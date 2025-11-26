Serkentőszerként a kokain fokozott éberséghez, izgalomhoz és megnövekedett önbizalomhoz vezet. Egyes sportolók a kokaint a koncentráció javítására, az állóképesség növelésére vagy az önbizalom fokozására használhatják, ami tisztességtelen előnyt biztosíthat számukra. Azonban a vélt előnyök ellenére rendkívül valószínűtlen, hogy egy sportoló teljesítményfokozás céljából használná. Ennek oka, hogy az eufórikus érzés időtartama viszonylag rövid, akár mindössze 15–30 perc lehet, és gyakran gyors hangulat- valamint energiaszint-csökkenés követi.

Mindemellett pedig a kokain valószínűleg befolyásolná az ítélőképességet és a döntéshozatalt, ami például a labdajátékokban különösen fontos tényező. A játékosnak emellett figyelmen kívül kellene hagynia a használat egészségügyi kockázatait – amelyek közé tartozik a túladagolás okozta kockázatok, a fejfájás, a szédülés és a mellkasi fájdalom –, valamint azt kellene feltételeznie, hogy a mérkőzésnapi tesztelés során nem bukik le.

Érdekesség, hogy bizonyos sportbizottságok különbséget tesznek a kokain rekreációs és teljesítménynövelés céljából történő használata között, amikor tesztelésre kerül a sor. Az AFL doppingellenes kódexe (Australian Football Anti-Doping Code) szerint, ha valakinél teljesítményfokozás céljából történő kokainhasználatot állapítanak meg, akár négyéves eltiltás is járhat érte. Ha azonban csak rekreációs célból, és nem mérkőzésnapon történt a használat, az eltiltás mindössze egy vagy három hónap lehet.

Hogyan tesztelik, hogy a sportolók használtak-e kokaint?

Ahhoz, hogy teljesítményfokozó hatást fejtsen ki, a kokaint a verseny napján kellene használni, ezért nagyon fontos, hogy pontosan meg lehessen határozni, melyik napon fogyasztotta a játékos. A tudományos műszerek rendkívül pontosan képesek mérni a kokain koncentrációját, valamint egyik fő bomlástermékét, a benzoylecgonine-t (rövidítve: BZE), nanogramm szinten a vizeletben. A kokain akár 15 napig is kimutatható a vizeletben, míg a BZE akár 25 napig is jelen lehet. Ezért az egyszerű kimutatás önmagában nem jelzi, hogy a verseny napján történt a fogyasztás.