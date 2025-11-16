Ft
11. 16.
vasárnap
ByeAlex-z filozófia szak hal a tortán kokain

Hogy most találtak Alexnél 1 gramm kokaint, az különösebben nem érdekel

2025. november 16. 17:29

Annak idején ByeAlex-szel együtt szerepeltünk a Hal a tortán című produkcióban.

2025. november 16. 17:29
null
Havas Henrik
Havas Henrik
Facebook

„Ágnes elszemtelenedett

„Ágnes elszemtelenedett

Valamikor szombaton kora délután mondtam neki, hogy most olvastam a Blikkben, hogy »Rács mögé kerültek ByeAlex drogdílerei.« Erre ő megkérdezte, hogy ez miért érdekes. Már többször is hallotta tőlem, hogy valami csak akkor válhat hírré, ha meglepő. Az, hogy egy celeb drogozik, az teljesen hétköznapi. Csak annyit tudtam mondani, hogy annak idején ByeAlex-szel együtt szerepeltünk a Hal a tortán című produkcióban. Egyszer, amikor az egyik forgatási helyszínről a másik felé autóztunk, hosszasan beszélgettünk Molnár Tamás munkásságáról. Na, ez Ágnes számára meglepő volt, pedig Molnár személyében a 20. század egyik legmeghatározóbb, nemhogy keresztény konzervatív, de kifejezetten modernitást ellenző filozófusáról van szó. Hogy most találtak Alexnél 1 gramm kokaint, az különösebben nem érdekel. Nekem ő továbbra is az a hiperművelt, intelligens fiú marad, akivel még Görög Zitával egy légtérben is lehet értelmesen beszélgetni. Még annyit, hogy ByeAlex filozófia szakon végzett, és éppen Molnár Tamásról írta a szakdolgozatát.

(-Ez azért elég meglepő, ugye Ágika?

Ágika szerint a filozófia szak nem sokkal különb a rekreáció szaknál, amit ő az ELTE-n végzett el. Na, ezen már mindketten nevettünk.)"

(-Ez azért elég meglepő, ugye Ágika?

Ágika szerint a filozófia szak nem sokkal különb a rekreáció szaknál, amit ő az ELTE-n végzett el. Na, ezen már mindketten nevettünk.)”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

balbako_
2025. november 16. 19:33
Ennek is, mint a Szarosnak mindenről saját maga jut az eszébe. Egyébként -ez a pöcs állítólag jogász - a jogszabály úgy szól, hogy bűncselekmény kábítószer fogyasztása, birtoklása, és forgalmazása. Nincs olyan, hogy kivéve ....és akkor felsorolva a művész urakat, hölgyeket politikusokat stb.
zsugabubus-2
2025. november 16. 19:21
Havas Henriknek bárkiről önmaga jut eszébe:))) Ha nem, akkor nem ír posztot. Ekkora felfuvalkodott hólyag kevés létezik és Henrik már a kilencvenes évek elején is pont ilyen volt. A csökött, elmeszesedett agyával persze nem érti, hogy Bájaleksz-szel nem az a baj, hogy cuccozik, hanem azzal, hogy a "dalain" keresztül (amiken azért annyira nem érezni az ő Havas által megénekelt ragyogó intellektusát) a drogot népszerűsíti... érzékenyít... Ezért a szart is kitaposnám a kis féregből. Most persze tele lett a gatyó, megijedt, hogy megy a sittre, háremhölgynek valamelyik kancigány háremébe, hát meghajlott a gerince és feldobott mindenkit, aki csak eszébe jutott. Remélem ezért majd alkalomadtán a dílere vagy annak főnöke kicsit leül vele filozofálni.
nyugalom
2025. november 16. 19:07
A prolik vacsorája!
Szuperszig
2025. november 16. 18:59
Te akkor is lappogatnád Alex hátát, ha az ajtódban hágná meg Ágnest, poros orral. Miért is ne? Hiszen együtt voltatok a Hal a tortánban.
