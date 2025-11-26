Ft
Ft
10°C
5°C
Ft
Ft
10°C
5°C
11. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 26.
szerda
Rendkívüli!

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet Tisza Párt felmérés Kocsis Máté olló Magyar Péter előny

„A Mediánnál meg többször zárul az olló, mint egy átlagos fodrászatban” – így tette helyre Kocsis Máté Magyar Pétert

2025. november 26. 18:17

A Fidesz frakcióvezetője arra is emlékeztette a Tisza-vezért, hogy 2021-ben bár a Medián 5 százalék előnyt mért nekik, de 20-szal nyertek a választáson.

2025. november 26. 18:17
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Medián legfrissebb mérése erősődő Fideszt és javuló közhangulatot mutatott. Erre Magyar Péter úgy reagált, hogy felidézte, a 2022-es választások előtt 5 előnyt mértek a Fidesznek, ehhez képest most a Tiszának többet mérnek. 

„Kellemes számolgatást!”

Ezt az eszmefuttatást Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője sem hagyhatta szó nélkül. Mint közösségi oldalán fogalmazott,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét

Végre leleplezték Von der Leyen mestertervét: így játszaná el Brüsszel és Kijev az unió jövőjét
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter ma is tátott szájjal szaladt be a balos közvélemény-kutatások erdejébe”.

Majd „segítséget nyújtott” a Tisza-vezérnek. Mint írta, valóban 5 százalék előnyt mértek 2022-ben a Fidesznek, de 20-szal nyertek. „Akkor is 15 százalékot elhallgattak” – idézte fel.

Kocsis arra is rámutatott, hogy Magyart már úgy „befalta a saját propagandája, hogy teljesen megvakult”

„Ez azt hiszem öngól, vagy valami ilyesmi. Kellemes számolgatást, még 137 nap és felkenődsz a falra!” – zárta gondolatait a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

A fideszes politikus a poszt alatt egy kommentben viccesen azt is megjegyezte, hogy

A Mediánnál meg többször zárul az olló, mint egy átlagos fodrászatban”

– utalva ezzel Magyar Péter jánoshalmi borbélyos videójára.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2025. november 26. 18:49
KM-nek jó humora van !
Válasz erre
0
0
Takagi
2025. november 26. 18:30
Pedig már olló sincs.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!