elnök Brüsszelbe: ezt nem teszik ki az ablakba

Karol Nawrocki lengyel elnök – miután beköltözött az elnöki palotába – az egyik legelső intézkedéseként eltávolította az EU-zászlót az irodájából – írja a Világgazdaság a Gazeta Wyborcza beszámolója alapján. Mint kiderült, az uniós zászlót Pawel Szefemaker, az elnöki hivatal vezetőjének az irodájából is leszedték. Ugyanakkor Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő szerint a 12 csillagos zászló jelen van az elnöki kancelláriában, és az államfő múlt heti beszéde során is három zászló volt Nawocki mögött: Lengyelország, az EU és a NATO zászlaja.