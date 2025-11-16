Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
11. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi magyar válogatott Tóth Balázs vb-selejtező Írország

„Legszívesebben leütném őket” – a magyar válogatott kapusa és Marco Rossi is felfokozott állapotban az írek elleni „döntő” előtt

2025. november 16. 14:59

Tóth Balázs és a szövetségi kapitány is pontosan tisztában van a vasárnapi vb-selejtező tétjével. A szövetségi kapitány szerint a képlet egyszerű: Magyarország vagy eredményre játszik, vagy kiesik.

2025. november 16. 14:59
null

Mint ismert, Magyarország labdarúgó-válogatottja sorsdöntő világbajnoki selejtezőt vív a Puskás Arénában vasárnap az ír nemzeti együttes ellen. A kezdőcsapatok már ismertek, a mérkőzést közvetítő M4 Sport pedig felvezetés gyanánt a helyszínen szólaltatta meg nemzeti együttesünk főszereplőit.

TÓTH Balázs; BALOGH Botond; SZAPPANOS Péter; SZOBOSZLAI Dominik, Magyarország
Magyarország nemzeti együttesének kapusa, Tóth Balázs a sorsdöntő vb-selejtezőn csak külső szemlélőként szurkolhat társainak (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Ezt is ajánljuk a témában

Tóth Balázs ezúttal nem lehet ott a pályán, de a motivációjával így sincs gond

Az oldalvonal mellett ott volt a válogatottba a selejtezősorozat során berobbanó, aztán a lehető legrosszabb pillanatban térdsérülést szenvedő Tóth Balázs is, aki elmondta, rehabilitációja a vártnál jobban halad, optimális esetben akár már három hét múlva újra védhet. A mindent eldöntő vasárnapi összecsapással kapcsolatban úgy fogalmazott, most külső szemlélőként, a lelátón ülve még jobban izgul, mint amikor ő is pályára lép, bevallása szerint annyira felfokozott izgalmi állapotban van, hogy 

legszívesebben egyesével leütném az íreket!"

– mondta nevetve a blackburni portás, hozzátéve, igazi brusztolós Championship-stílusú játékra számíthatunk az írektől. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szövetségi kapitány Marco Rossi szintén nem kertelt, nála jobban senki sincs tisztában a meccs tétjével: ő annyit mondott, ez egy döntő, ahol már nincs hibalehetőség, mert 

vagy eredményt érünk el, vagy kiesünk." 

A mérkőzést a Mandineren is követhetik élő szöveges tudósítás formájában a fenti cikkben!

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Box Hill
2025. november 16. 15:21
Szalai a világ labdarúgásának hülyéje. Ilyet grundon se csinál a nyolcéves.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!