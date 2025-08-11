Ft
Európa Ukrajna Donald Trump felelősség

A legújabb Trump-béketerv egy utolsó lehetőséget adott Ukrajnának és az európaiaknak

2025. augusztus 11. 06:21

Nem éltek vele. Jöhet a kiszállás egy ostoba és felesleges háborúból ami nem szolgálja az USA érdekeit.

2025. augusztus 11. 06:21
null
Robert C. Castel
Robert C. Castel
Facebook

„A felelősség áthárítása Ukrajnára és az európai szövetségeseire a legújabb Trump béketerv meghiúsításában. Hogy miért gondolom, hogy valami ilyesmiről lehet szó? Azért mert a választási igéreteivel és az ultimátumaival Trump egy igen kényes pozícióba sakkozta magát. Ha a csúcs kudarcba fullad, akkor az USA előtt két lehetőség  áll: Egy, bizonytalan kimenetelű másodlagos szankciós vámháborúba keveredni Kínával és Indiával. Kettő, arcvesztés, Ukrajna további támogatása, egy az USA számára felesleges figyelemelvonó háború végtelenítése.

Ennek a dilemmának a két  szarvát fűrészeli le a Rubio féle csapda: Nem az amerikai diplomácia sült fel, hanem az örökké intrikákat szövő óvilágbéli hatalmak hiúsították meg az USA tiszta szándékú, őszinte próbálkozásait az ukrán háború lezárására. Éppen úgy mint a gázai rendezéssel kapcsolatban.

Ez a narratíva teljesen beleillik a több évszázados amerikai gyanakvó távolságtartásba a perfid Óvilág politikai machinációival szemben. Ezzel a huszárvágással Trump megteremtheti magának a tökéletes alibit arra, hogy ejtse az ukrán háború keresztjét amit még Biden úr testált rá. A Putyinnal való találkozó kipipálja a »mindent megpróbáltam« rubrikáját és egyszersmind lehetőséget ad a kapcsolatok rendezésére a két hatalom között.

Ezt is ajánljuk a témában

A legújabb Trump béketerv  úgy volt megfogalmazva, hogy egy utolsó lehetőséget adjon Ukrajnának és az európaiaknak, ha a pozitív olvasatát választják.
Nem ezt tették. Úgy az ukrán mint az európai vezetők készségesen felütötték a labdát Trumpnak azáltal, hogy egy de gaullei, hajlíthatatlan testtartást vettek fel az új Trump béketervvel kapcsolatban.

Az időközi választások közeledtével Trump háromféle trófeát vihet magával az urnákhoz: Egy, Oroszország legyőzése. Kettő, a háború lezárása arcvesztés nélkül. Három, kiszállás egy ostoba és felesleges háborúból ami nem szolgálja az USA érdekeit.

Kétségtelen, hogy a harmadik trófea nem lesz első helyes, de kényelmesen egybevág a zajos MAGA izolacionisták világnézetével, kielégíti a fukarkodó libertáriusokat és odakaccsint a Kína-héjjáknak is.

Hogy mindez súlyos feszültséget ró a transzatlanti kapcsolatokra? Lehet, de mi más választása van Európának? Semmi.”

Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson


 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Tasi János
2025. augusztus 11. 06:48
És hogy hogyan szerezték meg az USA kongresszusa fölötti hatalmat a cionácik: youtube.com/shorts/8OzGoDDmdak youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8
Tasi János
2025. augusztus 11. 06:40 Szerkesztve
A háborút az USA robbantotta ki! Mégpedig cionáci urai, a Rothschild bankármaffia igényei szerint! Zbigniew Brzezinski ötlete nyomán, amit A Nagy Sakktábla című könyve alapján a Stratfor és egyéb agytrösztök, Richard Perle, George Friedman, Victoria Nuland férje, Robert Kagan dolgozták ki a maidan puccs részleteit. youtube.com/watch?v=IuIoB--Al-I Amit a Rothschild maffia rögtön, mint "Származás szerinti Őshaza" címen vett lajstromszámba: Blogs: Leaked report: Israel acknowledges Jews in fact Khazars; Secret plan for reverse migration to Ukraine | Jim Wald | The Times of Israel
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!