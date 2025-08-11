„A felelősség áthárítása Ukrajnára és az európai szövetségeseire a legújabb Trump béketerv meghiúsításában. Hogy miért gondolom, hogy valami ilyesmiről lehet szó? Azért mert a választási igéreteivel és az ultimátumaival Trump egy igen kényes pozícióba sakkozta magát. Ha a csúcs kudarcba fullad, akkor az USA előtt két lehetőség áll: Egy, bizonytalan kimenetelű másodlagos szankciós vámháborúba keveredni Kínával és Indiával. Kettő, arcvesztés, Ukrajna további támogatása, egy az USA számára felesleges figyelemelvonó háború végtelenítése.

Ennek a dilemmának a két szarvát fűrészeli le a Rubio féle csapda: Nem az amerikai diplomácia sült fel, hanem az örökké intrikákat szövő óvilágbéli hatalmak hiúsították meg az USA tiszta szándékú, őszinte próbálkozásait az ukrán háború lezárására. Éppen úgy mint a gázai rendezéssel kapcsolatban.

Ez a narratíva teljesen beleillik a több évszázados amerikai gyanakvó távolságtartásba a perfid Óvilág politikai machinációival szemben. Ezzel a huszárvágással Trump megteremtheti magának a tökéletes alibit arra, hogy ejtse az ukrán háború keresztjét amit még Biden úr testált rá. A Putyinnal való találkozó kipipálja a »mindent megpróbáltam« rubrikáját és egyszersmind lehetőséget ad a kapcsolatok rendezésére a két hatalom között.