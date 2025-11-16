„Legszívesebben leütném őket” – a magyar válogatott kapusa és Marco Rossi is felfokozott állapotban az írek elleni „döntő” előtt

Tóth Balázs ezúttal nem lehet ott a pályán, de a motivációjával így sincs gond

Az oldalvonal mellett ott volt a válogatottba a selejtezősorozat során berobbanó, aztán a lehető legrosszabb pillanatban térdsérülést szenvedő Tóth Balázs is, aki elmondta, rehabilitációja a vártnál jobban halad, optimális esetben akár már három hét múlva újra védhet. A mindent eldöntő vasárnapi összecsapással kapcsolatban úgy fogalmazott, most külső szemlélőként, a lelátón ülve még jobban izgul, mint amikor ő is pályára lép, bevallása szerint annyira felfokozott izgalmi állapotban van, hogy