„Ágnes elszemtelenedett

Valamikor szombaton kora délután mondtam neki, hogy most olvastam a Blikkben, hogy »Rács mögé kerültek ByeAlex drogdílerei.« Erre ő megkérdezte, hogy ez miért érdekes. Már többször is hallotta tőlem, hogy valami csak akkor válhat hírré, ha meglepő. Az, hogy egy celeb drogozik, az teljesen hétköznapi. Csak annyit tudtam mondani, hogy annak idején ByeAlex-szel együtt szerepeltünk a Hal a tortán című produkcióban. Egyszer, amikor az egyik forgatási helyszínről a másik felé autóztunk, hosszasan beszélgettünk Molnár Tamás munkásságáról. Na, ez Ágnes számára meglepő volt, pedig Molnár személyében a 20. század egyik legmeghatározóbb, nemhogy keresztény konzervatív, de kifejezetten modernitást ellenző filozófusáról van szó. Hogy most találtak Alexnél 1 gramm kokaint, az különösebben nem érdekel. Nekem ő továbbra is az a hiperművelt, intelligens fiú marad, akivel még Görög Zitával egy légtérben is lehet értelmesen beszélgetni. Még annyit, hogy ByeAlex filozófia szakon végzett, és éppen Molnár Tamásról írta a szakdolgozatát.

(-Ez azért elég meglepő, ugye Ágika?

Ágika szerint a filozófia szak nem sokkal különb a rekreáció szaknál, amit ő az ELTE-n végzett el. Na, ezen már mindketten nevettünk.)”