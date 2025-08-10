Most bepillanthatunk a kulisszák mögé: Orbán Viktor felfedte, hogy mi foglalkoztatja épp

A SpaceX továbbra is domináns az űriparban, de a kormányzat függősége a cég szolgáltatásaitól nemzetbiztonsági aggályokat váltott ki. A helyzetet súlyosbította a Krím feletti Starlink-szolgáltatás leállításának esete, amely után Washington alternatív műholdas infrastruktúra kiépítését kezdte fontolgatni.

A Musk–Trump viszony végül a Fehér Házban történt nyilvános, trágár szóváltás után omlott össze, amikor Musk megpróbálta megkerülni a pénzügyminisztert egy fontos kinevezésnél. Bár a milliárdos több tízmilliárd dollár megtakarítást ért el, a kitűzött célok töredékét teljesítette, és egyre inkább elszigetelődött a politikai döntéshozók körében.

A történet tanulsága: a technológiai vezetők nem tudják egyszerűen a vállalati logikát átültetni az államigazgatásba. Musk esete figyelmeztetés a többi techvezérnek is: a kormányzati együttműködésben világos határok vannak, és a politikai realitások figyelmen kívül hagyása gyors bukáshoz vezethet.

Biztató tendencia a hazai háztartások frontján

Az OECD friss adatai szerint a magyar reál háztartási jövedelmek az elmúlt öt negyedévben összességében növekedést mutattak, még akkor is, ha az ország mutatója (162,08) továbbra is az OECD-átlag alatt marad. A számok mögött azonban fontos tényező húzódik meg:

Magyarország történetileg alacsonyabb jövedelmi szintről indult, így az átlaghoz képest kisebb az abszolút érték, de a növekedési ütem kifejezetten kedvező.

A hazai mutató az elmúlt egy év alatt, némi hullámzással,

160,80-ról 162,08-ra tornázta fel magát.

Ez azt jelenti, hogy a kisebb visszaesések ellenére a trend egyértelműen pozitív, és a jövedelmek ma magasabbak, mint bő egy évvel ezelőtt.

Összehasonlításként: több fejlett nyugat-európai országban – például Németországban, Franciaországban vagy Finnországban –

2025 első negyedéve stagnálást vagy kisebb visszaesést hozott.

Ez részben annak köszönhető, hogy a magasabb kiinduló szint mellett lassabb ütemű növekedés tapasztalható, míg Magyarországon nagyobb a felzárkózási potenciál.

Az OECD-átlag (172 felett) továbbra is magasabb, de ez nem a jelenlegi gazdasági teljesítményt minősíti, hanem a hosszabb távú jövedelmi különbségek eredménye.

Ahogy az elemzők hangsúlyozzák, a magyar adatok stabil növekedése és a nemzetközi összevetésben kedvező rövid távú trendek biztató jelek a gazdasági kilátásokra nézve.

