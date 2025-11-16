Nem hibáztak a portugálok, az örmények kivégzésével megvan a csoportunk vb-résztvevője – végeredmény

Elfogytak a szavak, Parrott összetörte a vb-álmainkat, a legvégén buktuk el az év legfontosabb meccsét az írek ellen!
Egy életre megjegyezzük a nevét!
A csoportelső hatalmas kivégzéssel feledtette a dublini blamát, már a félidőre ötöt vágott Örményországnak. Az NL-győztes Portugália végül egy híján tíznél állt meg, ezzel utóbb, mint előbb, de egyenes ágon kvalifikálta magát a jövő évi világbajnokságra.
A Magyarország–Írország mérkőzéssel egyidőben a csoportgyőzelemről döntő összecsapáson a tabellaelső Portugália fogadta a már biztosan utolsó Örményországot Portóban. A toronymagas favorit házigazdák esélyeshez méltón kezdtek, már a 7. percben megszerezték a vezetést, Bruno Fernandes szabadrúgása után Renato Veiga fejelte be a Henri Avagjan kapusról kipattanót. Ezt követően is nyomtak tovább a portugálok, Goncalo Ramos ziccerénél még óriásit védett a portás, ám 18. percben az örmények nagy meglepetésre a semmiből kiegyenlítettek, egy kontra végén legjobbjuk, Eduard Szpertszjan pörgetett át egy centerezést Diogo Costán. Ám az örmény-magyar közös álom eddig tartott: a portugálok félórához közeledve két percen belül két gyors góllal lezárták a csoportelsőség és az egyenes ági vb-kijutás kérdését, a félidő előtt hozzátettek még kettőt Joao Neves irgalmatlan szabadrúgásgólja és Fernandes tizenegyese révén, a vége kiütéses 9–1.
Ezzel, valamint a mieink drámai vereségével kialakult a világbajnoki selejtezősorozat európai F-csoportjának végeredménye:
a Nemzetek Ligája-címvédő Portugália csoportgyőztesként egyenes ágon kijutott a jövő évi tornára, míg a pótselejtezőt Írország válogatottja vívhatja a mieink helyett.
A VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐSOROZAT F-CSOPORTJÁNAK VÉGEREDMÉNYE
1. Portugália 6 4 1 1 20–7 13 pont
2. Írország 6 3 1 2 9–7 10 pont
3. MAGYARORSZÁG 6 2 2 2 11–10 8 pont
4. Örményország 6 1 – 5 3–19 3 pont
(Nyitókép: AFP/Miguel Riopa)