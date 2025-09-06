Egyértelmű üzenetet küldött a lengyel elnök Brüsszelbe: ezt nem teszik ki az ablakba

„Szégyen”, „MMA-harcos Nawrocki” – kiakadtak Ukrajnában a lengyel elnök Mandinernek adott interjúja miatt
„Nem támogatom Ukrajnát az EU-ban” – Nawrocki kijelentése földrengésszerű reakciókat váltott ki.
Karol Nawrocki kipaterolta a szobájából az EU-zászlót.
Karol Nawrocki lengyel elnök – miután beköltözött az elnöki palotába – az egyik legelső intézkedéseként eltávolította az EU-zászlót az irodájából – írja a Világgazdaság a Gazeta Wyborcza beszámolója alapján. Mint kiderült, az uniós zászlót Pawel Szefemaker, az elnöki hivatal vezetőjének az irodájából is leszedték. Ugyanakkor Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő szerint a 12 csillagos zászló jelen van az elnöki kancelláriában, és az államfő múlt heti beszéde során is három zászló volt Nawocki mögött: Lengyelország, az EU és a NATO zászlaja.
Kiakadtak a lengyel liberálisok, már összeesküvés elméleteket gyártanak.
A képek tanúsága szerint az előző államfő, Andrzej Duda elnöksége alatt még jelen volt a hivatalban az uniós zászló. A Gazeta Wyborcza éles hangon kritizálta az elnök döntését, és azzal vádolta Nawrockit, hogy az uniós lobogót csak azért használja nyilvános beszédeihez, hogy félrevezesse a szavazókat, miután az elnökválasztási győzelme is csak egy paraszthajszálon múlt.
A szakértők és több lengyel hírportál is arról ír, hogy az exit pollok minimális szavazatkülönbséget jeleznek, ami nem teszi lehetővé, hogy előre megítéljék a választás kimenetelét.
Lengyelország jelentősége egyébként egyre nagyobb Európában, miután a Donald Tusk vezette kormány becslése szerint az ország gazdasága az idei évben már a huszadik legnagyobb a világon, ugyanis az elmúlt három negyedév mindegyikében több mint 3 százalékkal bővült éves alapon.
Nyitóképünkön Karol Nawrocki, fotó: Wojtek RADWANSKI