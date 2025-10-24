Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
patrióta Polgári Kör hálózat Rákay Philip jobboldal élmény színpad szövetség Orbán Viktor

Ezért álltam mellette a színpadon tegnap is

2025. október 24. 10:30

Nem pénzért, nem pozícióért, nem a szereplés lehetőségéért. Túl vagyok mindegyiken, egyik sem izgat már...

2025. október 24. 10:30
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„23 évvel ezelőtt álltam először Orbán Viktorral egy színpadon ugyanitt, a Kossuth téren, 2002. április 13-án szombaton. Az akkori választások második fordulójára készültünk, pontosan tudva: szinte csak matematikai esély maradt már arra, hogy megfordítsuk az első forduló eredményeit. Végül hajszál híján, de nem sikerült... 

A Fidesz akkor elveszítette a választásokat. Én pedig, aki akkor korosztályának egyik legsikeresebb, évről-évre különböző médiadíjakkal elhalmozott fiatal műsorvezetője voltam, hirtelen ellenséggé, egy tehetségtelen senkivé váltam sokak szemében, s azonnal kegyvesztett is lettem az akkori – szinte kizárólag balosok által tulajdonolt és vezetett – médiavilágban. Semmit sem bántam meg, ma is pont ugyanígy döntenék. 

Az a nagygyűlés ugyanis – és mindaz, ami ott elkezdődött – sokunk meghatározó élménye marad, amíg csak élünk. Nem pusztán azért, mert a rendszerváltoztatás időszakának nagy utcai demonstrációi után először vett részt ekkora tömeg egy politikai gyűlésen, hanem mert végérvényesen itt talált egymásra a polgári, nemzeti jobboldal, s azóta sem tévesztjük szem elől egymást. A Kossuth téri nagygyűlés élményéből született aztán a Polgári Körök elindításának ötlete, majd országos hálózata, és rengeteg közös élmény – gyűlések, találkozások, kulturális estek -, amelyekkel egymásban tartottuk a lelket 2002 és 2010 között, létrehozva egy örök szövetséget, egy soha fel nem számolható közösséget a patrióta világban. 

23 év bizony nagy idő. Az embert akarva, akaratlan elfogja valamiféle nosztalgia, így persze engem is. Eszembe jut az első személyes találkozásom Orbán Viktorral az Országházban, a miniszterelnöki dolgozószobában, eszembe jut, hogy életem első, igazán meghatározó közéleti élménye gimnazistaként az ő 1989-ben, a Hősök terén elmondott, lázadó beszéde volt, eszembe  jutnak közös országjárásaink – ahogy sok tízezer kilométert ültünk egymás mellett az autóban –, nem feledem a közös küzdelmeinket mindenféle nehéz politikai- és kampányszituációkban, s eszembe jutnak hosszú beszélgetéseink, és az is, hogy az elmúlt 23 évben hányszor hallottam őt rajongva beszélni a hazánkról és rólunk, magyarokról. 

Ezért álltam mellette a színpadon tegnap is. Nem pénzért, nem pozícióért, nem a szereplés lehetőségéért. Túl vagyok mindegyiken, egyik sem izgat már... 
Tűnjön bár túl patetikusnak, vállalom: a hazánk ügyéért álltam ott tegnap, ahogy Ti is mindannyian, PATRIÓTÁK!”

Nyitókép:Rákay Philip Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
olajfa-0
2025. október 24. 13:18
Kedves Rákay Philip! Ön nagyszerű ember! Csak annyival egészítem ki hozzászólásomat, hogy én is a HAZÁMÉRT vettem részt a Békemeneten és mindazokért, akik Orbán Viktor vezetésével - egyetlen erőként - mindent megtesznek Magyarországért.
Válasz erre
3
0
ezredes-2
•••
2025. október 24. 13:04 Szerkesztve
Philip! Ha, valakinek, akkor NEKED, nem kell magyarázni SEMMIT!! Tegnap is örömet okoztál-okoztatok NEKÜNK!! 2002-ben is ott voltam a feleségemmel és tegnap is, örömmel, boldogan, ahogy mindünk, akiknek a lelke tele volt örömmel és elszántsággal. Philip! a STYX folyó túlpartján állók, pedig, hát...nem, nem leszek úriember velük! Tehetnek 1 szivességet...
Válasz erre
3
0
Perczel Éva
2025. október 24. 12:45
Nem tudom nem említeni, hogy a közvetés idején a háttérben Eperjes Károlyt volt látható, aki rózsafüzérrel a kezében végig imádkozta Doktor Miniszterelnök úr beszédét. Hahó Ti-Sza Árt! Ilyen az, amikor valaki nem csak szemfényvesztésnek szánja a szentolvasót, mint Agyar! ....és persze óriási köszönet, és gratula Rákay Philipnek is!
Válasz erre
5
0
Obsitos Technikus
2025. október 24. 12:35
Köszönjük! Kiváló műsor volt, felemelő.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!