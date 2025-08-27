Ft
08. 27.
szerda
Ettől a falra fognak mászni Brüsszelben: egy újabb ötletre mondott nemet a lengyel elnök

2025. augusztus 27. 21:04

Az augusztus elején hivatalba lépett lengyel államfő már összesen hat jogszabály ellen emelt vétót.

2025. augusztus 27. 21:04
null

Két újabb jogszabályt vétózott meg szerdán Karol Nawrocki lengyel elnök, ezek egyike a kőolaj- és gáztartalékokról szóló törvénymódosítás, amely az európai uniós joggal hozta volna összhangba a lengyelországi szabályozást – közölte a varsói államfői hivatal.

A módosítás célja az volt, hogy a lengyel jogból töröljék a gázellátás biztonságára vonatkozó egyik rendelkezést, amelyet az Európai Bizottság az uniós szabályozással összeegyeztethetetlennek ítélt.

A parlamentben már megszavazott törvénymódosítás értelmében a gázkészletek külföldi tárolásához szükség lett volna az illetékes miniszter engedélyére. Emellett az összes külföldön tárolt készletet 50 napon belül lehetett volna Lengyelországra szállítani, a jelenlegi 40 napos határidő helyett. A módosítással törölnék azt a követelményt is, hogy a gázkészletek külföldi tárolása esetén meg kell őrizni a gázszállítási rendszereket összekötő műszaki létesítmények kapacitását is.

Az elnök azzal indokolta meg vétóját, hogy a rendszerösszekötők kapacitására vonatkozó szabály megszüntetése esetén az 50 napos határidő és a miniszteri hozzájárulás bevezetése sem elegendő az ország energiabiztonságának garantálásához.

Emellett az új rendelkezések szerinte lefékezhetnek egyes lengyelországi energetikai beruházásokat is.

Az augusztus elején hivatalba lépett lengyel államfő már összesen hat jogszabály ellen emelt vétót. Az elnöki vétót a parlamenti alsóház (szejm) az újabb szavazáson csak háromötödös többséggel utasíthatja el. A jelenlegi kormánykoalíciónak nincs ekkora többsége az alsóházban.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

