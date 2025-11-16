Nem hibáztak a portugálok, az örmények kivégzésével megvan a csoportunk vb-résztvevője – végeredmény

A Magyarország–Írország mérkőzéssel egyidőben a csoportgyőzelemről döntő összecsapáson a tabellaelső Portugália fogadta a már biztosan utolsó Örményországot Portóban. A toronymagas favorit házigazdák esélyeshez méltón kezdtek, már a 7. percben megszerezték a vezetést, Bruno Fernandes szabadrúgása után Renato Veiga fejelte be a Henri Avagjan kapusról kipattanót. Ezt követően is nyomtak tovább a portugálok, Goncalo Ramos ziccerénél még óriásit védett a portás, ám 18. percben az örmények nagy meglepetésre a semmiből kiegyenlítettek, egy kontra végén legjobbjuk, Eduard Szpertszjan pörgetett át egy centerezést Diogo Costán. Ám az örmény-magyar közös álom eddig tartott: a portugálok félórához közeledve két percen belül két gyors góllal lezárták a csoportelsőség és az egyenes ági vb-kijutás kérdését, a félidő előtt hozzátettek még kettőt Joao Neves irgalmatlan szabadrúgásgólja és Fernandes tizenegyese révén, a vége kiütéses 9–1.

Bruno Fernandes egy triplával vette ki a részét Portugália kiütéses győzelméből (Fotó: AFP/Miguel Ropa)