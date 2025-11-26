„A Mediánnál meg többször zárul az olló, mint egy átlagos fodrászatban” – így tette helyre Kocsis Máté Magyar Pétert

Itt a fordulat, súlyos bajban a Tisza: már a Medián is a Fidesz erősödését méri
Nyolc százalékkal csökkent a kormányváltást szorgalmazók aránya, amely a legalacsonyabb szint 2024 nyara óta.
A Fidesz frakcióvezetője arra is emlékeztette a Tisza-vezért, hogy 2021-ben bár a Medián 5 százalék előnyt mért nekik, de 20-szal nyertek a választáson.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Medián legfrissebb mérése erősődő Fideszt és javuló közhangulatot mutatott. Erre Magyar Péter úgy reagált, hogy felidézte, a 2022-es választások előtt 5 előnyt mértek a Fidesznek, ehhez képest most a Tiszának többet mérnek.
Ezt az eszmefuttatást Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyhatta szó nélkül. Mint közösségi oldalán fogalmazott,
Magyar Péter ma is tátott szájjal szaladt be a balos közvélemény-kutatások erdejébe”.
Majd „segítséget nyújtott” a Tisza-vezérnek. Mint írta, valóban 5 százalék előnyt mértek 2022-ben a Fidesznek, de 20-szal nyertek. „Akkor is 15 százalékot elhallgattak” – idézte fel.
Kocsis arra is rámutatott, hogy Magyart már úgy „befalta a saját propagandája, hogy teljesen megvakult”.
„Ez azt hiszem öngól, vagy valami ilyesmi. Kellemes számolgatást, még 137 nap és felkenődsz a falra!” – zárta gondolatait a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.
A fideszes politikus a poszt alatt egy kommentben viccesen azt is megjegyezte, hogy
A Mediánnál meg többször zárul az olló, mint egy átlagos fodrászatban”
– utalva ezzel Magyar Péter jánoshalmi borbélyos videójára.
