Gulyás Gergely és az ELTE is megkapta a magáét – mosdatni kezdte az Oktatói Hálózat Fleck Zoltánt

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy hétfőn eljutott hozzájuk az Oktatói Hálózat közleménye, melyben védelmükbe vették a Sulyok Tamás köztársasági elnököt fenyegető Fleck Zoltán jogszociológust.

„Az Oktatói Hálózat visszautasítja Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek azt a kijelentését, hogy dr. Fleck Zoltán nem taníthat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Annak, hogy ki méltó arra, hogy az ország első egyetemén tanítson, szabályzatokban lefektetett tudományos és etikai kritériumai vannak. Ettől függetlenül bárkinek lehet magánvéleménye, de amikor Magyarország egyik legnagyobb hatalmú politikusa nyilvánosan ilyen kijelentést tesz, akkor durván beavatkozik az egyetem autonómiájába” – olvasható a kommünikében.

A szervezet a lap szerint ezt követően Fleck „mosdatásába” kezdett, véleményük szerint a jogszociológus ugyanis csak azt mondta el, hogy egy választás után milyen jogi lehetőségei vannak a köztársasági elnöknek.

Az ELTE-t is támadni kezdte a Hálózat

Gulyás Gergely miniszter után a Hálózat közleményében az ELTE-t is támadni kezdte, mert felsőoktatási intézmény vezetése elhatárolódott Fleck botrányos kijelentéseitől.

„Nem értjük, hogy az ELTE vezetése miért tartotta feltétlenül szükségesnek »az elutasítást és elhatárolódást« attól, amit Fleck Zoltán mondott. Reméljük, hogy a lojalitás e kinyilvánításából nem következik, hogy a hatalom nem is nagyon titkolt retorziós kívánságait is teljesítsék”

– írták.

A Magyar Nemzet összeállításában emlékeztetett, hogy az Oktatói Hálózat az általuk közzétett információk alapján teljesen átláthatatlanul működik, évek óta minden olyan kezdeményezésnek az élére áll, amellyel a kormányt támadhatja vagy a felsőoktatás és oktatás reformját megnehezítheti.

A lap arra is kitért, hogy nem lenne félnivalója Flecknek, ha az ügye az ELTE-ÁJK etikai bizottsága elé kerülne, hiszen annak több tagja is a kormánykritikus nézeteiről ismert. Az etikai bizottság elnöke az a Darák Péter, akiről korábban a Tűzfalcsoport megírta, hogy amikor a Kúria elnöke volt, akkor a vezetése alatt a Soros-alapítvány által támogatott Eötvös Károly Közpolitikai Intézet vezetőjének, Majtényi Lászlónak a felesége akár politikai ügyekben is ítélkezhetett. Ez akkor sem változott, amikor Majtényi a baloldali szivárványkoalíció államfőjelöltjeként nyíltan politikai színre lépett. Sőt, azt is megjegyezték, hogy Magyar Péter édesanyja, Erőss Mónika Darák Péter vezetése alatt volt a Kúria főtitkára.

Fleck is tagja a Hálózatnak A Tűzfalcsoport arról közölt terjedelmes írást, hogy Fleck Zoltán is tagja az Oktatói Hálózatnak. Így nem meglepő, hogy a szervezet közleményben vedte védelmébe az államfőt megfenyegető jogszociológust. A blog arra is rámutatott, hogy a kommünikében egy szó sem esik arról, hogy a Tisza-sziget-rendezvényen Fleck arról beszélt, hogy ha az ellenzék nyerné a választásokat, akkor a győztes politikai erőnek akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolnia az államfőre a kormányalakítás miatt. Összeállításukban felidézték, hogy az Oktatói Hálózat 2012 óta működik, meghatározásuk szerint a magyar felsőoktatásban dolgozó oktatók és kutatók „autonóm” szerveződése, céljaik érdekében „élve mindazon lehetőségekkel, amelyek a civil szféra számára rendelkezésre állnak”. A Tűzfalcsoport cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy a szervezet tagjai között találjuk Braun Róbertet, aki Medgyessy Péter helyettes államtitkára volt, illetve Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnökök egykori bizalmasa, Dessewffy Tibor is a Hálózathoz köthető.

A jogszociológus már forradalmat vizionált

Mint ismert, Fleck Zoltán akkor került a figyelem középpontjába, mikor egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt. A baloldali jogszociológus arról értekezett, hogy egy esetleges 2026-os ellenzéki győzelem után Sulyok Tamás köztársasági elnök valószínűleg nem a győztes, hanem a vesztes párt vezetőjének adja majd a kormányalakítási megbízást.

„Én azt gondolom, hogy ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (…) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkrétan a köztársasági elnököt (…) Le fogom tagadni ezt” – fogalmazott Fleck Zoltán.

A jogász szerint pusztán a kormányváltás nem elég:

forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra!”

Természetesen Sulyok Tamás sem hagyta szó nélkül az esetet, reakciójában felszólított minden politikai erőt, hogy „tartsa távol magát az ilyen, súlyosan alkotmánysértő és erőszakos nézetek elfogadásától és alkalmazásától, mert különben kiírja magát a demokratikus diskurzusból és a közrendből”.

A nagy felháborodást keltett kijelentéseket alább tekintheti meg:

