Elvitte a szívüket: saját közönsége szedi darabokra Majkát azért, amit tett

Cikkünk készültekor 800-nál is több hozzászólás érkezett Majka Facebook-bejegyzésére, amelyben az előadó – aki a kormánykritikus Csurran, cseppen című dalában miniszterelnököt játszik, akit a végén kivégeznek – azokat a lapokat szidja, amelyek megírták, hogy mindez akár egy Orbán Viktor elleni merényletre is buzdíthat. Majka többek között azzal védekezett, hogy ez csak egy geg, és „miért kell magyarázatot adni egy színpadon előadott viselkedésre? Nem igazán értem… Ez nem uszítás, nem mások mocskolása, nem megkülönböztetés.”

Ezzel szemben Hal Melinda klinikai szakpszichológus azt írja:

Egy mentális egészségügyi katasztrófa kellős közepén vétek megbillenteni a szikla peremén állót! Hiba polgárháborús hangulatot teremteni a show-műsor részeként! Az erőszak, a drog, az öngyilkosság szomorúságot, elkeseredést hoz magával, az öncélú megjelenítés tragédiákat szül!

A szakértő mellett Majka leghűségesebb rajongói is kiakadtak az előadáson. Valaki azt írja, egyértelmű a jelenet, és az előadó vagy vállalja fel, amit mondani akar ezzel, vagy inkább ne is kezdjen bele, mert utána már hiába magyarázkodik. Rengetegen írják, hogy a nyilvános kivégzéssel átlépett egy határt, még akkor is, ha tudják, hogy manapság jövedelmező lehet a kormányt mocskolni – neki is csurrant, cseppent mostanság.