Hivatalos: 2029-re megújul a szentendrei HÉV

Bejelentette a MÁV: megújul a hírhedt vasútállomás
A munkálatok az év végéig tartanak.
Hegyi Zsolt elmondta: „A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és járművek még jobb utazási élményt, még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd”.
A cél az, hogy elinduljon a teljes budapesti HÉV-hálózat fejlesztése, melynek első eleme, a szentendrei vonal 2029-re valódi elővárosi vasútként születik újjá – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán közzétett videójában még csütörtökön.
Hegyi a videó elején elmondta, hogy évekig Békásmegyeren lakott, naponta használta a szentendrei HÉV-et, amely számára az állandóság szimbóluma, ma is 99,5 százalékos menetrendszerűséggel, ötpercenként jár.
A vezérigazgató kiemelte, hogy rengeteg ember használja a hévet Budapesten és a szentendrei agglomerációban, az állandóság árnyoldala pedig, hogy 40 éve alig változott az infrastruktúra, a járművek.
De most megszülettek azok a döntések, amelyek a H5-ös HÉV megújításához szükségesek, s 2029 végéig minden teljesen megváltozik
– ismertette a vezérigazgató.
Hegyi Zsolt elmondta, hogy Békásmegyerre megérkezik a 21. század, ez azt jelenti, hogy a felújítás után 7 mozgólépcső és 2 lift lesz az állomáson, így kényelmesebben, idősek és babakocsival közlekedők számára is egyszerűbben megközelíthetőek lesznek a szerelvények. A vezérigazgató hozzátette, hogy modern, alacsonypadlós, egyterű, légkondicionált járművek fognak közlekedni a vonalon
Vadonatúj arcát mutatja 2029 végére a szentendrei HÉV, igazi 21. századi elővárosi vasút lesz”
„A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és járművek még jobb utazási élményt, még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd" – tette hozzá végül a MÁV-Csoport vezérigazgatója.
