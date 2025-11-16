Ft
magyar válogatott Magyarország Örményország vb-selejtező Portugália Írország

Nem hibáztak a portugálok, az örmények kivégzésével megvan a csoportunk vb-résztvevője – végeredmény

2025. november 16. 17:08

A csoportelső hatalmas kivégzéssel feledtette a dublini blamát, már a félidőre ötöt vágott Örményországnak. Az NL-győztes Portugália végül egy híján tíznél állt meg, ezzel utóbb, mint előbb, de egyenes ágon kvalifikálta magát a jövő évi világbajnokságra.

2025. november 16. 17:08
portugália örményország

A Magyarország–Írország mérkőzéssel egyidőben a csoportgyőzelemről döntő összecsapáson a tabellaelső Portugália fogadta a már biztosan utolsó Örményországot Portóban. A toronymagas favorit házigazdák esélyeshez méltón kezdtek, már a 7. percben megszerezték a vezetést, Bruno Fernandes szabadrúgása után Renato Veiga fejelte be a Henri Avagjan kapusról kipattanót. Ezt követően is nyomtak tovább a portugálok, Goncalo Ramos ziccerénél még óriásit védett a portás, ám 18. percben az örmények nagy meglepetésre a semmiből kiegyenlítettek, egy kontra végén legjobbjuk, Eduard Szpertszjan pörgetett át egy centerezést Diogo Costán. Ám az örmény-magyar közös álom eddig tartott: a portugálok félórához közeledve két percen belül két gyors góllal lezárták a csoportelsőség és az egyenes ági vb-kijutás kérdését, a félidő előtt hozzátettek még kettőt Joao Neves irgalmatlan szabadrúgásgólja és Fernandes tizenegyese révén, a vége kiütéses 9–1.

Bruno Fernandes Portugália
Bruno Fernandes egy triplával vette ki a részét Portugália kiütéses győzelméből (Fotó: AFP/Miguel Ropa)

Ezzel, valamint a mieink drámai vereségével kialakult a világbajnoki selejtezősorozat európai F-csoportjának végeredménye: 

a Nemzetek Ligája-címvédő Portugália csoportgyőztesként egyenes ágon kijutott a jövő évi tornára, míg a pótselejtezőt Írország válogatottja vívhatja a mieink helyett.

A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐSOROZAT F-CSOPORTJÁNAK VÉGEREDMÉNYE

1. Portugália 6 4 1 1 20–7 13 pont

2. Írország 6 3 1 2 9–7 10 pont

3. MAGYARORSZÁG 6 2 2 2 11–10 8 pont

4. Örményország 6 1 – 5 3–19 3 pont

 

(Nyitókép: AFP/Miguel Riopa)

gyzoltan-2
2025. november 16. 17:36
Iszonyúan fáj, és fájdalmamnál csak a dühöm nagyobb! -mert előre vetült! ez volt várható! A rosszindulatú impotencia mely lehúzza a magyarságot..! Kettő napja írtam: gyzoltan-2 2025. november 14. 07:22 Kegyetlen sorokat, gondolatokat kényszerülök leírni, mivel bátorkodom emlékezni rá, hogy volt a labdarúgásunknak, egy nem is rövid időszaka, mikor is, bárki ellen is, a győzelem reményével, lehetőségével és ígéretével állt ki válogatottunk..! Kimondva, a Labdarúgó Válogatottunk a magyar nemzeti egység zászlóvivőjévé vált, mely mélyen sértette, cselekvésre késztette a magyarellenes politikai vezetést! Eszköze a népszerű szpíker lett, ki nyilvános óhajával; "mentsük meg az MTK-t", majd a szövetség elnökeként morális válságba juttatta a magyar labdarúgást, melynek következményeit máig is nyögjük... -valami megtört, eltört, és még nem találhattunk vissza... ---- -folytatás a hozzászólásban...
Válasz erre
1
1
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 16. 17:29
dublin nem blama volt, hanem szándékos vereség
Válasz erre
2
1
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 16. 17:12
hát újra kell gondolni ezt a magyar focit - 62 éves vagy 45 éve hallgatom az ígéreteket menjen most már mindenki a picsába
Válasz erre
8
0
