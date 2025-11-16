Ft
magyar válogatott Magyarország videó vb-selejtező Írország

Csodálatos kezdés után büntetőből egyenlítettek az írek (VIDEÓ)

2025. november 16. 15:32

A döntetlen nekünk jó. A mieink gólja után az írek tizenegyesből egyenlítettek.

2025. november 16. 15:32
Balázs Dávid

Ezekben a percekben is tart a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező a Puskás Arénában. A mieink Lukács Dániel révén hamar előnybe kerültek (VIDEÓ ITT!), de nem sokkal később az írek büntetőből egyenlítettek. VIDEÓ ITT!

Az írek hamar egyenlítettek
Az írek hamar egyenlítettek (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

A magyarok gólja egy szöglet után született. Egy figura után Szoboszlai Dominik adott be, és Lukács Dániel érkezett remek ütemben.

Egyenlítettek az írek

A 15. percben sajnos a vendégek büntetőhöz jutottak, és Troy Parrott, a portugálok elleni hős nagyon higgadt maradt.

A mérkőzés élő, szöveges tudósítása itt!

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

Összesen 7 komment

nemecsekerno-007-01
2025. november 16. 17:21
A faszért hagytuk, hogy ennyire ránk jöjjenek?!?!? Az első félidőben annyira jól ott tudtuk tartani őket a saját térfelükön, miért nem ezt csináltuk végik?!?!?! Annyira dühítő. :((((((((((((
0
0
baronet
2025. november 16. 17:05
Micsoda elcseszett, kényelmes, harcolni nem tudó idióták ezek. Baszódjatok meg.
2
2
Box Hill
2025. november 16. 17:03
Fölösleges büntető. Szégyenletes utolsó félóra. Visszaélés az adófizetők jóindulatával. Közpénz faló érdemtelenek.
1
2
Nuttika
2025. november 16. 17:02
Kicsit se érzem úgy, hogy a portugálok minket akartak kiejteni.... itt meg a hosszabbítást ha lefújják 5 perc után....
0
0
