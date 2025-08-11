Ezt Magyar Péter sem látta jönni: szigetező fiatalok vallottak arról, milyen a mai Magyarország (VIDEÓ)

Filep Dávid – vagy ahogy a legtöbben ismerik, a Kopasz – kilátgatott a Sziget fesztiválra, és annak igyekezett utánajárni, hogy mit gondolnak a fiatalok a kormány politikájáról és az ország helyzetéről. Hiszen mind Magyar Péter, a Tisza Pát vezetője, mind az ellenzéki lapok „szörnyű” állapotokról számolnak be nap mint nap.

Már az összeállítás felütésében megszólaló fiatalok zöme is pozitívnak ítélte meg a helyzetét, de, mint kiderült, egyelőre még a szüleikkel élnek. Egyikük viszont ennek ellenére is megjegyezte, hogy a mindennapjaikat a különböző bérletek, kedvezmények is egyszerűbbé teszik.

A Kopasz összefutott a fesztiválon egy Erdélyből származó fiatalemberrel is, aki arra a kérdésre, hogy érzi magát Magyarországon, azt felelte, hogy jól.

Picit olyan, mintha hazajöttem volna, főleg Budapestre”

– hangzott el.

A fiatal férfi ezután arról is beszélt, hogy azzal tisztában van, hogy gazdasági szempontból vidéken nehezebb az élet, de ugyanakkor mindenkit arra ösztönzött, hogy tanuljon, menjen előre, és ez az anyagiakat is hozza magával.

Sőt, azt is kijelentette, ugyancsak kérdésre válaszolva, hogy szép jövőt lát maga előtt, de ebben hinni és tenni is kell érte.

Ha a hit és a család megvannak, akkor baj nem lehet”

– tette hozzá. Majd azt is elárulta, hogy szerinte a fiataloknál az jelent problémát gazdasági téren, hogy túlköltekeznek, és mindenkinek meg akarnak felelni.

Ösztöndíjak, stabil munkahely, jó oktatás

Egy másik fiatal arról beszélt a Patrióta riporterének, hogy neki sincs nehéz dolga, de ez javarészt annak köszönhető, hogy jó a családi háttere, és nem a hazai lehetőségeknek. Bár mint megjegyezte, kapott pár dolgot, példaként az állami ösztöndíjat hozta, de hozzátette, nem hinné, hogy más európai fiatalokhoz képest annyira jó dolga lenne.

Két fiatal lány ugyancsak arra a kérdésre, hogy számukra milyen az élet Magyarországon, azt válaszolta, hogy az árak magasak, de ennek ellenére „el lehet éldegélni”.

Egy másik fiatal nő pedig kijelentette Filepnek, hogy nagyon szeret Magyarországon élni. Míg egy másik villáminterjú alany arról vallott, hogy egész jól kijön a fizetéséből, arról pedig nem tud nyilatkozni, hogy mennyire nehéz munkát találni az országban, mert már hat éve dolgozik ugyanazon a helyen. Azt is hozzáfűzte, hogy

a munkahelyén gyakornokként kezdett, és utána nem volt nehéz felfelé lépkedni.

De volt olyan fesztiválozó is, aki a felsőoktatást méltatta. Elmondta, hogy bár még csak jövőre megy egyetemre, a bátyja révén jók a tapasztalatai. A gimnáziumi oktatás kapcsán viszont megjegyezte, hogy már vegyes a kép, ki kell fogni a jó tanárokat, illetve fontos az a hozzáállás, hogy „magunknak tanuljunk, és ne másoknak”.

A teljes riportot alább tekintheti meg: