Mindenki egyetért a Liverpool csapatkapitányával: ezt nagyon elszúrták a szurkolók

A nemrég tragikus autóbalesetben elhunyt testvérpár, Diogo Jota és Anrdé Silva emlékére meghirdetett egyperces gyászcsendet a Palace-szurkolók maroknyi csoportja a lelátóról való bekiabálásokkal zavarta meg, aminek eredményeképpen Chris Kavanagh játékvezető kénytelen volt idő előtt véget vetni a gyászszünetnek. Az esetet általános felháborodás kísérte, már a helyszínen is: megjegyzendő, nemcsak a liverpooli fanatikusok, de még maguk a Crystal Palace-szurkolók is kifütyülték minősíthetetlenül viselkedő társaikat.

Lamentable imagen de los aficionados del Crystal Palace en Wembley gritando y haciendo ruido durante el minuto de silencio por Diogo Jota y André Silva.



El fondo del Liverpool ha terminado abucheando a los Eagles por su actitud antes de romper en aplausos. #LFC pic.twitter.com/il9XfNPrsh — Pablo Montaño (@pabmontano) August 10, 2025

Az ügynek persze hangos utóélete is lett: szakértők, újságírók, jóérzésű drukkerek, korábbi és jelenlegi játékosok egy emberként ítélték el a méltatlan cselekedetet. A liverpooli csapatkapitány, Virgil van Dijk például így fogalmazott:

Csalódott vagyok, ez minden, amit mondani tudok… Többen is próbálták őket lecsittegni, de ez nyilván nem segített. Nem lehet az ilyet kontrollálni, amikor kint van nyolcvanezer ember. Nagyon csalódást keltő volt hallani, de ha egyszer vannak emberek, akik ezek után hazamennek és örülnek maguknak…”

– füstölgött a kapitány, aki inkább be sem fejezte a gondolatot.

Érdekesség ugyanakkor, a liverpooliak vezetőedzője, Arne Slot a maga intelligens stílusában inkább csitítani igyekezett a kedélyeket, még ebben az esetben is a jót feltételezve.

„Szerintem ez nem volt tervezett. Talán csak néhányan nem figyeltek a gyászszünetre, hanem ünnepeltek és igyekeztek éltetni a csapatukat. Aztán a Palace-szurkolók megpróbálták őket lecsendesíteni, mire a mi drukkereink is reagáltak.

De én nem gondolnám, hogy rossz szándék vezérelte őket. Pozitív személyiség vagyok, inkább azt nézem, mekkora tisztelettel adóznak Diogo és André emlékének világszerte!”

A lefújás után mindenesetre már egységesen örülhetett az összes Palace-szurkoló, a Szuperkupát ugyanis végül az FA Kupa-győztes londoniak hódították el tizenegyespárbajt követően. Magyar szempontból öröm az ürömben, hogy mindkét liverpooli klasszisunk remekelt a mérkőzésen: a gólpasszal és egy értékesített tizenegyessel záró Szoboszlai Dominik mellett a 84. percig a pályán lévő Kerkez Milost is a legjobbak közé sorolta a szaksajtó.