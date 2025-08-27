„Sokszor elhangzik az a mondat, hogy akkora pénz van a drogbizniszben, hogy mindig lesz ember, aki vállalja a kockázatot, a súlyos, sokszor tizévekben mérhető büntetéseket. De nagyjából milyen összegről beszélünk voltaképpen. Elemzésünk ezt a témát járta körül.

A kábítószer-kereskedelem évről évre komoly társadalmi és gazdasági kihívást jelent Európában és Magyarországon egyaránt. Míg az Európai Unió teljes drogpiacának éves kiskereskedelmi értéke meghaladja a 31 milliárd eurót, ebből a kokain önmagában körülbelül 10,5 milliárd eurót tesz ki, addig Magyarországon jóval szerényebb, de így is milliárdos nagyságrendű piacról beszélhetünk. A hazai helyzetben kiemelt szerep jut a kokain mellett az úgynevezett »designer drogoknak« – főként a szintetikus katinonoknak és szintetikus kannabinoidoknak –, amelyek olcsóságuk és könnyű hozzáférhetőségük miatt sokszor jobban elterjedtek a veszélyeztetett csoportok körében.

A kokain hosszú ideig inkább »elitdrogként« volt ismert Magyarországon, azonban az utóbbi években a nemzetközi trendekhez hasonlóan nálunk is emelkedést mutat a fogyasztás. Ezt az eredményezi, hogy a kokain ára stagnál, azonban egyre tisztább anyag jön be az országba, így tulajdonképpen árcsökkenésnek lehetünk tanúi. Persze egy adag ára így is borsos, leginkább csak a felső társadalmii rétegek engedhetik meg maguknak. Ezért vált a kokain »celebdroggá« vagy »menedzserdroggá«. Természetesen az általánosítás itt is káros, szeretnénk hangsúlyozni, hogy messze nem minden közéleti szereplő vagy üzletember él kokainnal. A Nemzeti Drog Fókuszpont 2024-es jelentése szerint az átlagos utcai ár 81,8 euró/gramm (kb. 31 ezer forint), a leggyakoribb ár pedig 30 ezer forint/gramm körül mozog. Ez messze magasabb, mint a szintetikus szereké, de mégis egyre több fiatal és fiatal felnőtt körében jelenik meg, különösen városi, szórakozóhelyi környezetben. Bár pontos prevalencia-adatok nehezen hozzáférhetők, a konzervatív becslések szerint a 15–64 éves népesség 0,6–1,2 százaléka lehet érintett a rendszeres kokainfogyasztásban. Ez nagyjából 35–70 ezer főt jelent. A fogyasztási intenzitást figyelembe véve (alkalmi, közepes és gyakori használók) a havi átlagos fogyasztás 1,6 gramm körül alakulhat fejenként. Ennek alapján a magyarországi kokainpiac havi kiskereskedelmi értéke 4,8–9,6 millió euró (mintegy 2-3,5 milliárd forint) közé tehető. Ez jóval elmarad a nyugat-európai országok arányaitól, ugyanakkor a hazai piac növekedése aggasztó, hiszen a kokain a magas ár miatt könnyen a szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb áruja lehet Magyarországon is.

A kokainnal szemben a magyar drogpiacon kiemelkedő súlyt képviselnek az úgynevezett designer drogok, különösen a szintetikus katinonok és szintetikus kannabinoidok. Ezek a szerek gyakran jóval olcsóbbak, ugyanakkor kiszámíthatatlan hatásúak és sok esetben súlyos egészségügyi következményekkel járnak. A szintetikus katinonok (kristály néven árulva) ára 12 ezer forint/gramm körül alakul (kb. 30 euró), ami töredéke a kokain árának. Különösen az injektáló használók körében váltak dominánssá: a tűcsere-programokban megjelent kliensek túlnyomó többsége ezekhez a szerekhez kötődik. Becslések szerint 2–5 ezer magas kockázatú, napi használó mellett több tízezer rekreációs fogyasztó is jelen van. A havi kiskereskedelmi érték így 1,8–3,6 millió euró (720 milliótól – másfél milliárd forint) közé tehető. Még olcsóbb kategóriát képviselnek a szintetikus kannabinoidok, amelyek grammja átlagosan 1700 forintba kerül (kb. 4–5 euró). A piacon 2023-ban főként az ADB-Butinaca nevű szer uralta a kínálatot. Használatuk különösen a társadalmi periférián élők körében elterjedt, sok esetben hajléktalan közösségekben. A magas kockázatú, napi szintű fogyasztók száma 10–25 ezer fő között mozoghat, kiegészülve alkalmi használókkal. A havi piaci érték 0,7–3,4 millió euróra becsülhető.

A fentiek alapján Magyarország havi drogpiacának nagyságrendje a kokain és a designer drogok esetében a következő:

Kokain: 4,8–9,6 millió euró/hó

Designer drogok (katinonok + szintetikus kannabinoidok): 2,5–7,0 millió euró/hó

Összesen: 7,3–16,6 millió euró/hó

Ez azt jelenti, hogy a magyar drogpiac ezen két szegmense együttesen akár havi 11–12 millió eurós középértékű forgalmat is képviselhet. Éves szinten ez már 130–150 millió eurós nagyságrendű gazdasági volumen, amely mögött döntően illegális bűnszervezetek állnak.”

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

