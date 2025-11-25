„Nem akar kekeckedni az Egyesült Államokkal” – egyre közelebb a megállapodás Donald Trumppal

A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tervezett Trump–Maduro hívásnak még nincs konkrét időpontja, a folyamat tervezési szakaszban van. Egy amerikai tisztviselő szerint minden opció asztalon marad, ugyanakkor hozzátette:

Maduro egy narkoterrorista. Ha az elnök gondolkodását akarod képviselni, ezzel a szóval kell kezdened.

A diplomaták arra számítanak, hogy Maduro új választásokat és olajszállítási engedményeket ígér majd, ám szerintük hosszú évek óta nem tartotta be ígéreteit, ezért óvatosságra intenek. A venezuelai rezsimet évtizedek óta Kuba támogatja, és az ország szoros kapcsolatot ápol Iránnal, Oroszországgal és Kínával is.

Az amerikai tisztviselők szerint Maduróban az is félelmet kelthet, hogy kubai hírszerzői akár meg is ölhetik, ha enged az amerikai nyomásnak.

Az első Trump-kormány idején, 2020-ban a venezuelai elnök ellen vádat is emeltek az Egyesült Államokban mint a „Cartel de los Soles” vezetője ellen, amit Maduro tagad, és állítása szerint a csoport nem létezik.