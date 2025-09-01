Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kórház Andrej Babis támadás Csehország

Megtámadták Orbán Viktor legközelebbi szövetségesét, kórházba kellett szállítani

2025. szeptember 01. 20:24

Mankóval támadtak Andrej Babisra.

2025. szeptember 01. 20:24
null

Súlyos incidens rázta meg hétfő este a cseh Dobrá községét: mankóval támadtak Andrej Babisra, a cseh populista ANO párt vezetőjére és volt miniszterelnökre, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt.

A politikust a fején érték a találatok, azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeznek rajta.

Egyelőre sem az állapotáról, sem a támadás körülményeiről nem érkezett hivatalos részletezés, a hatóságok és maga Babis sem nyilatkozott a történtekről. Az Expats és a Novinky tudósítása szerint a támadó egy körülbelül 

60 éves férfi volt, aki a tömegbe lépve a politikust fején és hátán ütötte mankójával. 

A helyszínre érkező rendőrség azonnal közbelépett, de az incidens váratlan volt, és senki nem sérült meg a többi jelenlévő között. Az eset komoly riadalmat keltett a környéken, és rávilágít a politikai kampányok fokozódó feszültségére Csehországban.

A támadás időzítése különösen aggasztó, hiszen a parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartják. Andrej Babis a kampány intenzív szakaszában volt, amikor a fizikai támadás történt, és az eset egyértelműen a politikai légkört és a választások biztonságát érintő kérdéseket vet fel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Michal Cizek / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2025. szeptember 01. 20:52 Szerkesztve
A libernyákoknak már csak ez az egy esélyük van hogy ne vegyék el tőlük a hatalmat, felhergelni a prolikat hogy vadásszák le politikai ellenfeleiket..
Válasz erre
2
0
vizesnyolcas
2025. szeptember 01. 20:51
A progressziv ballibsiktől (ideértve az antifákat is) ez telik.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. szeptember 01. 20:51
Ez mindenütt várható s nálunk is, mert az ellenfél csak emberszabású, de nem civilizált ember!
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. szeptember 01. 20:51
Ez a gátlástalan baloldali uszítás eredménye. Beleillik a sorba: Szlovákia, USA, most a csehek .Már ‘várom’, hogy mikor kezdenek rá a tisza trollok, hogy kár, hogy nem az Óóbáánt verték meg
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!