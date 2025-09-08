Ez a mondat változtathatja meg Magyarország szerepét Európában – már csak néhány hét van hátra

Andrej Babis, a cseh ANO mozgalom vezetője nem nevezte meg lehetséges koalíciós partnereit az őszi (október 3-4.) választások után, de kiemelte, célja egy stabil kormány létrehozása programkonszenzussal – írja a Novinky.

A cikk szerint

a külpolitikában Babis visszaállítaná a V4-ek együttműködését; pozitívan nyilatkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről, mint barátjáról és példaképéről.

Emellett kritizálta a jelenlegi cseh kormányt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontja miatt és elutasította további fegyverszállításokat Ukrajnának Csehország részéről.