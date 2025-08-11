Ft
Megvan, mikor temetik Kathi Bélát

2025. augusztus 11. 11:09

A testépítő felesége osztott meg információkat a temetésről.

2025. augusztus 11. 11:09
null

„Kedves Rokonaink, Barátaink és Ismerőseink! Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát” – írja legfrissebb bejegyzésében Salamon Dia, Kathi Béla felesége.

A testépítő temetése augusztus 29-én 13 órakor a Hajdúböszörményi Köztemetőben lesz.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy július 31-én – ciprusi nyaralása közben – kerékpárbalesetben hunyt el Kathi Béla világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes. 

Nyitókép: Katona Tibor/MTI

Nyitókép: Katona Tibor/MTI

