09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Karol Nawrocki Lengyelország zászló Európai Unió

Újabb pofon Brüsszelnek: elegánsan szúrtak oda lengyel barátaink az uniós mainstreamnek

2025. szeptember 04. 07:14

Kiakadtak a lengyel liberálisok, már összeesküvés elméleteket gyártanak.

2025. szeptember 04. 07:14
null

Karol Nawrocki lengyel államfő elrendelte az Európai Unió zászlajának eltávolítását az irodájából, és most más hivatalnokok is követték a példáját – számolt be a Gazeta Wyborcza lengyel napilap. A lap által idézett forrás szerint az EU-zászló eltávolítása az irodából az egyik első döntés volt, miután Nawrocki beköltözött az Elnöki Palotába.

Nem adtak ki erre vonatkozó utasítást, de mindenki úgy értelmezte, hogy a zászlókat el kell távolítani, bárhol is legyenek”

– mondta a forrás.

A Remix News beszámolója szerint Paweł Szefernaker, az Elnöki Hivatal vezetője szintén eltávolította az EU-zászlót az irodájából. A Gazeta Wyborcza felháborodása azonban kevésbé érthető, hiszen az EU-zászló továbbra is látható az épület előtt, ahol a legnagyobb nyilvánosságot kapja.

Az államfő szóvivője, Rafał Leśkiewicz a Gazeta Wyborczának azt nyilatkozta, hogy az EU-zászló „jelen van” az Elnöki Kancellárián. Hangsúlyozta, hogy Karol Nawrocki múlt heti nyilatkozatai során három zászló volt jelen: a lengyel zászló, a NATO-zászló és az EU-zászló. „A szóvivő nem adott választ arra vonatkozóan, hogy eltávolították-e az EU-zászlót az államfő irodájából. Andrzej Duda elnöksége idején készült fényképek azt mutatják, hogy az EU-zászló ott volt, a fehér-piros zászló mellett” – írja a Gazeta Wyborcza.

A Wyborcza újságírója, Wojciech Maziarski szerdai kommentárjában azt írja: 

az államfő bizonyos beszédei során kihelyezteti az EU-zászlókat, de csak látszatból, hogy megtévessze a közvéleményt és elaltassa azoknak az állampolgároknak az éberségét, akik rettegnek Lengyelország stratégiai elszigetelődésének lehetőségétől.

Ne becsüljük alá ezt a gesztust. Ez nem az állami hivatalok belső dizájnjáról szóló érdekesség, hanem politikai nyilatkozat, amely jelzi annak a férfinak a céljait, aki a szavazók csekély többségének akaratából lett országunk vezetője. A nyilatkozat annál is fontosabb, mert nem hozták nyilvánosságra”. 

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

***

 

neszteklipschik
2025. szeptember 04. 08:31
"Karol Nawrocki lengyel államfő" Ha Lengyelország államfője akkor mit keresne ott más zászló, mint a lengyel? Protokolárisan (valakinek a fogadásakor, vagy különböző alkalmakkor) ki lehet (és kell) tenni más zászlókat is, de alapból miért kéne az EU zászló? Lengyelországban az "EU" Lengyelországgal azonos.
1
Kormánypárti2
2025. szeptember 04. 08:13
Megint a régi jó komcsi szokások. Az a gyanús, aki nem gyanús! Nem mondtak semmit, akkor biztos titkolnak valamit. 🤣
3
Búvár Kund
2025. szeptember 04. 07:30
Égjen csak az a rühes csillagos zászló! Annyit jelent kb, mint egy tekercs budipapír!
1
Hohokam
2025. szeptember 04. 07:28
Gessler kalapja....
0
