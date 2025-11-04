Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
performance pénzgyűjtés Albert Camus Lazio képzőművészet 1956

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon”

2025. november 04. 09:35

Albert Camus, néhány láda őrizetlen pénz és az olasz Lazio futballcsapat himnusza – 1956 nem csak a magyar lelkekben hagyott örök nyomot.

2025. november 04. 09:35
null
Farkas Anita

Ne figyeljenek más leckére, csak Budapesten a szabadságért meghaló fiatal harcosokéra! Ők bizonyosan nem hazudtak önöknek...” – idézik gyakran Albert Camus 1956-os magyar forradalom kapcsán leírt sorait. A Nobel-díjas francia író-filozófus azon kevés, nagy súllyal bíró nemzetközi szereplők egyike volt, akik nem csupán a szabadságharc ideje alatt, de az eltiprása után is nyíltan kitartottak a magyar ügy mellett.

Következetes, a kiközösítést is magával vonó kiállása kapcsán legtöbbször az 1957-ben, a szabadságharc egyéves évfordulójára kelt, A magyarok vére című pamfletjét említik, amelyben többek között így írt:

A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.

Arról azonban már kevesebben emlékeznek meg, hogy amikor a magyar írók 1956. november 8-án, a szovjet hadsereg bevonulása után négy nappal, táviratban fordultak „a világ minden írójához, költőjéhez, tudósához”, ő volt szinte az egyetlen, aki a kétségbeesett üzenet utolsó szavát valóban komolyan vette. A távirat szövege így hangzott:

A magyar írók hozzátok fordulnak. Hallgassátok meg felhívásunkat. A barikádokon harcolunk hazánk szabadságáért, Európa szabadságáért, az emberi méltóságért. Meg fogunk halni. De áldozatunk ne legyen hiábavaló! A végső órán, a felkoncolt nemzet nevében hozzátok fordulunk, Camus, Malraux, Mauriac, Russel, Jaspers, Einaudi, T. S. Eliot, Koestler, Madariaga, Jiménez, Kazantzakisz, Lagerkvist, Laxness, Hesse és a szellem többi harcosai… Cselekedjetek!” 

Camus támogató válasza két napra rá, a Franc-Tireur című lapban jelent meg, keserű tükröt mutatva a Nyugat viselkedéséről is:

 „Az az igazság, hogy ugyanaz a nemzetközi közösség, amely a sok év késlekedés után végre erőt gyűjtött a beavatkozáshoz Közép-Keleten, hagyja ugyanakkor megölni Magyarországot.”

Ezek után – az európai írók nevében – az ENSZ-hez fordult mások mellett a szovjet támadás jogosságának kivizsgálását, a szovjet csapatok Magyarországról való kivonását és a politikai foglyok elengedését követelve. 

Néhány hónappal ezután, 1957 márciusában ugyancsak a magyar szabadságharcról és következményeiről beszélt. A szöveg Az a nap, amikor Kádár rettegett címmel ugyancsak a Franc-Tireur közvetítésével jelent meg, és világossá vált belőle, hogy Camus Kádár Jánossal kapcsolatban szintén villámgyorsan átlátott a szitán: 

A Rákosi és Kádár közötti versengésnek, amiről annyit beszélnek, semmi jelentősége. Ugyanaz a fajzat. Csak az áldozatok számában különböznek, és ha Rákosi egyelőre vezet is, ez nem fog sokáig tartani.

És ha már konkrét tettek, még egy nagyon fontos adalék. Albert Camus az 1957-ben elnyert Nobel-díja után sem felejtette el magyar barátait. A kitüntetésért járó pénz egy részét az 1956-os hősök és családjaik megsegítésére ajánlotta fel, akik az író által létesített alapítványnak köszönhetően, azaz 1960 után is kapták még egy ideig a juttatást.

Őrizetlen pénz az utcán

A magyar szabadságharc nemcsak a Camus-höz hasonló, érző és gondolkodó emberek lelkében indított el forradalmat, a képzőművészetre ugyancsak hosszan tartó és hasonlóan emlékezetes hatást gyakorolt. Még a harcok alatt született meg ugyanis a hivatalos művészettörténetben az első magyar konceptualista akcióként számontartott performansz, ami globálisan is úttörő kezdeményezésnek tekinthető.

Ennek alapja egy sajátos pénzgyűjtő akció volt. 1956 novemberének elején Budapest néhány forgalmas helyén – a visszaemlékezések szerint többek között a Blahánál, a Nyugatinál és a Kálvin téren – két napig üres lőszeres- és mentőládákat helyeztek ki. Föléjük plakátot és az akkori legnagyobb címletű papírpénzt, egy százast tűztek, a plakát felirata pedig a következő volt: 

„Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy így gyűjtsünk mártírjaink családtagjainak.”

A kitűzött százasok pedig nemhogy nem tűntek el, a gyűjtőládákat nemhogy nem hordták szét, de az emberek sorban álltak, hogy ki-ki lehetőségeihez mérten pénzt dobjon beléjük – állítólag a két nap végére mai értéken 15 millió forint jött össze. Az azóta is a forradalom erkölcsi tisztaságának szimbólumaként emlegetett happening a Magyar Írók Szövetsége égisze alatt zajlott, kitalálójaként azonban a képzőművész Erdély Miklóst, a magyar neoavantgárd egyik legemblematikusabb alakját szokás emlegetni. Ő legalábbis így nyilatkozott minderről az Artmagazin idevágó cikkében hivatkozott interjú szerint:

Bennem először, hogy tudniillik a művészet nem csak arra való, amire használják — tehát díszítő, műgyűjtemény- és műalkotás-funkciókra való — az 1956-ban jutott eszembe. (…) Akkor ez a felismerés egy konceptuális akcióban csúcsosodott ki. (...) Az a bizonyos »őrizetlen pénz az utcán«. Olyan plakátot csináltam hatot, amibe belefűztem összesen hatszáz forintot, mindegyikbe kihúzhatóan a százast. Mikor feljöttek hozzám a művészek, Gáyor és mások, hogy csináljunk új folyóiratot stb... akkor már éreztem, hogy annyira mozgásban vannak a dolgok, mert hallottam a rádióban azt, hogy valaki belelőtt egy kirakatba és egy cipő megsérült, a sarka alá rakott egy tízforintost, s azóta ott van. Ez a lényeges. Ez az új. Akkor egy társaságot verbuváltunk, és megoldottuk, hogy Budapest hat pontján dobálják be a pénzt egy őrizetlen ládába, s ettől kezdve az volt a feladatom, hogy járkáltam az írószövetség autójával és a láda mellé álló nemzetőröket elzavartam, mert képtelenek voltak felfogni, hogy ezt most nem kell őrizni. Majdnem belém lőttek egyszer, mikor azt mondtam, hogy fiúk, takarodjatok a láda mellől...” (Peternák Miklós: Beszélgetés Erdély Miklóssal 1983 tavaszán. In: Árgus, 1991/9—10. 77. o.) 

Ugyanebben az írásban idézik fel a Képzőművészeti Főiskolán november 6–7-én meggyilkolt hallgatók történetét is.

(…) Letettük a fegyvert, de többen bennmaradtak a Főiskolán plakátokat készíteni. Őket lepte meg november 6-ról 7-re virradó hajnalon egy Podjeba gépkocsi vezette szovjet katonaság. Tankok vették körül a Főiskola épületét. (...) Komondi Sándor arcra borulva feküdt a lépcsőlejárattól jobbra a pincében, sok-sok golyóval a hátában. Csőrös Zoltánra a menzabejárattal szemben egy kis rögtönzött barikád mögött hanyatt fekve találtam rá egy sorozattal a mellében. (...) Öt fiatalt egy Izabella utcai lakóház pincéjében gyilkoltak meg. A pincébe lemenekült lakók közé elvegyült és civil ruhába átöltözött kiskatonákat, valamint a bőrkabátot viselő II. éves szobrász Kovács Jóskát az odaérkező szovjet katonák kiválasztották a lakók közül, és egy fáskamrában kivégezték őket. Bódis Antal elsőéves szobrászhallgatót egy Hunyadi téri pincefolyosón lőtték le." (A Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Szerk. Csizmadia Zoltán — dr. Szőnyi István. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Bp., 2001, 68–69. o.)

Előre, budai srácok! 

A magyar forradalom legélőbb öröksége mégis leginkább egy olasz futballcsapat himnuszában érhető tetten. 1966-ban egy Pier Francesco Pingitore nevű olasz újságíró, dramaturg, rendező úgy döntött, ír egy dalt az események emlékére – és hogy a hősök ne merüljenek feledésbe. Amikor 2020-ban Rómában átvette A magyar érdemrend tisztikeresztje kitüntetést, így emlékezett vissza a miértre:

A Kelet és a Nyugat közötti csendes nyugalom politikája időszakában az tűnt a legkényelmesebbnek, ha nem bolygatjuk a történteket. Én viszont nem akartam elfelejteni a magyarok szabadságharcát, azt szerettem volna, hogy a szabad Európa büszkén rázza le magáról a tétlenséget és a felejteni akarást.

Az Avanti ragazzi di Buda (Előre, budai srácok) kezdetű dal zenéjét Dimitri Gribanovski jegyezte, első előadója Pino Caruso színész volt a Bagaglino nevű római kabarészínházban. A másnap már az egész városban dúdolt nóta ezután önálló életre kelt, és már jó ideje a Lazio focicsapat ultráinak egyik, ma már leginkább a vonulásokkor használt himnusza.

És ha már futball, 1956 a spanyol bajnokságra is nagy hatást gyakorolt. Sok más sportolónk mellett az Aranycsapat három legendája, Puskás Öcsi, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán sem tért haza a melbourne-i olimpiáról, előbbivel a Real Madrid, utóbbi kettővel az FC Barcelona nyert nagyot. Így eshetett meg, hogy az ősi spanyol riválisok legnagyobb csatáján, a híres-nevezetes El Clásicón a magyarok már nem feltétlenül egymásért, hanem – legalábbis a pályán – időnként egymás ellen küzdöttek.

(Fotó: Nagy Gyula/Fortepan) 

***

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. november 04. 10:01
Szeretnék gondolatot megosztani az 1956-os szabadságharcról. Igaz, geopolitika miatt szándékosan lett előidézve a szovjet birodalom elleni lázadás. Akik ezt kitervelték a Keleten, Nyugaton, nem számítottak arra: ember tervez, Isten végez. Bebizonyosodott, a hagyományos társadalmat nem sikerült még lebontani a kommunizmusnak (brutális politikai államkapitalizmusnak), mert a magyar társadalom napok alatt önszerveződésben felépítette magát. Egy harmadik, se kapitalista, se szocialista utat célzott meg, amire a kommunisták és a nyugati bankárok is azt mondták: na ezt már ne! Ez volt az egyik világtörténelmi jelentőségű tény. Széna téri szabadságharcostól tudom, hogy a magyarországi szovjet laktanyáknak megüzenték, hogy a magyar szabadságharc a kommunista uralom alóli felszabadítást is segíti maguknak a Szovjetúnióban élőknek is. Ez volt a titka a magyarországi szovjet laktanyák legénysége likvidálásának. Ez a felszabadítási célkitüzés a második világtörténelmi jelentőségű tény. Folyt.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. november 04. 10:00
II. A pesti fiatalok megtanították félni a világ akkori legerősebb hadseregét, és lerántották a leplet a szocilalizmus valódi arcáról, és beütötték a szocialista világ, a Szovjetúnió birodalmának koporsójába az első szöget. Ez a harmadik világtörténelmi jelentőségű tény. A negyedik világtörténelmi jelentőségű tény az spirituális. Ez a legjelentősebb, és ez hat és fog hatni a legerősebben. Azok, akik kereszthalálra küldték Jézus Krisztust, azok azt hitték, hogy legyőzték őt. Miközben Jézus egyetemes önfeláldozásával mindenen áthatoló győzelmet aratott. Az önkéntes áldozat, az önfeláldozás és a szeretet ellen semmilyen pajzs és fondorlat nem véd, - az hat és győz. Azok, akik letiportatták Magyarországot, azok azt hitték, hogy legyőzték azt. Miközben Magyarország az önkéntes áldozatával éppen győzőtt. Márai Sándor prófétai szavaival: "Népek Krisztusa, Magyarország." Beteljesedése ezért már megtörtént jövő.
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. november 04. 10:00
Mindez nagyon szép és hősies, de ne feledkezzünk meg arról, hogy a második világháborúban Magyarország támadta meg a Szovjetuniót, aminek a következő nemzedékek fizették meg az igen borsos árát. Ráadásul, magát a forradalmat és szabadságharcot is a Magyar Dolgozók Pártja Rákosi ellenes szárnya és a Dolgozó Ifjúsági Szövetség szervezte és robbantotta ki. Ennek az egyik tényleges bizonyítéka, hogy 1956. október huszonharmadikán délelőttre a Városi DISZ Bizottság összehívta az alapszervezetek titkárait és utasította őket, hogy délután a meghatározott órára vigyék ki a tagságot a megjelölt sugárútra és tüntessenek Rákosi Mátyás ellen. A fő jelszó "Vesszen Rákosi!" volt.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 04. 09:51
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!