Túl messzire ment az Európai Unió: bebizonyították, milyen hajmeresztő ötlettel állt elő Von der Leyen

A hitelfelvételről

A hitelfelvételt firtató kérdésre válaszolva a miniszter elmondta, az unió költségvetésének több mint tíz százalékát már most is hiteltörlesztésre fordítja, de az bizottság új, kibővített hitelfelvételi lehetőséggel is számol több mint 400 milliárd euró értékben.

Ezt a politikát folytatni akarja, újabb eladósodások elé nézünk a következő hét évben,

amit mi politikailag ellenzünk, költségvetésileg pedig fenntarthatatlannak gondolunk” – mondta Bóka János.