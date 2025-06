Egy gyönyörű barátság csúnya vége

„This is the end of a beautiful friendship” – paraf­razeálhatnánk a Casablanca legendás mondatát, amelyet a szintúgy legendás, Kusturica-féle Macska­-jajban is idéznek. Filmekre utalunk, és el is képzelhető, hogy valamikor csavaros, szatirikus filmsorozat születik belőle: Donald Trump amerikai elnök és Elon Musk, a világ leggazdagabb embere egymásra találása, szövetségkötése és e kapcsolat hirtelen és botrányos megszakadása bővelkedik tanulságos elemekben.

Elon Musk közel egy évtizede, még semleges technokrata üzletember karakterként távolság­tartóan nyilatkozott Donald Trump elnöki tervei­ről, hangsúlyozva például, hogy a klímaváltozás valódi folyamat, és a párizsi klímaegyezményből való kilépés nem jó az Egyesült Államoknak. Másfél elnöki ciklussal később, 2022-ben viszont Trump nagy szavakkal méltatta Muskot, a világ egyik géniuszának nevezte, és Edisonhoz hasonlította. Egy másik alkalommal, rosszabb pillanatában viszont „dumaművésznek” titulálta.