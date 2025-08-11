Vallott az amerikai alelnök: „döntő pillanathoz” érkezett az ukrajnai konfliktus rendezése
J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.
Nem éltek vele. Jöhet a kiszállás egy ostoba és felesleges háborúból ami nem szolgálja az USA érdekeit.
„A felelősség áthárítása Ukrajnára és az európai szövetségeseire a legújabb Trump béketerv meghiúsításában. Hogy miért gondolom, hogy valami ilyesmiről lehet szó? Azért mert a választási igéreteivel és az ultimátumaival Trump egy igen kényes pozícióba sakkozta magát. Ha a csúcs kudarcba fullad, akkor az USA előtt két lehetőség áll: Egy, bizonytalan kimenetelű másodlagos szankciós vámháborúba keveredni Kínával és Indiával. Kettő, arcvesztés, Ukrajna további támogatása, egy az USA számára felesleges figyelemelvonó háború végtelenítése.
Ennek a dilemmának a két szarvát fűrészeli le a Rubio féle csapda: Nem az amerikai diplomácia sült fel, hanem az örökké intrikákat szövő óvilágbéli hatalmak hiúsították meg az USA tiszta szándékú, őszinte próbálkozásait az ukrán háború lezárására. Éppen úgy mint a gázai rendezéssel kapcsolatban.
Ez a narratíva teljesen beleillik a több évszázados amerikai gyanakvó távolságtartásba a perfid Óvilág politikai machinációival szemben. Ezzel a huszárvágással Trump megteremtheti magának a tökéletes alibit arra, hogy ejtse az ukrán háború keresztjét amit még Biden úr testált rá. A Putyinnal való találkozó kipipálja a »mindent megpróbáltam« rubrikáját és egyszersmind lehetőséget ad a kapcsolatok rendezésére a két hatalom között.
Ezt is ajánljuk a témában
J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.
A legújabb Trump béketerv úgy volt megfogalmazva, hogy egy utolsó lehetőséget adjon Ukrajnának és az európaiaknak, ha a pozitív olvasatát választják.
Nem ezt tették. Úgy az ukrán mint az európai vezetők készségesen felütötték a labdát Trumpnak azáltal, hogy egy de gaullei, hajlíthatatlan testtartást vettek fel az új Trump béketervvel kapcsolatban.
Az időközi választások közeledtével Trump háromféle trófeát vihet magával az urnákhoz: Egy, Oroszország legyőzése. Kettő, a háború lezárása arcvesztés nélkül. Három, kiszállás egy ostoba és felesleges háborúból ami nem szolgálja az USA érdekeit.
Kétségtelen, hogy a harmadik trófea nem lesz első helyes, de kényelmesen egybevág a zajos MAGA izolacionisták világnézetével, kielégíti a fukarkodó libertáriusokat és odakaccsint a Kína-héjjáknak is.
Hogy mindez súlyos feszültséget ró a transzatlanti kapcsolatokra? Lehet, de mi más választása van Európának? Semmi.”
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
J.D. Vance szerint az amerikaiak nem fogják többé adódollárjaikat erre a konfliktusra költeni.
A nyugati Donyeck elvesztése súlyos védelmi hátrányt jelentene Ukrajnának, miközben nem lenne biztosíték a harcok leállítására.
Az oroszok úgy tűnik, hajlanak a megegyezésre, de tartanak a dezinformációktól. Persze, őket sem kell félteni.