Lengyelország-szakértő tette helyre a Válasz Online téves állításait, de valamiért nem voltak hajlandóak leközölni az írását

Elismert polonistaként Kovács István cáfolta meg a lengyel-magyar kapcsolatok totális leromlását (is) a lap jelenlegi kormány nyakába varró toposzait, de hiába küldte el az ellenzéki lapnak. Íme az írás!
Kovács István Széchenyi- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, történész, polonista írása
Vörös Szabolcs Ezer év legalja. A budapesti lengyel nagykövet távozásának kulisszatitkai és Bába Iván Zsákutca! – Egykor magas rangú Fidesz-külügyér a „szuverenitásvédelem” csődjéről című cikkét elolvasva,
történészként, polonistaként írt „hozzászólásomat” elküldtem a Válasz Online-nak. Sajnos azonban ott nem voltak hajlandóak közölni.
Arra hivatkoztak, hogy válaszomban eltértem az eredeti témától. Így a Mandinernek továbbítottam írásom, bízva abban, hogy eljut az értő közönséghez.
Napirendre térhettem volna a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok mélybe („legaljba”) taszítása vagy egy korszakának erőltetett példaként történő megidézése fölött, ha az utóbbi hónapok politikai publicisztikájának divatos fordulata nem éppen az volna, hogy sohasem voltak olyan rosszak a lengyel–magyar kapcsolatok, mint manapság…
Ezek az állítások ugyanis szinte minden esetben a szerzők aktuálpolitikai mondandójának történelmi távlatba helyezését szolgálják. A metódus az Olvasó elismerését kiváltó szakszerűséget, alapos múltismeretet sugall. Ha azonban ez hiányzik, akkor felvetődik a kérdés: mennyire megalapozott a többi állítás?
Az ezer éve legalja és Bába Iván azon állítása, hogy „talán az 1618 és 1648 közötti harmincéves háború óta nem voltak ilyen rosszak a magyar–lengyel kormányközi kapcsolatok”, miként fest a valóságban?
A harmincéves háború idején a konfliktusok ellenére sem voltak rosszak a magyar–lengyel „legfelsőbb” kapcsolatok.
A protestáns Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és a katolikus III. (Vasa) Zsigmond lengyel király és litván nagyfejedelem között ugyan nem volt baráti a viszony, de nem került sor közöttük kenyértörésre.
Pedig a lengyel uralkodó okot adott rá azzal, hogy titokban támogatta a Lengyelországba menekült és ott csapatokat toborzó megrögzött erdélyi trónkövetelő, Homonnai György és a liszovcsikoknak hívott „száguldó különítményesek” betörését Észak-Magyarországra éppen akkor, amikor Bethlen Gábor cseh és morva csapatoktól támogatva 1619 őszén Bécs ostromára készült.
Amikor azonban a svéd uralkodó, Gusztáv Adolf a lengyel korona megszerzésének lehetőségét megcsillantva háborúba akarta bevonni Bethlen Gábort, az erdélyi fejedelem azzal hárította el ajánlatát, hogy
„Magyarország nem indíthat háborút Lengyelország ellen, mert a két nemzetet régi, szoros baráti kötelékek fűzik össze, és ha a lengyel király legutóbb kozák csapatokat is küldött a császár megsegítésére, azt a király, s nem a lengyel nemzet tette, amelyet ezért nem lehet felelősségre vonni.”
I. Rákóczi Györgynek kifejezetten jó kapcsolata volt az apját 1632-ben a trónón követő IV. Ulászlóval, akinek a felesége, Cecília Renáta III. Ferdinánd német–római császár és magyar király húga volt. I. Rákóczi Györgynek már csak azért is érdekében állt a barátság ápolása, mert gyarapodásának fontos forrása volt a Lengyelországgal folytatott borkereskedelem. Északkelet-Magyarországon zárványszerűen elfekvő birtokai a lengyel határt is érintették, s erre húzódott a Magyarországról Krosnóba, Jasłóba, Gorlicébe, Bieczbe, Krakkóba vezető „borút”.
Amikor a lengyelek és svédek között 1629-ben kötött fegyverszünet már-már lejárt, s IV. Ulászló háborúra készült a svédek ellen, Rákóczi biztosította arról, hogy az erdélyi csapatok nem támadnak ellene.
A lengyelekhez fűződő kapcsolatot erősítette fia, a fiatal Rákóczi György 1643-ban Báthory Zsófiával kötött házassága is. Felesége a Lengyelországba szakadt és ott nemességet kapott ifjú Báthory István és Zofia Kostka fiának, Báthory Andrásnak és Anna Zakrzewskának volt a lánya. I. Rákóczi György egyesíteni akarta az egész Európában ismert lengyelországi Báthory-famíliát az erdélyi Rákóczi-családdal. Az 1643 februárjában Gyulafehérváron tartott esküvőn a lengyel uralkodó követei is képviseltették magukat.
Nem véletlenül alakult ki a Nemesi Köztársaságban egy „Rákóczi-párt”, amely a tervek szerint I. Rákóczi György vagy kisebbik fia, Zsigmond trónra emelésével számolt.
Pártjukra kelt a lengyel–litván állam egyik leggazdagabb főura, legtapasztaltabb hadvezére (a Tűzzel-vassal című filmben megjelenített) Jeremi Wiśniowiecki is. I. Rákóczi György személye mellett a következőképpen érvel: „De különben is nincs nép, nincs nemzet, mely a lengyelekkel szokásaira s természetére nézve annyira egyeznék, mint a magyar; ugyanolyan fegyvereik vannak, egyforma a harcolási módjuk, sőt néhány évvel ezelőtt még a ruházatunk is oly volt, mint minő most a magyaroké. (…) Szóval egyetlen egy néppel sem egyezünk annyira, mint a magyarral…
Nem tévedtek hajdanán eleink, amikor ezen Erdélyből Báthory Istvánt szólítva királyi koronával ajándékozták meg, mert alighanem a legszerencsésebben és legdicsőségesebben kormányozta a királyságot.”
Wiśniowiecki a tatár és kozák szövetség szétbomlasztásának szükségességét is hangsúlyozza. Amikor ugyanis IV. Ulászló 1648. május 20-án elhalálozott, már hetek óta tartott a Bohdan Hmelnickij által kirobbantott, egyik győzelmet a másik után arató kozák felkelés.
IV. Ulászló utódja, öccse, János Kázmér nem tudott kiegyezni Hmelnickijjel, a kozákságot 1654-ben Alekszej Mihajlovics orosz cár karjaiba taszította, aki a helyzetet kihasználva háborút indított a meggyengült Nemesi Köztársaság ellen. Mivel pedig a lengyel uralkodó igényt tartott a svéd trónra, 1655 nyarán kiprovokálta a háborút a vesztfáliai békében Franciaország mellett európai hatalommá emelkedett Svédországgal. A svéd–lengyel háborúba a Nemesi Köztársaság majdnem, II. Rákóczi György erdélyi fejedelemsége valóságosan belepusztult. Ebből következően a magyar–lengyel kapcsolatok „legaljának” hívószava, hívódátuma 1657: II. Rákóczi György végzetes lengyelországi hadjárata.
Pedig uralkodásának első évei szép reményekkel kecsegtettek. De elvakította a Nemesi Köztársaság romjain megszerezhetőnek remélt lengyel királyi korona fénye. Nem vette észre, hogy X. Károly Gusztáv svéd király csak az egyre romló hadi helyzet és a fokozódó lengyel ellenállás hatására ajánlotta fel neki a darabokra szabdalt lengyel–litván állam egy részét Lengyel Királyságként.
És 1657. január végén II. Rákóczi György az erdélyi nemesség színe-javával, moldvai, havasalföldi, majd kozák csapatok áradatával rázúdult Dél-Lengyelországra, hogy elfoglalja a krakkói trónt. Amerre vonult, borzalmas pusztítást végeztek martalócokká lett katonái. A kölcsönt a szegről-végről rokon, Jerzy Lubomirski szepességi sztaroszta adta vissza, aki feldúlta Rákóczi Magyarországi birtokait…
A végkifejlet máig hatóan tragikus. Az erdélyi hadak 6000 embere került tatár fogságba. Ráadásként az ezekben az években erőre kapott Oszmán Birodalom két ízben is Erdélyre szabadította a tatár hordákat. E büntetőhadjáratok a magyar lakosságra nézve demográfiailag visszafordíthatatlan folyamatot indítottak el.
És mégis… Az akkor közel hétszáz éve tartó barátságot nem rendítette meg II. Rákóczi György gyalázatos vállalkozása. Unokája, II. Rákóczi Ferenc Lengyelországban talált oltalmat, miután sikerült elmenekülnie a hóhérpallossal fenyegető bécsújhelyi tömlöcből. És lengyelek segítették a nevéhez fűződő szabadságharc kirobbantását is 1703-ban.
Természetesen egy újságcikktől az olvasó nem vár részletes, mélyreható elemzést, hiszen annak nem is feladata. Az egykori rikkancsokat idéző harsogó címmel ellátott, sommás ítéletet megfogalmazó írások esetében viszont elvárja, hogy a szerzők, újságírók vagy politikusok a történelmi tények ismeretében hivatkozzanak a lengyel–magyar kapcsolatrendszer ezer évére.
