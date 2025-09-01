Ft
09. 01.
hétfő
Robert Fico Andrej Babis merénylet Donald Trump fegyver Orbán Viktor miniszterelnök

Babiš, Fico, Trump, Orbán: erőszakhullám a patrióta vezetők ellen

2025. szeptember 01. 21:47

Nyugtalanító sorozatba illeszkedik a cseh ellenzék vezetője elleni hétfői támadás.

2025. szeptember 01. 21:47
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt: hétfő este Dobrá községben merénylet érte Andřej Babišt, a Patrióták Európáért pártszövetségbe tartozó, a cseh közvélemény-kutatásokat vezető ANO párt elnökét, Csehország korábbi miniszterelnökét. A cseh politikus fejére mankóval mértek ütést. Babišt haladéktalanul kórházba szállították, és CT-vizsgálatot végeztek rajta.

Nem először ér merénylet patrióta politikust: Donald Trump amerikai elnök ezügyben a csúcstartó, hiszen őt négyszer próbálták meggyilkolni. 2016-ban egy nevadai kampánygyűlésen próbált fegyvert rántani rá egy brit állampolgár, a 2024-es elnökválasztási kampány során pedig három incidens is történt. A legsúlyosabb ezek között tavaly júliusban esett meg a pennsylvaniai Butlerben, szintén egy kampánygyűlésen: egy Thomas Matthew Crooks nevű merénylő egy raktár tetejéről AR-15-ös puskából számos töltényt ürített az elnökbe, aki csak szerencsés reflexeinek és a Secret Service biztonsági embereinek köszönhette, hogy egy fülsérüléssel megúszta a merényletkísérletet. 2024 szeptemberében aztán Trump Palm Beach-i golfpályájának sövényében találtak rá egy fegyverével rejtőzködő férfira, 2024 októberében pedig egy kaliforniai kampánygyűlésen szúrtak ki egy két fegyverrel és egy tár tölténnyel felszerelkezett embert.

Rájárt a rúd Robert Fico szlovák miniszterelnökre is, akit tavaly májusban értek lövések Nyitrabányán (Handlová). Az elkövető egy 71 éves, zavart mentális állapotú ellenzéki választópolgár volt, aki közelről öt lövést eresztett Szlovákia vezetőjébe. Fico súlyos alhasi sérüléseket szenvedett, és életveszélyes állapotban szállították a besztercebányai kórházba, ahol sikerült megmenteni az életét.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyelőre egy csírájában elfojtott, tervezett merénylettel megúszta: a Tolna Vármegyei Rendőrség júniusban tartóztatott le egy 44 éves férfit, aki a miniszterelnök élete elleni támadásról számolt be egy közösségi médiában megjelent videóban, s lakásán a rendőrök emberölésre alkalmas eszközt is találtak.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

polárüveg
2025. szeptember 01. 23:05
A szöveg a saját népükért kiálló patrióta politikusokról évek óta az mainstream sajtóban, hogy "veszélyesek Európára", meg "szétverik az egységet", meg "Putyin bábjai", meg "populisták" - ami szemükben valami súlyos vétek miatti szitokszó. Eközben zavartalanul folyik Európa tönkretétele, az EU befizetések EU-n kívüli országba való elszámolás nélküli öntése féktelenül; a korrupciós ügyletek, melynek soha nincs komoly következménye; a joggal való visszaélések, az országok szuverenitásának folyamatos elvétele; egy totalitárius központi diktatúra kiépítése. Hát persze, hogy ezekre a totalitárius, bűnös folyamatokra veszélyesek a patrióta politikusok...
patópál
2025. szeptember 01. 22:57
Csak annyi történik, hogy a komcsikról lassan lehull a libsi álarc.
states-2
2025. szeptember 01. 22:57
Itt a szép újrégi kommunista világ, gondolom, nálunk Őrültpeti már lerendezte álmában, hogy állítja helyre az Andrássy út 60 eredeti funkcióját, a körömletépést és az agyonverést.
SzaboGeza
2025. szeptember 01. 22:55
Cseh ország vagy független lesz, ezért választásonként mindig meg kell harcolni, vagy gyarmat!!!! De független országnak mindig sokkal jobb lenni, mint gyarmatnak!!!! Ezt már kifosztott gyarmatok serege tudja igazolni!!!!:))) Egy jó kis V4 már ránk férne!!! Furcsa mód ezzel kordában tudtuk tartani a fenevadat!!!!:)
