Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hév Hegyi Zsolt hálózat Budapest

Hivatalos: 2029-re megújul a szentendrei HÉV

2025. november 21. 13:41

Hegyi Zsolt elmondta: „A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és járművek még jobb utazási élményt, még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd”.

2025. november 21. 13:41
null

A cél az, hogy elinduljon a teljes budapesti HÉV-hálózat fejlesztése, melynek első eleme, a szentendrei vonal 2029-re valódi elővárosi vasútként születik újjá – jelentette be Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán közzétett videójában még csütörtökön.

Ezt is ajánljuk a témában

Hegyi a videó elején elmondta, hogy évekig Békásmegyeren lakott, naponta használta a szentendrei HÉV-et, amely számára az állandóság szimbóluma, ma is 99,5 százalékos menetrendszerűséggel, ötpercenként jár.

A vezérigazgató kiemelte, hogy rengeteg ember használja a hévet Budapesten és a szentendrei agglomerációban, az állandóság árnyoldala pedig, hogy 40 éve alig változott az infrastruktúra, a járművek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

De most megszülettek azok a döntések, amelyek a H5-ös HÉV megújításához szükségesek, s 2029 végéig minden teljesen megváltozik

 – ismertette a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt elmondta, hogy Békásmegyerre megérkezik a 21. század, ez azt jelenti, hogy a felújítás után 7 mozgólépcső és 2 lift lesz az állomáson, így kényelmesebben, idősek és babakocsival közlekedők számára is egyszerűbben megközelíthetőek lesznek a szerelvények. A vezérigazgató hozzátette, hogy modern, alacsonypadlós, egyterű, légkondicionált járművek fognak közlekedni a vonalon 

Vadonatúj arcát mutatja 2029 végére a szentendrei HÉV, igazi 21. századi elővárosi vasút lesz”

 – hangsúlyozta a vezérigazgató. „A HÉV üzemkészségére ma sincs panasz, de a megújult infrastruktúra és járművek még jobb utazási élményt, még megbízhatóbb szolgáltatást jelentenek majd” – tette hozzá végül a MÁV-Csoport vezérigazgatója.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: MTI/Koszticsák Szilárd 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kovalski
2025. november 21. 16:25
A harmadik kerületben a gépjármű forgalmat csak 5X vágja ketté a HÉV vasút ! Szentendre felé nem is beszélve.Evvel kezdjetek valamit ne a liftel meg a mozgó lépcsővel le a föld alá vagy az égbe fel! Mint minden más kultur országokban . Ilyen közlekedési megoldás már sehol sincs! Ezt oldjátok meg inkább ! Csak 30 évet csúsztatok és a sorompók maradnak ! Vicc.Minden marad a régiben !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!