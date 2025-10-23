Magyarország örökös bajnokai – mi történt '56 elfeledett hőseivel?

Hogy teljesebb legyen a kép, említeni kell Almási Miklós filozófust, akadémikust. A kőbányai Maglódi úti városiházban nevelkedett, Lukács György aspiránsa volt, majd 1958-ban a Petőfi-gimnáziumba száműzték. A ház melletti iskolában pedig, ahol szintén tanult Hofi, és bizonnyal Almási is, Kávay Zoltán evezős tanított, az 1956-os melbourne-i olimpia hőse, Magyarország örökös bajnoka. A Piedone-szerű figura a mellőzöttségét, szembenállását azzal fejezte ki, hogy a tornaórákat a nemecseki időket idéző hacukában tartotta. Kézzel varrt bőrcipőben, hófehér ingben és fekete nyakkendőben, hózentrógerral szerelt, élére vasalt pantallóban.

Tanítványai szerint istenáldotta jóember volt.

A tömeges száműzés és belső emigráció még a hetvenes évek végén is éreztette a hatását. S hálával vegyült, mert a gyerekek is érezték, hogy páratlan értéket kaptak. Róluk is szólni kell. A Bihari út jellegzetes figurája, Sárga Lacika az egyik első volt, aki felvállalta transzvesztita mivoltát. Állt esténként a Bihari út sarkán a földig érő, kordbársony, női kabátjában, és két forintért (akkori nevén, bélásért) bárkinek elénekelte kapahangján az új Neoton-slágert. A Maglódi út fénye Trombitás Lali volt, aki másfajta üzleti modellt követett. Nyárestéken, üveg sörért, az Il silenziót trombitálta el értő közönségének. Hangszere persze nem volt, a rezet a tenyere és az összecsücsörített szája pótolta. Ez volt az a közeg úgy általában, ahol a tanároknak fel kellett ismerniük, hogy kiből faraghatnak embert.

A forradalomról mindenkinek eszébe jut a kétszázezres emigráció, mégis ritkán gondoljuk át, hogy mit okozott. Orbán Viktornak van igaza, hogy Magyarországnak már nem szabadna léteznie, olyan emberveszteség érte a huszadik században.

Egyik emigráns hősünk Würtzler Arisztid hárfás. Leonard Bernstein fedezte fel, kimentve őt a fizikai munkából. Nemcsak professzor, előadóművész, a máig legjelentősebb hárfás kamarazenekar, a New York Harp Ensemble megalapítója volt (darabot írt, vagy átiratot engedett neki Ligeti, Hovhaness, Kodály), de az első amerikai hárfakongresszust is ő szervezte. Néhány éve felborították Würtzler sírját a Nemzeti Sírkertben, jelezve, hogy lejárt a megváltási idő. Akkor sikerült megmenteni a nyughelyét, úgynevezett B típusú védettséget kapott. Most nem tudni, hogy mi a helyzet, mivel Illetékes Osztályvezető Úr egyszerű halandó levelére, telefonjára nem válaszol, és a markológépek járják, tarolják a parcellákat.