„Egészen meredek okfejtésbe kezdtek egyesek a megrongált és meggyalázott kárpátaljai magyar templom ügyében, talán a legdurvább »magyarázat« Rácz Andrástól érkezett. A részletekbe itt és most kár is belemenni, elég a balliberális sajtó által kedvelt szakértő kvázi-végkövetkeztetését citálni: lényegében Orbán Viktor gyújtathatta fel és mocskoltathatta be az épületet saját politikai céljai érdekében. Agyrém!