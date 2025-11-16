„Legszívesebben leütném őket” – a magyar válogatott kapusa és Marco Rossi is felfokozott állapotban az írek elleni „döntő” előtt

Te jó ég, Varga Barnabás mit műveltél?!: Magyarország–Írország, 2–1 – élő
Nekünk már a döntetlen is elég a pótselejtezőhöz.
Tóth Balázs és a szövetségi kapitány is pontosan tisztában van a vasárnapi vb-selejtező tétjével. A szövetségi kapitány szerint a képlet egyszerű: Magyarország vagy eredményre játszik, vagy kiesik.
Mint ismert, Magyarország labdarúgó-válogatottja sorsdöntő világbajnoki selejtezőt vív a Puskás Arénában vasárnap az ír nemzeti együttes ellen. A kezdőcsapatok már ismertek, a mérkőzést közvetítő M4 Sport pedig felvezetés gyanánt a helyszínen szólaltatta meg nemzeti együttesünk főszereplőit.
Ezt is ajánljuk a témában
Nekünk már a döntetlen is elég a pótselejtezőhöz.
Az oldalvonal mellett ott volt a válogatottba a selejtezősorozat során berobbanó, aztán a lehető legrosszabb pillanatban térdsérülést szenvedő Tóth Balázs is, aki elmondta, rehabilitációja a vártnál jobban halad, optimális esetben akár már három hét múlva újra védhet. A mindent eldöntő vasárnapi összecsapással kapcsolatban úgy fogalmazott, most külső szemlélőként, a lelátón ülve még jobban izgul, mint amikor ő is pályára lép, bevallása szerint annyira felfokozott izgalmi állapotban van, hogy
legszívesebben egyesével leütném az íreket!"
– mondta nevetve a blackburni portás, hozzátéve, igazi brusztolós Championship-stílusú játékra számíthatunk az írektől.
Ezt is ajánljuk a témában
Lehetséges, hogy a térdműtéten átesett Tóth Balázs már decemberben visszatérhet a pályára.
A szövetségi kapitány Marco Rossi szintén nem kertelt, nála jobban senki sincs tisztában a meccs tétjével: ő annyit mondott, ez egy döntő, ahol már nincs hibalehetőség, mert
vagy eredményt érünk el, vagy kiesünk."
A mérkőzést a Mandineren is követhetik élő szöveges tudósítás formájában a fenti cikkben!