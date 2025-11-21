Hivatalos: 2029-re megújul a szentendrei HÉV

– ismertette a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt elmondta, hogy Békásmegyerre megérkezik a 21. század, ez azt jelenti, hogy a felújítás után 7 mozgólépcső és 2 lift lesz az állomáson, így kényelmesebben, idősek és babakocsival közlekedők számára is egyszerűbben megközelíthetőek lesznek a szerelvények. A vezérigazgató hozzátette, hogy modern, alacsonypadlós, egyterű, légkondicionált járművek fognak közlekedni a vonalon

Vadonatúj arcát mutatja 2029 végére a szentendrei HÉV, igazi 21. századi elővárosi vasút lesz”

– hangsúlyozta a vezérigazgató. „A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és járművek még jobb utazási élményt, még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd” – tette hozzá végül a MÁV-Csoport vezérigazgatója.