Egyre feszültebb a helyzet: Románia bekérette az orosz nagykövetet

Románia külügyminisztériuma pénteken bekérette Oroszország bukaresti nagykövetét, miután november 11-re virradó éjszaka egy orosz katonai drón zuhant le a Tulcea megyei Grindu közelében.

A román hatóságok által a helyszínen begyűjtött törmelékdarabok egyértelműen igazolják, hogy a drón orosz eredetű volt, és részt vett az ukrán civil infrastruktúra elleni támadásokban, amelyeket a román határ közvetlen közelében hajtottak végre – számolt be a Maszol.

A tárca határozott tiltakozását fejezte ki a „felelőtlen és elfogadhatatlan” cselekmény ellen, amely szerintük Románia szuverenitásának nyílt megsértése.

A román fél hangsúlyozta: az ilyen incidensek ismétlődése rendkívül súlyos biztonsági kockázatot jelent a román állampolgárok, az ország és az egész térség számára. A külügy figyelmeztette az orosz felet, hogy