Megszólalt a szakértő: Orbán ezzel az újítással berobbanthatja az ajtót

Ez a Fidesz erőssége

Az elemző arra is kitért, hogy „végtelen profizmus” jellemezte az egész rendezvényt, ami azt mutatja, hogy a Fidesz egy dinamikus, folyamatosan megújulásra képes politikai erő.

A Fidesz minden választási időszakban, minden választási kampány előtt látja, hogy mi az az irány, amit képviselni kell,

és milyen irányba kell elmozdulnia a politikai kommunikációnak, melyek azok az eszközök, amelyekkel győzelemre viheti a jobboldali politikai közösséget” – magyarázta Deák Dániel.

A vezető elemző itt rámutatott, hogy a Fidesz megint képes volt a teljes megújulásra, a 2022-es választás előtt is hasonlót láthattunk. „A miniszterelnök is azt mondta, hogy ez a győzelemhez vezető út” – idézte Orbán Viktor szavait.

Deák Dániel végül kitért Magyar Péterre is, aki szerinte az online térben egy hamis világot épített fel, ezért is fontos, hogy a jobboldal felvegye a harcot a virtuális világban is. Leszögezte, így szembesíthetik Magyar Pétert a valósággal, és a Fidesz egy erős közösséget alakíthat ki az online térben.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán