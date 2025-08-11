Ft
Ft
37°C
20°C
Ft
Ft
37°C
20°C
08. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Diogo Jota Community Shield Liverpool szurkolók Crystal Palace

Mindenki egyetért a Liverpool csapatkapitányával: ezt nagyon elszúrták a szurkolók

2025. augusztus 11. 09:57

A Crystal Palace vasárnapi Community Shield-győzelmét beárnyékolja, hogy a kezdő sípszó előtt egy csoportnyi szurkolójuk tönkretette a Diogo Jotáék emlékére meghirdetett egyperces gyászszünetet.

2025. augusztus 11. 09:57
null

Felháborító és teljességgel érthetetlen közjáték előzte meg a Wembley-ben megrendezett Liverpool FC–Crystal Palace Community Shield-mérkőzést vasárnap este. 

Ezt is ajánljuk a témában

A nemrég tragikus autóbalesetben elhunyt testvérpár, Diogo Jota és Anrdé Silva emlékére meghirdetett egyperces gyászcsendet a Palace-szurkolók maroknyi csoportja a lelátóról való bekiabálásokkal zavarta meg, aminek eredményeképpen Chris Kavanagh játékvezető kénytelen volt idő előtt véget vetni a gyászszünetnek. Az esetet általános felháborodás kísérte, már a helyszínen is: megjegyzendő, nemcsak a liverpooli fanatikusok, de még maguk a Crystal Palace-szurkolók is kifütyülték minősíthetetlenül viselkedő társaikat. 

Az ügynek persze hangos utóélete is lett: szakértők, újságírók, jóérzésű drukkerek, korábbi és jelenlegi játékosok egy emberként ítélték el a méltatlan cselekedetet. A liverpooli csapatkapitány, Virgil van Dijk például így fogalmazott: 

Csalódott vagyok, ez minden, amit mondani tudok… Többen is próbálták őket lecsittegni, de ez nyilván nem segített. Nem lehet az ilyet kontrollálni, amikor kint van nyolcvanezer ember. Nagyon csalódást keltő volt hallani, de ha egyszer vannak emberek, akik ezek után hazamennek és örülnek maguknak…” 

– füstölgött a kapitány, aki inkább be sem fejezte a gondolatot. 

Érdekesség ugyanakkor, a liverpooliak vezetőedzője, Arne Slot a maga intelligens stílusában inkább csitítani igyekezett a kedélyeket, még ebben az esetben is a jót feltételezve. 

„Szerintem ez nem volt tervezett. Talán csak néhányan nem figyeltek a gyászszünetre, hanem ünnepeltek és igyekeztek éltetni a csapatukat. Aztán a Palace-szurkolók megpróbálták őket lecsendesíteni, mire a mi drukkereink is reagáltak. 

De én nem gondolnám, hogy rossz szándék vezérelte őket. Pozitív személyiség vagyok, inkább azt nézem, mekkora tisztelettel adóznak Diogo és André emlékének világszerte!” 

A lefújás után mindenesetre már egységesen örülhetett az összes Palace-szurkoló, a Szuperkupát ugyanis végül az FA Kupa-győztes londoniak hódították el tizenegyespárbajt követően. Magyar szempontból öröm az ürömben, hogy mindkét liverpooli klasszisunk remekelt a mérkőzésen: a gólpasszal és egy értékesített tizenegyessel záró Szoboszlai Dominik mellett a 84. percig a pályán lévő Kerkez Milost is a legjobbak közé sorolta a szaksajtó.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. augusztus 11. 10:18
Az angolok nem sokat változnak... Nem véletlenül lettek kitiltva anno az európai kupasorozatból.... mert ugye tudtak viselkedni.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. augusztus 11. 10:10
Ez az angol folklór része! A magyar válogatott mérkőzés előtt még bunkóbbak voltak...következmények nélkül!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!