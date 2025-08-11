Megvan, mikor temetik Kathi Bélát

Felfoghatatlan tragédia: kiderült, hogy halt meg a legismertebb magyar erőemelő és testépítő
Már nem lehetett megmenteni az életét.
A testépítő felesége osztott meg információkat a temetésről.
„Kedves Rokonaink, Barátaink és Ismerőseink! Szeretettel hívunk és kérünk Benneteket, kísérjük együtt utolsó útjára szeretett Bélát” – írja legfrissebb bejegyzésében Salamon Dia, Kathi Béla felesége.
A testépítő temetése augusztus 29-én 13 órakor a Hajdúböszörményi Köztemetőben lesz.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy július 31-én – ciprusi nyaralása közben – kerékpárbalesetben hunyt el Kathi Béla világbajnok erőemelő, testépítő, kétszeres magyar Superbody abszolút győztes.
Nyitókép: Katona Tibor/MTI