Maduro venezuela Trump terrorszervezet drogkereskedelem

„Nem akar kekeckedni az Egyesült Államokkal” – egyre közelebb a megállapodás Donald Trumppal

2025. november 25. 12:00

A venezuelai helyzet feszültsége egyre nő, miközben Washington folyamatosan keresi a kiutat a patthelyzetből. A források szerint Trump hajlandónak mutatkozik közvetlenül egyeztetni Nicolás Maduróval, ami jelentős fordulatot jelezhet az amerikai megközelítésben.

2025. november 25. 12:00
Az Axios értesülései szerint Trump jelezte tanácsadóinak, hogy kész közvetlenül beszélni Nicolás Maduróval, noha az Egyesült Államok hétfőn hivatalosan is a terroristaszervezet vezetőjének minősítette a venezuelai elnököt. A tisztviselők szerint ez a döntés fontos állomása annak a nyomásgyakorlási politikának, amely a dél-amerikai országra irányul, és arra is utalhat, hogy azonnali katonai csapás nem feltétlenül várható. 

Amerikai hadihajó a venezuelai partoknál, diplomáciai fordulat Washingtonban: források szerint Trump kész lenne egyeztetni Nicolás Maduróval.
Amerikai hadihajó a venezuelai partoknál, diplomáciai fordulat Washingtonban: források szerint Trump kész lenne egyeztetni Nicolás Maduróval.
Forrás: MARTIN BERNETTI / AFP

Egy washingtoni forrás úgy fogalmazott: 

Senki sem tervezi, hogy bemegy és lelövi vagy elrabolja ebben a pillanatban. Nem mondanám, hogy soha, de jelenleg nem ez a terv.

Egy másik hivatalnok hozzátette: 

Közben fel fogjuk robbantani a drogot szállító hajókat. Meg fogjuk állítani a drogkereskedelmet.

Trump és Maduro kapcsolatfelvételének lehetősége

A jelentések szerint legalább 83 ember halt meg 21 különálló rakétacsapásban a Karib-tengeren zajló, „Operation Southern Spear” fedőnevű amerikai hadművelet során, amely drogot szállító hajókat vett célba. 

  • A diplomáciai csatorna megnyílásának híre egybeesik azzal, hogy a külügyminisztérium hétfőn külföldi terrorszervezetként jelölt meg egy venezuelai kartellt, ami tágabb jogi mozgásteret adhat az Egyesült Államoknak. 
  • Ugyancsak hétfőn a hadművelet irányítója, Dan Caine tábornok Puerto Ricóba látogatott, ahol mintegy tízezer amerikai katona, tengerész és pilóta állomásozik. 

A tisztviselők szerint a művelet hivatalosan a drogkereskedelem visszaszorításáról szól, de informálisan Caracas rendszerváltásának előkészítéséről is.

A források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a tervezett Trump–Maduro hívásnak még nincs konkrét időpontja, a folyamat tervezési szakaszban van. Egy amerikai tisztviselő szerint minden opció asztalon marad, ugyanakkor hozzátette: 

Maduro egy narkoterrorista. Ha az elnök gondolkodását akarod képviselni, ezzel a szóval kell kezdened.

A diplomaták arra számítanak, hogy Maduro új választásokat és olajszállítási engedményeket ígér majd, ám szerintük hosszú évek óta nem tartotta be ígéreteit, ezért óvatosságra intenek. A venezuelai rezsimet évtizedek óta Kuba támogatja, és az ország szoros kapcsolatot ápol Iránnal, Oroszországgal és Kínával is. 

Az amerikai tisztviselők szerint Maduróban az is félelmet kelthet, hogy kubai hírszerzői akár meg is ölhetik, ha enged az amerikai nyomásnak.

Az első Trump-kormány idején, 2020-ban a venezuelai elnök ellen vádat is emeltek az Egyesült Államokban mint a „Cartel de los Soles” vezetője ellen, amit Maduro tagad, és állítása szerint a csoport nem létezik.

Katonai mozgástér és háttéralkuk

A washingtoni kritikák gyakran Marco Rubiót tették felelőssé a venezuelai politikáért, ám a tisztviselők szerint Rubio azért kapott kulcspozíciókat, mert pontosan azt a kemény irányvonalat képviseli, amelyet Trump elvár. Egy harmadik hivatalnok úgy fogalmazott: 

A héja Venezuelában Donald Trump, utána Stephen Miller, majd Marco Rubio.

A 2019-es katonai beavatkozás lehetőségéről szóló megbeszélések során Rubio még visszafogta az akkori elnököt, mert kevés katonai eszköz állt rendelkezésre a térségben. Ma már ez a feltétel adott, miután Rubio és Caine olyan műveletet szervezett, amely megőrzi az elnök számára a mozgásteret. A diplomáciai offenzíva ugyanakkor már Trump hivatalba lépése előtt elkezdődött: 

Ric Grenellt baráti követként küldte Venezuelába, Maduro pedig – a New York Times szerint – felajánlotta országa kincseit az Egyesült Államoknak, amit Trump úgy értelmezett, hogy „nem akar kekeckedni az Egyesült Államokkal”

Maduro azonban hatalmon akart maradni, ami Trump számára elfogadhatatlan volt. A venezuelai vezetés későbbi közeledése ellenére az amerikai elnök múlt héten már úgy fogalmazott, „lehet, hogy lesznek beszélgetései Maduróval, majd meglátják, hogyan alakul”.

Mostanra a tisztviselők szerint az elnök meghozta döntését a közvetlen kapcsolatfelvételről, és egyre több szó esik tárgyalásról, egyre kevesebb bombázásról. Egy tanácsadó úgy látja: 

Nagyon valószínűnek tartom a diplomáciai megoldást.

A források szerint Trump célja az, hogy örökségét úgy határozzák meg: 

Mindent megtett az illegális drogok áramlásának megfékezéséért ebben az országban.

Nyitókép: Jim WATSON, Federico PARRA / AFP

Dixtroy
2025. november 25. 13:25
Káoszbingó következő célpontjai: Tajvani konfliktus Pakisztán-India öntözővíz háború Gázai nadrágozat terrortámadása Szaúdi-Irán invázió Németország megtámadja Kalinyingrádot
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. november 25. 12:18
Mexikó és Kolumbia? Donald… ja ott nincs olaj… mellesleg a fentanil jelentős része Kínából érkezik hozzátok…
Válasz erre
2
1
bondavary
2025. november 25. 12:10
A lényeg az, hogy Venezuelában van a világ legnagyobb olajtartaléka. Trump az amerikai földrészen nem engedi meg, hogy ehhez a kínaiaknak, vagy az oroszoknak közük legyen. A drog csak másodlagos kérdés. Itt éppen úgy érdekszféráról van szó, mint az orosz-ukrán háborúban.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!