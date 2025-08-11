Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
fesztivál Magyarország Magyar Péter munkahely fiatal élet Patrióta politika oktatás

Ezt Magyar Péter sem látta jönni: szigetező fiatalok vallottak arról, milyen a mai Magyarország (VIDEÓ)

2025. augusztus 11. 10:23

A Patrióta munkatársa jó pár fiatallal beszélgetett a fesztiválon, akik jócskán rácáfoltak Magyar Péter és az ellenzéki média állításaira.

2025. augusztus 11. 10:23
null

Filep Dávid – vagy ahogy a legtöbben ismerik, a Kopasz – kilátgatott a Sziget fesztiválra, és annak igyekezett utánajárni, hogy mit gondolnak a fiatalok a kormány politikájáról és az ország helyzetéről. Hiszen mind Magyar Péter, a Tisza Pát vezetője, mind az ellenzéki lapok „szörnyű” állapotokról számolnak be nap mint nap.

Már az összeállítás felütésében megszólaló fiatalok zöme is pozitívnak ítélte meg a helyzetét, de, mint kiderült, egyelőre még a szüleikkel élnek. Egyikük viszont ennek ellenére is megjegyezte, hogy a mindennapjaikat a különböző bérletek, kedvezmények is egyszerűbbé teszik. 

A Kopasz összefutott a fesztiválon egy Erdélyből származó fiatalemberrel is, aki arra a kérdésre, hogy érzi magát Magyarországon, azt felelte, hogy jól. 

Picit olyan, mintha hazajöttem volna, főleg Budapestre”

 – hangzott el. 

A fiatal férfi ezután arról is beszélt, hogy azzal tisztában van, hogy gazdasági szempontból vidéken nehezebb az élet, de ugyanakkor mindenkit arra ösztönzött, hogy tanuljon, menjen előre, és ez az anyagiakat is hozza magával. 

Sőt, azt is kijelentette, ugyancsak kérdésre válaszolva, hogy szép jövőt lát maga előtt, de ebben hinni és tenni is kell érte. 

Ha a hit és a család megvannak, akkor baj nem lehet”

 – tette hozzá. Majd azt is elárulta, hogy szerinte a fiataloknál az jelent problémát gazdasági téren, hogy túlköltekeznek, és mindenkinek meg akarnak felelni. 

Ösztöndíjak, stabil munkahely, jó oktatás

Egy másik fiatal arról beszélt a Patrióta riporterének, hogy neki sincs nehéz dolga, de ez javarészt annak köszönhető, hogy jó a családi háttere, és nem a hazai lehetőségeknek. Bár mint megjegyezte, kapott pár dolgot, példaként az állami ösztöndíjat hozta, de hozzátette, nem hinné, hogy más európai fiatalokhoz képest annyira jó dolga lenne.

Két fiatal lány ugyancsak arra a kérdésre, hogy számukra milyen az élet Magyarországon, azt válaszolta, hogy az árak magasak, de ennek ellenére „el lehet éldegélni”.

Egy másik fiatal nő pedig kijelentette Filepnek, hogy nagyon szeret Magyarországon élni. Míg egy másik villáminterjú alany arról vallott, hogy egész jól kijön a fizetéséből, arról pedig nem tud nyilatkozni, hogy mennyire nehéz munkát találni az országban, mert már hat éve dolgozik ugyanazon a helyen. Azt is hozzáfűzte, hogy 

a munkahelyén gyakornokként kezdett, és utána nem volt nehéz felfelé lépkedni.

De volt olyan fesztiválozó is, aki a felsőoktatást méltatta. Elmondta, hogy bár még csak jövőre megy egyetemre, a bátyja révén jók a tapasztalatai. A gimnáziumi oktatás kapcsán viszont megjegyezte, hogy már vegyes a kép, ki kell fogni a jó tanárokat, illetve fontos az a hozzáállás, hogy „magunknak tanuljunk, és ne másoknak”.

A teljes riportot alább tekintheti meg:

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. augusztus 11. 11:46
"Egy másik fiatal arról beszélt a Patrióta riporterének, hogy neki sincs nehéz dolga, de ez javarészt annak köszönhető, hogy jó a családi háttere, és nem a hazai lehetőségeknek" Nyilván a komcsi nagyszülők lopott vagyona még kitart..
Válasz erre
1
0
Szerintem
2025. augusztus 11. 11:22
Fiataloktól hallom, hogy attól félnek, leromlanak a lehetőségeik, az esélyeik a boldogulásra, ha netán a tiszafostos győzne. Tartanak az adóemelésektől, a rezsicsökkentés, a jóléti intézkedések eltörlésétől.
Válasz erre
1
0
antipoloska
•••
2025. augusztus 11. 11:04 Szerkesztve
végre nem csak nyomorult drogos férgeket mutatnak.
Válasz erre
2
0
nyuszilaci
2025. augusztus 11. 10:29
A putrióta munkatársak...ja,az komoly... 😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
2
9
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!