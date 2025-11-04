„Ne figyeljenek más leckére, csak Budapesten a szabadságért meghaló fiatal harcosokéra! Ők bizonyosan nem hazudtak önöknek...” – idézik gyakran Albert Camus 1956-os magyar forradalom kapcsán leírt sorait. A Nobel-díjas francia író-filozófus azon kevés, nagy súllyal bíró nemzetközi szereplők egyike volt, akik nem csupán a szabadságharc ideje alatt, de az eltiprása után is nyíltan kitartottak a magyar ügy mellett.

Következetes, a kiközösítést is magával vonó kiállása kapcsán legtöbbször az 1957-ben, a szabadságharc egyéves évfordulójára kelt, A magyarok vére című pamfletjét említik, amelyben többek között így írt:

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”

Arról azonban már kevesebben emlékeznek meg, hogy amikor a magyar írók 1956. november 8-án, a szovjet hadsereg bevonulása után négy nappal, táviratban fordultak „a világ minden írójához, költőjéhez, tudósához”, ő volt szinte az egyetlen, aki a kétségbeesett üzenet utolsó szavát valóban komolyan vette. A távirat szövege így hangzott: