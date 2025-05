Orbán Viktor Ukrajna EU-s csatlakozásáról: Működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most! – elindult a Harcosok Klubja! (VIDEÓ)

A lehető legtöbb embernek kell beszélni, offline és online is, „mindig azt mondjátok, amiben hisztek”.

A tét pedig nem a Fidesz következő négy éve, hanem Magyarország következő negyven éve.

„Nagy szavak ezek, azok hát, mert nagy dolgok ezek” – szögezte le. Régen az volt a jelszó, hogy „hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre”, most viszont új jelszót mondott Lázár János:

Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!”

Lázár elmondta, hogy Ukrajna EU-s csatlakozása „nekünk egy gazdasági Mohács lenne”, a családi vállalkozások lehúzhatnák a rolót, a munkások is rosszul járnának, mert kevesebb lenne a fizetésük.

„De miért kell, de miért kell nekik, de miért kell nekik egy feldúlt, részben pedig egy vadkeleti módon működő hatalmas ország. Éppen azért, barátaim, az anarchia miatt. Brüsszel mögött nagy tőkéscsoportok gigaüzletei állnak. Ezek állnak Ukrajnában is az újjáépítésben, a felosztásban, a felfegyverzésben, a kiaknázásban és a megszállásban. Csakhogy mi fideszesek ezt nem hagyjuk, mert ez ellentétes minden magyar ember, minden magyar honfitársunk érdekével” – mondta Lázár.

Bohár Dániel arra készül, hogy ő még itt lesz a választás után, az ellenzék pedig már újfent sehol

Bohár Dániel is felszólalt, elmondta, hogy ahol harc van, ott lehet rá számítani. Így volt ez akkor is, amikor Gyurcsányt kérdezte. Vagy Jakabot. Márki-Zayt kérdezte a legtöbbször. Fenyegetőztek, de Bohár itt van, ők viszont nincsenek sehol, jegyezte meg. Ilyesmit tervez most is, utalt a következő választásra.

Megjegyezte, félnek tőle, nem véletlen törölték a Facebook-oldalát, cenzúrázzák. Ukrán pólóban tapsolták Zelenszkijt, amire nem maradt el a megafonos válasz sem, mémeket csináltak, ukrán színekkel díszítették fel őket, ennek pedig az lett a vége, hogy börtönnel fenyegettek, be is perelték Bohárt egy mém miatt.

Az fáj nekik, hogy betaláltak a mémek”

– fogalmazott.

Szijjártó Péter: Nem engedtük, hogy Magyarország úgy nézzen ki, mint a Keleti-pályaudvar napokig

A külügyminiszter elmondta, hogy fantasztikus dolog, hogy megtöltötték a sportcsarnokot, amikor durva dolgok történnek a világban, és Magyarország körül. Leszögezte, 15 éve harcolnak a hazáért, a nemzetért, a szuverenitásunkért. „Ha ezt nem tettük volna, akkor mára mindez és ezzel együtt minden elveszett volna”. Megakadályozták, hogy illegális migránsok ellepjék Magyarországot, kerítést építettek, nem engedték, hogy itt dúljanak, fúljanak, s Magyarország nem néz ki most úgy, mint anno a Keleti-pályaudvar napokig.

A mostani harc arról szól, hogy ne engedjük, hogy belenyomjanak minket a szomszédban dúló öldöklésbe. „Ukrajna harcol és ez hősies dolog, de Ukrajna magáért harcol. Nem értünk harcol, minket nem támadott meg senki, ezért semmifajta kötelezettségünk nincs” – szögezte le.

Ki kell maradni ebből a háborúból”

– húzta alá a tárcavezető. Washington mindent megtesz a háború mihamarabbi befejezéséért, Brüsszel viszont Washington ellen dolgozik – mutatott rá.

Orbán Viktor: Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái

Az eseményen felszólalt Orbán Viktor is, Magyarország miniszterelnöke. Köszöntötte a digitális világ szabadságharcosait. A közepébe is vágott, ugyanis leszögezte, Magyarország támadás alatt áll – és nekünk kell megvédeni. Megjegyezte, az igazat megvallva, az elmúlt években is mindig mi védtük meg.

„Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái” – „egyedül vagyunk, csak a szokásos, legalább nem kell itt kerülgetni senkit”.

Szánt egy mondatot a DK-ra is: „Gyurcsány Ferenc lelécelt. Állítólag. Mert ő maga nem tisztelte meg Magyarországot, az igazság minden részletének kibontásával”. „Mégis csak van igazság” – jegyezte meg Gyurcsány kapcsán.

„Több ez, mint egyetlen személy ügye. Mi már 2006-ban megüzentük, hogy ez lesz a vége” – tette hozzá. „Isten malmai lassan őrölnek, de apróra őrölnek, itt most szó szerint is.” A magyarok nagy győzelmének nevezte Gyurcsány visszavonulását, a kommunisták felett.

„A Momentum is befejezte” – jegyezte meg. „Megszületett a bátor és heroikus döntésük: nem indulnak a választáson” – fogalmazott a kormányfő. Rövid lábjegyzet lettek ők a történelemben, a Jóisten nem bottal ver.

„Magyarország nem Júdásnak való vidék” – szögezte le a miniszterelnök a Jobbik kapcsán.

„Most azonban a helyzet nehezebb, mert beszálltak az ukránok is” – tette hozzá Orbán Viktor. Elmondta, hogy már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most, a háború közben és után. Nem tudnak megállni a saját lábukon, ezért akarnak bejutni az ukránok az Unióba.

Nem érdekli őket, hogy a háborút is behoznák az Unióba, viszont „mi nem akarjuk, hogy belerángassanak minket a háborújukba” – szögezte le a miniszterelnök.

Erről szól ugyanis szerinte a Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat, a külföldről fizetett Magyarország elleni lejárató kampány. És ezért akarja Brüsszel a nyakunkba ültetni az ukránbarát Tisza-Dobrev koalíciót.

Az ukrán tagság lehet, hogy a nyugatiaknak jó lenne, de nekünk nem. „Nekik jutna a kávé, nekünk marad a zacc.”

Mik az esélyek? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. Az biztos, hogy Brüsszelben és Kijevben ellenünk fogadnak. „Most, amikor Magyarországnak sikerült összeszednie magát, amikor a családoknak megint van mit veszíteniük, és ráadásul sikerült megszerezni az Egyesült Államok támogatását, a világ legnagyobb balszerencséje lenne, ha Brüsszel most venné át az irányítást”. „A magyarok igazsága a mi oldalunkon áll, ehhez nem fér kétség. Ez fontos, sőt, elengedhetetlen, mert csak a fontos, az igaz ügyért lehet jól harcolni.” Az igazság a politikában önmagában kevés, ha elég lenne, nem vesztettük volna el az országunk kétharmadát – jegyezte meg.

Ám van itt egy bökkenő a miniszterelnök szerint. A világ megváltozott, a politika is. Elérte a politikát is a digitális világ. „Továbbra is mi vagyunk a legnagyobb, legszervezettebb politikai közösség Európában” – tette hozzá, ám megjegyezte, az kell, hogy a Fidesz legyen a legerősebb a digitális világban. „Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját” – tette hozzá a Harcosok Klubja résztvevőire utalva. „Olyan ez, mint egy építkezés. Csak mi nem téglából, hanem emberekből építünk várat” – jegyezte meg. A kérése az, hogy egy héten belül hozzanak még egy harcost. Csak harcosokat hozhatnak, bámészkodókra nincs szükség, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl, de az igazi a sok oroszlán – jegyezte meg.