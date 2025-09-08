Ft
Európa Magyarország Andrej Babis Csehország ANO Orbán Viktor V4

Ez a mondat változtathatja meg Magyarország szerepét Európában – már csak néhány hét van hátra

2025. szeptember 08. 09:54

Győzelme esetén Andrej Babis visszaállítaná a V4-ek együttműködését, a cseh ANO vezetője ugyanis barátjaként és példaképeként tekint Orbán Viktorra.

2025. szeptember 08. 09:54
null

Andrej Babis, a cseh ANO mozgalom vezetője nem nevezte meg lehetséges koalíciós partnereit az őszi (október 3-4.) választások után, de kiemelte, célja egy stabil kormány létrehozása programkonszenzussal – írja a Novinky.

A cikk szerint

a külpolitikában Babis visszaállítaná a V4-ek együttműködését; pozitívan nyilatkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről, mint barátjáról és példaképéről.

Emellett kritizálta a jelenlegi cseh kormányt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontja miatt és elutasította további fegyverszállításokat Ukrajnának Csehország részéről.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Lukas Kabon

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Tiszafa
•••
2025. szeptember 08. 12:11 Szerkesztve
A Zojrópai demokrácia legnagyobb dicsőségére nem csodálkoznék 1) ha nem indulhatna; 2) ha indul és nyer, azt jogilag semmissé tennék; 3) ha indul és nyer és jogilag sem köpnek a levesbe, akkor egyáltalán kormányt alakíthat-e, mert a 2., a 3. meg az n+1-dik közösen koalícióban többek, mint az ANO. Ja és a végén megköszönheti hogy nem került börtönbe.
Dixtroy
2025. szeptember 08. 11:31
Majd nyugtával.
tintapaca
2025. szeptember 08. 10:21
Csak nehogy úgy járjunk vele,mint Ficoval! "Kinn is vagyok, benn is vagyok...." Álmomban két macska voltam...
Szamóca bácsi
•••
2025. szeptember 08. 10:17 Szerkesztve
az a baj a V4-gyel, hogy nem országok/társadalmak, hanem országonként eltérő politikai irányok szövetsége. ennek így kb. semmi értelme, nyugodjék inkább békében! mi meg rohanunk a nagy nyugati polgárháború felé, ami sajnos immár elkerülhetetlen és talán szükséges is, hogy végre kigyomlálódjon legalább egy évszázadra a szélsőségesség iránti igény, melyet most a liberálisok uraltak le végletesen.
