Megtámadták Orbán Viktor legközelebbi szövetségesét, kórházba kellett szállítani

Súlyos incidens rázta meg hétfő este a cseh Dobrá községét: mankóval támadtak Andrej Babisra, a cseh populista ANO párt vezetőjére és volt miniszterelnökre, miközben a közelgő parlamenti választásokra kampányolt.

A politikust a fején érték a találatok, azonnal kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeznek rajta.

Egyelőre sem az állapotáról, sem a támadás körülményeiről nem érkezett hivatalos részletezés, a hatóságok és maga Babis sem nyilatkozott a történtekről. Az Expats és a Novinky tudósítása szerint a támadó egy körülbelül

60 éves férfi volt, aki a tömegbe lépve a politikust fején és hátán ütötte mankójával.

A helyszínre érkező rendőrség azonnal közbelépett, de az incidens váratlan volt, és senki nem sérült meg a többi jelenlévő között. Az eset komoly riadalmat keltett a környéken, és rávilágít a politikai kampányok fokozódó feszültségére Csehországban.

A támadás időzítése különösen aggasztó, hiszen a parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartják. Andrej Babis a kampány intenzív szakaszában volt, amikor a fizikai támadás történt, és az eset egyértelműen a politikai légkört és a választások biztonságát érintő kérdéseket vet fel.