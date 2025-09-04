Újabb pofon Brüsszelnek: elegánsan szúrtak oda lengyel barátaink az uniós mainstreamnek

Karol Nawrocki lengyel államfő elrendelte az Európai Unió zászlajának eltávolítását az irodájából, és most más hivatalnokok is követték a példáját – számolt be a Gazeta Wyborcza lengyel napilap. A lap által idézett forrás szerint az EU-zászló eltávolítása az irodából az egyik első döntés volt, miután Nawrocki beköltözött az Elnöki Palotába.

Nem adtak ki erre vonatkozó utasítást, de mindenki úgy értelmezte, hogy a zászlókat el kell távolítani, bárhol is legyenek”

– mondta a forrás.

A Remix News beszámolója szerint Paweł Szefernaker, az Elnöki Hivatal vezetője szintén eltávolította az EU-zászlót az irodájából. A Gazeta Wyborcza felháborodása azonban kevésbé érthető, hiszen az EU-zászló továbbra is látható az épület előtt, ahol a legnagyobb nyilvánosságot kapja.

Az államfő szóvivője, Rafał Leśkiewicz a Gazeta Wyborczának azt nyilatkozta, hogy az EU-zászló „jelen van” az Elnöki Kancellárián. Hangsúlyozta, hogy Karol Nawrocki múlt heti nyilatkozatai során három zászló volt jelen: a lengyel zászló, a NATO-zászló és az EU-zászló. „A szóvivő nem adott választ arra vonatkozóan, hogy eltávolították-e az EU-zászlót az államfő irodájából. Andrzej Duda elnöksége idején készült fényképek azt mutatják, hogy az EU-zászló ott volt, a fehér-piros zászló mellett” – írja a Gazeta Wyborcza.

A Wyborcza újságírója, Wojciech Maziarski szerdai kommentárjában azt írja:

az államfő bizonyos beszédei során kihelyezteti az EU-zászlókat, de csak látszatból, hogy megtévessze a közvéleményt és elaltassa azoknak az állampolgároknak az éberségét, akik rettegnek Lengyelország stratégiai elszigetelődésének lehetőségétől.

Ne becsüljük alá ezt a gesztust. Ez nem az állami hivatalok belső dizájnjáról szóló érdekesség, hanem politikai nyilatkozat, amely jelzi annak a férfinak a céljait, aki a szavazók csekély többségének akaratából lett országunk vezetője. A nyilatkozat annál is fontosabb, mert nem hozták nyilvánosságra”.

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP