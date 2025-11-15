Ft
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Oroszország nagykövet drón Románia

Egyre feszültebb a helyzet: Románia bekérette az orosz nagykövetet

2025. november 15. 12:02

A román külügy szerint elfogadhatatlan, hogy orosz drónok csapódnak be a határ közelében – az ország szankciókat is kilátásba helyezett.

2025. november 15. 12:02
null

Románia külügyminisztériuma pénteken bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, miután november 11-re virradó éjszaka egy orosz katonai drón zuhant le a Tulcea megyei Grindu közelében. 

A román hatóságok által a helyszínen begyűjtött törmelékdarabok egyértelműen igazolják, hogy a drón orosz eredetű volt, és részt vett az ukrán civil infrastruktúra elleni támadásokban, amelyeket a román határ közvetlen közelében hajtottak végre – számolt be a Maszol.

A tárca határozott tiltakozását fejezte ki a „felelőtlen és elfogadhatatlan” cselekmény ellen, amely szerintük Románia szuverenitásának nyílt megsértése.

A román fél hangsúlyozta: az ilyen incidensek ismétlődése rendkívül súlyos biztonsági kockázatot jelent a román állampolgárok, az ország és az egész térség számára. A külügy figyelmeztette az orosz felet, hogy

Romániának joga van minden szükséges törvényes lépést megtenni – beleértve akár a politikai és szankciós eszközök teljes skáláját is – területe és polgárai védelmében.

A közlemény ugyanakkor leszögezte, hogy a mostani drónincidens során a román lakosság nem került közvetlen veszélybe. A hatóságok szerint Románia szövetségeseivel együtt teljes mértékben képes kezelni az ilyen helyzeteket, és az eset kapcsán folyamatos kapcsolatban álltak a NATO- és EU-partnerekkel. 

A bukaresti vezetés egyúttal ismételten elítélte az Ukrajnához közeli határ menti területek ellen indított „jogellenes és felelőtlen” orosz támadásokat.

Nyitókép: Borislav Troshev / AFP

