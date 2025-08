„Nyomjad, mert muszáj!” – elment Kathi Béla, az ország motivátora

Szó szerint a semmiből építette fel magát és cégét is Kathi Béla, Magyarország egyik legsikeresebb testépítője. Már junios és felnőtt korosztályban is országos fekvenyomó bajnok volt, majd Európa-bajnok is lett. 1979-ben született Hajdúböszörményben és ugyan kezdetben

számos területen, küzdősportban kipróbálta magát, az erőemelés, majd a testépítés lett a szenvedélye.

Elképesztő munkamorállal rendelkezett, amit szerinte genetikából nem tudott hozzátenni, azt edzéssel és kitartással pótolta.

Erőemelésben további sikereiben egy bicepszszakadás akadályozta meg, ezután fordult a testépítés felé, amelyben a WABBA világbajnoki címe mellett kétszer is első lett a hazai Superbody versenyen. A magyar testépítés megkerülhetetlen alakjává vált. 2005-ben alapította meg cégét, a Cutler Gym hálózatot. Néhány éve vonult vissza az aktív versenyzéstől, de nem fordult el a sporttól, sőt, a sportág kvázi nagyköveteként mindenkit rá akart venni a tudatos táplálkozásra és az aktív életre.

Egyik legnépszerűbb motiváló mondata volt, a „Nyomjad, mert muszáj!”.

Egy hazai sportmárka még gyártott is ruhákat a szlogennel. Kathi ugyanis rendszeresen azt vallotta, hogy senkinek sincs kedve a testépítéshez, azért kell edzeni, dolgozni, tanulni, mert muszáj.