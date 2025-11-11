Bejelentette a MÁV: megújul a hírhedt vasútállomás

Bekövetkezett, amitől mindenki félt: elkezdte mutogatni egy nőnek a migráns a nemi szervét Kőbánya-Kispest vasútállomáson (VIDEÓ)
A munkálatok az év végéig tartanak.
Elindult a Kőbánya alsó vasútállomás felújítása, amely két ütemben valósul meg – jelentette be a MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt a közösségi oldalán.
Az első ütemben ideiglenes utasfolyosó épül a Liget tér felől, hogy az állomás az építkezés ideje alatt is átjárható maradjon. A munkálatok az év végéig tartanak. A második ütemben a felvételi épület teljes rekonstrukciója és akadálymentesítése következik, emellett megújulnak az utasforgalmi terek is.
A MÁV szerint a cél, hogy az épület műemléki értékeit megőrizve korszerű, biztonságos és kényelmes környezetet alakítsanak ki az utasok számára.
A vasúttársaság emlékeztetett: a Kőbánya alsó állomás felvételi épülete évek óta zárva van, a Liget téri kijárat hiánya pedig eddig hosszú kerülőre kényszerítette az utasokat. Az ideiglenes folyosó megnyitásával a gyalogos közlekedés ismét biztonságossá és közvetlenné válik az állomás területén.
Nyitókép: Wikipédia