Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
hírlevél Elon Musk OECD Orbán Viktor

Most bepillanthatunk a kulisszák mögé: Orbán Viktor felfedte, hogy mi foglalkoztatja épp

2025. augusztus 10. 16:23

A miniszterelnök Digitális Polgári Köröknek szóló hírlevelében még a színes hírek is fajsúlyos mondanivalóval bírnak, és nem a felületes olvasókhoz szólnak.

2025. augusztus 10. 16:23
null

Bár az ellenzék a Harcosok Klubját és a Digitális Polgári Kört (DPK) is előszeretettel sajnálja le anélkül, hogy tudná, mit is takar valójában a két szervezet, az a DPK-hírlevelekre vetett rövid pillantásból is látszik, hogy az nem a habkönnyű limonádék rajongóinak szól.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Orbán Viktor

Facebook

Idézőjel

A magyarság digitális honfoglalásba kezdett

Egy határok nélküli szellemi műhelyt építünk.

Az e heti színes híreket például a Makronóm Intézet Elon Musk techszektorban betöltött jelentőségét és kormányzati szerepét boncolgató elemzés, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országának háztartási jövedelmét időrendben összevető táblázat önálló kiértékelése alkotja.

A suszter és a kaptafa esete

A Makronóm arra a következtetésre jut, hogy Elon Musk politikai felemelkedése és bukása az Egyesült Államokban élesen megmutatta a technológiai óriások és a kormányzat közötti együttműködés kockázatait. Musk a második Trump-adminisztrációban a kormányzati kiadások csökkentéséért felelős kvázi miniszterként óriási befolyást szerzett, miközben üzleti birodalma – a Tesla, a SpaceX és az X – látványos növekedést ért el. Azonban a politikai tapasztalat hiánya, a konfrontatív stílus és a gyors eredmények erőltetése súlyos konfliktusokhoz vezetett, különösen Trump pénzügyminiszterével, Scott Bessenttel.

Ezt is ajánljuk a témában

A „technopolaritás” elmélete – miszerint a techvállalatok akár a kormányoknál is befolyásosabb szereplővé válhatnak – Musk példáján megbukni látszik. Bár az X-re visszatértek a hirdetők, a Tesla értékesítései visszaestek, részben a politikai szerepvállalás miatti bojkott és az állami támogatások megvonása miatt. Bár újabban ismét helyreállni látszik a béke Trump és Musk között.

Ezt is ajánljuk a témában

A SpaceX továbbra is domináns az űriparban, de a kormányzat függősége a cég szolgáltatásaitól nemzetbiztonsági aggályokat váltott ki. A helyzetet súlyosbította a Krím feletti Starlink-szolgáltatás leállításának esete, amely után Washington alternatív műholdas infrastruktúra kiépítését kezdte fontolgatni.

A Musk–Trump viszony végül a Fehér Házban történt nyilvános, trágár szóváltás után omlott össze, amikor Musk megpróbálta megkerülni a pénzügyminisztert egy fontos kinevezésnél. Bár a milliárdos több tízmilliárd dollár megtakarítást ért el, a kitűzött célok töredékét teljesítette, és egyre inkább elszigetelődött a politikai döntéshozók körében.

A történet tanulsága: a technológiai vezetők nem tudják egyszerűen a vállalati logikát átültetni az államigazgatásba. Musk esete figyelmeztetés a többi techvezérnek is: a kormányzati együttműködésben világos határok vannak, és a politikai realitások figyelmen kívül hagyása gyors bukáshoz vezethet.

Biztató tendencia a hazai háztartások frontján

Az OECD friss adatai szerint a magyar reál háztartási jövedelmek az elmúlt öt negyedévben összességében növekedést mutattak, még akkor is, ha az ország mutatója (162,08) továbbra is az OECD-átlag alatt marad. A számok mögött azonban fontos tényező húzódik meg:

Magyarország történetileg alacsonyabb jövedelmi szintről indult, így az átlaghoz képest kisebb az abszolút érték, de a növekedési ütem kifejezetten kedvező.

A hazai mutató az elmúlt egy év alatt, némi hullámzással,

160,80-ról 162,08-ra tornázta fel magát.

Ez azt jelenti, hogy a kisebb visszaesések ellenére a trend egyértelműen pozitív, és a jövedelmek ma magasabbak, mint bő egy évvel ezelőtt.

Összehasonlításként: több fejlett nyugat-európai országban – például Németországban, Franciaországban vagy Finnországban –

2025 első negyedéve stagnálást vagy kisebb visszaesést hozott.

Ez részben annak köszönhető, hogy a magasabb kiinduló szint mellett lassabb ütemű növekedés tapasztalható, míg Magyarországon nagyobb a felzárkózási potenciál.

Az OECD-átlag (172 felett) továbbra is magasabb, de ez nem a jelenlegi gazdasági teljesítményt minősíti, hanem a hosszabb távú jövedelmi különbségek eredménye.

Ahogy az elemzők hangsúlyozzák, a magyar adatok stabil növekedése és a nemzetközi összevetésben kedvező rövid távú trendek biztató jelek a gazdasági kilátásokra nézve.

A hasonlóan „könnyed”, a miniszterelnök észjárását tükröző tartalmak kedvelőinek már csak az ilyen érdekességek miatt is érdemes részt venni a digitális honfoglalásban, és betekinteni a DPK világába.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: JOHN THYS / AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fakanal
•••
2025. augusztus 10. 18:03 Szerkesztve
"Orbán Viktor felfedte, hogy mi foglalkoztatja épp:"" Emberek,követőim és talpnyalóim,képzeljétek most láttam egy filmet simon ray től.Fúú.mélyreható volt, tele akciódús jelenetekkel,csenge volt a felszopó.Ajánlom mindenkinek aki szájeren,kaletán,k endrén nevelkedett.Rühelke is kacsingat a filmipar felé,beszélek ray el.
Válasz erre
0
0
ChongLi
2025. augusztus 10. 17:28
Magyarország gazdaságának nemzetközi értékelése pocsék. Standard & Poor's: BBB-, Fitch BBB, Moody's Baa2. Ez nem valami judeoplutokrata nemzetközi összeesküvés eredménye (bár olyan is folyamatban van) hanem a magyar gazdaság teljesítményét tükrözi. Sajnos ezen nem változtat a techvállalatok fikázása.
Válasz erre
2
2
megtorlas26
2025. augusztus 10. 17:02
digitalis tisztogatast a pofatokba
Válasz erre
0
3
praktikus
2025. augusztus 10. 16:30
Szerintem meg nem ezek foglalkoztatják, hanem a pusztulat és az elmúlás.
Válasz erre
4
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!