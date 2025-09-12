Lengyelország-szakértő tette helyre a Válasz Online téves állításait, de valamiért nem voltak hajlandóak leközölni az írását

Ezek az állítások ugyanis szinte minden esetben a szerzők aktuálpolitikai mondandójának történelmi távlatba helyezését szolgálják. A metódus az Olvasó elismerését kiváltó szakszerűséget, alapos múltismeretet sugall. Ha azonban ez hiányzik, akkor felvetődik a kérdés: mennyire megalapozott a többi állítás?

Az ezer éve legalja és Bába Iván azon állítása, hogy „talán az 1618 és 1648 közötti harmincéves háború óta nem voltak ilyen rosszak a magyar–lengyel kormányközi kapcsolatok”, miként fest a valóságban?

A harmincéves háború idején a konfliktusok ellenére sem voltak rosszak a magyar–lengyel „legfelsőbb” kapcsolatok.

A protestáns Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és a katolikus III. (Vasa) Zsigmond lengyel király és litván nagyfejedelem között ugyan nem volt baráti a viszony, de nem került sor közöttük kenyértörésre.

Pedig a lengyel uralkodó okot adott rá azzal, hogy titokban támogatta a Lengyelországba menekült és ott csapatokat toborzó megrögzött erdélyi trónkövetelő, Homonnai György és a liszovcsikoknak hívott „száguldó különítményesek” betörését Észak-Magyarországra éppen akkor, amikor Bethlen Gábor cseh és morva csapatoktól támogatva 1619 őszén Bécs ostromára készült.