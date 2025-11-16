Csodálatos kezdés után büntetőből egyenlítettek az írek (VIDEÓ)

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
A döntetlen nekünk jó. A mieink gólja után az írek tizenegyesből egyenlítettek.
Ezekben a percekben is tart a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező a Puskás Arénában. A mieink Lukács Dániel révén hamar előnybe kerültek (VIDEÓ ITT!), de nem sokkal később az írek büntetőből egyenlítettek. VIDEÓ ITT!
A magyarok gólja egy szöglet után született. Egy figura után Szoboszlai Dominik adott be, és Lukács Dániel érkezett remek ütemben.
A 15. percben sajnos a vendégek büntetőhöz jutottak, és Troy Parrott, a portugálok elleni hős nagyon higgadt maradt.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA