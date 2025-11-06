Hihetetlen fogás: tengeralattjáróval hoztak volna csaknem két tonna kokaint Európába

A portugál hatóságok egy tengeralattjáró-szerű hajót fogtak el az Atlanti-óceánon, amely több mint 1,7 tonna kokaint szállított az Ibériai-félsziget felé – számolt be az Euronews. A fedélzeten négy ember tartózkodott, akiket a portugál igazságügyi rendőrség őrizetbe vett.

A portugál rendőrség és haditengerészet közös akcióban akadályozta meg, hogy 1,7 tonna kokain elérje az európai piacokat.

Forrás: MIGUEL RIOPA / AFP

Újabb csapás a kokain útvonalaira

A El Dorado fedőnevű akciót a portugál igazságügyi rendőrség és a haditengerészet közösen hajtotta végre, brit és amerikai támogatással. A portugál légierő, a brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) és az amerikai kábítószer-ellenes együttműködés déli munkacsoportjais részt vett az akcióban. A haditengerészet szerint a félmerülő jármű Európa partjai felé tartott, de a hatóságok nem közölték, honnan indult és kik voltak a legénység tagjai.

A Lisszabonban működő Tengerészeti Elemző és Műveleti Központ – amely nyolc uniós ország (köztük Franciaország, Németország és Spanyolország) együttműködését fogja össze – kulcsszerepet játszott a felderítésben.