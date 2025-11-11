Ft
MÁV-csoport Liget tér rekonstrukció vasútállomás Kőbánya

Bejelentette a MÁV: megújul a hírhedt vasútállomás

2025. november 11. 19:44

A munkálatok az év végéig tartanak.

2025. november 11. 19:44
null

Elindult a Kőbánya alsó vasútállomás felújítása, amely két ütemben valósul meg – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt a közösségi oldalán.

Az első ütemben ideiglenes utasfolyosó épül a Liget tér felől, hogy az állomás az építkezés ideje alatt is átjárható maradjon. A munkálatok az év végéig tartanak. A második ütemben a felvételi épület teljes rekonstrukciója és akadálymentesítése következik, emellett megújulnak az utasforgalmi terek is. 

A MÁV szerint a cél, hogy az épület műemléki értékeit megőrizve korszerű, biztonságos és kényelmes környezetet alakítsanak ki az utasok számára.

A vasúttársaság emlékeztetett: a Kőbánya alsó állomás felvételi épülete évek óta zárva van, a Liget téri kijárat hiánya pedig eddig hosszú kerülőre kényszerítette az utasokat. Az ideiglenes folyosó megnyitásával a gyalogos közlekedés ismét biztonságossá és közvetlenné válik az állomás területén.

Nyitókép: Wikipédia

 

Nasi12
2025. november 11. 19:56
A déli pályaudvaron mikor lesz lift a biciklik felvitelére. Éljen a balatoni és velencei bicikli túrizmus. Ha beledöglesz is mire felviszed :)
