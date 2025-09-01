Babiš, Fico, Trump, Orbán: erőszakhullám a patrióta vezetők ellen

Mint arról a Mandiner is beszámolt: hétfő este Dobrá községben merénylet érte Andřej Babišt, a Patrióták Európáért pártszövetségbe tartozó, a cseh közvélemény-kutatásokat vezető ANO párt elnökét, Csehország korábbi miniszterelnökét. A cseh politikus fejére mankóval mértek ütést. Babišt haladéktalanul kórházba szállították, és CT-vizsgálatot végeztek rajta.

Nem először ér merénylet patrióta politikust: Donald Trump amerikai elnök ezügyben a csúcstartó, hiszen őt négyszer próbálták meggyilkolni. 2016-ban egy nevadai kampánygyűlésen próbált fegyvert rántani rá egy brit állampolgár, a 2024-es elnökválasztási kampány során pedig három incidens is történt. A legsúlyosabb ezek között tavaly júliusban esett meg a pennsylvaniai Butlerben, szintén egy kampánygyűlésen: egy Thomas Matthew Crooks nevű merénylő egy raktár tetejéről AR-15-ös puskából számos töltényt ürített az elnökbe, aki csak szerencsés reflexeinek és a Secret Service biztonsági embereinek köszönhette, hogy egy fülsérüléssel megúszta a merényletkísérletet. 2024 szeptemberében aztán Trump Palm Beach-i golfpályájának sövényében találtak rá egy fegyverével rejtőzködő férfira, 2024 októberében pedig egy kaliforniai kampánygyűlésen szúrtak ki egy két fegyverrel és egy tár tölténnyel felszerelkezett embert.

Rájárt a rúd Robert Fico szlovák miniszterelnökre is, akit tavaly májusban értek lövések Nyitrabányán (Handlová). Az elkövető egy 71 éves, zavart mentális állapotú ellenzéki választópolgár volt, aki közelről öt lövést eresztett Szlovákia vezetőjébe. Fico súlyos alhasi sérüléseket szenvedett, és életveszélyes állapotban szállították a besztercebányai kórházba, ahol sikerült megmenteni az életét.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyelőre egy csírájában elfojtott, tervezett merénylettel megúszta: a Tolna Vármegyei Rendőrség júniusban tartóztatott le egy 44 éves férfit, aki a miniszterelnök élete elleni támadásról számolt be egy közösségi médiában megjelent videóban, s lakásán a rendőrök emberölésre alkalmas eszközt is találtak.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP