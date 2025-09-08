Ez a mondat változtathatja meg Magyarország szerepét Európában – már csak néhány hét van hátra

Babiš, Fico, Trump, Orbán: erőszakhullám a patrióta vezetők ellen
Nyugtalanító sorozatba illeszkedik a cseh ellenzék vezetője elleni hétfői támadás.
Győzelme esetén Andrej Babis visszaállítaná a V4-ek együttműködését, a cseh ANO vezetője ugyanis barátjaként és példaképeként tekint Orbán Viktorra.
Andrej Babis, a cseh ANO mozgalom vezetője nem nevezte meg lehetséges koalíciós partnereit az őszi (október 3-4.) választások után, de kiemelte, célja egy stabil kormány létrehozása programkonszenzussal – írja a Novinky.
A cikk szerint
a külpolitikában Babis visszaállítaná a V4-ek együttműködését; pozitívan nyilatkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről, mint barátjáról és példaképéről.
Emellett kritizálta a jelenlegi cseh kormányt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontja miatt és elutasította további fegyverszállításokat Ukrajnának Csehország részéről.
