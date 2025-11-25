„Nem akar kekeckedni az Egyesült Államokkal” – egyre közelebb a megállapodás Donald Trumppal

Rezsimet buktatna Amerika: mi történik Venezuelában?
Washington szerint a kormány drogkereskedelemben érintett, Caracas szerint rezsimváltásra készülnek.
A venezuelai helyzet feszültsége egyre nő, miközben Washington folyamatosan keresi a kiutat a patthelyzetből. A források szerint Trump hajlandónak mutatkozik közvetlenül egyeztetni Nicolás Maduróval, ami jelentős fordulatot jelezhet az amerikai megközelítésben.
Az Axios értesülései szerint Trump jelezte tanácsadóinak, hogy kész közvetlenül beszélni Nicolás Maduróval, noha az Egyesült Államok hétfőn hivatalosan is a terroristaszervezet vezetőjének minősítette a venezuelai elnököt. A tisztviselők szerint ez a döntés fontos állomása annak a nyomásgyakorlási politikának, amely a dél-amerikai országra irányul, és arra is utalhat, hogy azonnali katonai csapás nem feltétlenül várható.
Egy washingtoni forrás úgy fogalmazott:
Senki sem tervezi, hogy bemegy és lelövi vagy elrabolja ebben a pillanatban. Nem mondanám, hogy soha, de jelenleg nem ez a terv.
Egy másik hivatalnok hozzátette:
Közben fel fogjuk robbantani a drogot szállító hajókat. Meg fogjuk állítani a drogkereskedelmet.
A jelentések szerint legalább 83 ember halt meg 21 különálló rakétacsapásban a Karib-tengeren zajló, „Operation Southern Spear” fedőnevű amerikai hadművelet során, amely drogot szállító hajókat vett célba.
A tisztviselők szerint a művelet hivatalosan a drogkereskedelem visszaszorításáról szól, de informálisan Caracas rendszerváltásának előkészítéséről is.
A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tervezett Trump–Maduro hívásnak még nincs konkrét időpontja, a folyamat tervezési szakaszban van. Egy amerikai tisztviselő szerint minden opció asztalon marad, ugyanakkor hozzátette:
Maduro egy narkoterrorista. Ha az elnök gondolkodását akarod képviselni, ezzel a szóval kell kezdened.
A diplomaták arra számítanak, hogy Maduro új választásokat és olajszállítási engedményeket ígér majd, ám szerintük hosszú évek óta nem tartotta be ígéreteit, ezért óvatosságra intenek. A venezuelai rezsimet évtizedek óta Kuba támogatja, és az ország szoros kapcsolatot ápol Iránnal, Oroszországgal és Kínával is.
Az amerikai tisztviselők szerint Maduróban az is félelmet kelthet, hogy kubai hírszerzői akár meg is ölhetik, ha enged az amerikai nyomásnak.
Az első Trump-kormány idején, 2020-ban a venezuelai elnök ellen vádat is emeltek az Egyesült Államokban mint a „Cartel de los Soles” vezetője ellen, amit Maduro tagad, és állítása szerint a csoport nem létezik.
A washingtoni kritikák gyakran Marco Rubiót tették felelőssé a venezuelai politikáért, ám a tisztviselők szerint Rubio azért kapott kulcspozíciókat, mert pontosan azt a kemény irányvonalat képviseli, amelyet Trump elvár. Egy harmadik hivatalnok úgy fogalmazott:
A héja Venezuelában Donald Trump, utána Stephen Miller, majd Marco Rubio.
A 2019-es katonai beavatkozás lehetőségéről szóló megbeszélések során Rubio még visszafogta az akkori elnököt, mert kevés katonai eszköz állt rendelkezésre a térségben. Ma már ez a feltétel adott, miután Rubio és Caine olyan műveletet szervezett, amely megőrzi az elnök számára a mozgásteret. A diplomáciai offenzíva ugyanakkor már Trump hivatalba lépése előtt elkezdődött:
Ric Grenellt baráti követként küldte Venezuelába, Maduro pedig – a New York Times szerint – felajánlotta országa kincseit az Egyesült Államoknak, amit Trump úgy értelmezett, hogy „nem akar kekeckedni az Egyesült Államokkal”.
Maduro azonban hatalmon akart maradni, ami Trump számára elfogadhatatlan volt. A venezuelai vezetés későbbi közeledése ellenére az amerikai elnök múlt héten már úgy fogalmazott, „lehet, hogy lesznek beszélgetései Maduróval, majd meglátják, hogyan alakul”.
Augusztus óta Washington jelentős katonai jelenlétet tart fenn a Karib-térségben, hogy felvegye a harcot a venezuelai kábítószer-kereskedelem ellen.
Mostanra a tisztviselők szerint az elnök meghozta döntését a közvetlen kapcsolatfelvételről, és egyre több szó esik tárgyalásról, egyre kevesebb bombázásról. Egy tanácsadó úgy látja:
Nagyon valószínűnek tartom a diplomáciai megoldást.
A források szerint Trump célja az, hogy örökségét úgy határozzák meg:
Mindent megtett az illegális drogok áramlásának megfékezéséért ebben az országban.
Nyitókép: Jim WATSON, Federico PARRA / AFP