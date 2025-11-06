Hihetetlen fogás: tengeralattjáróval hoztak volna csaknem két tonna kokaint Európába
2025. november 06. 15:43
Hihetetlen fogásra bukkantak a portugál hatóságok az Atlanti-óceánon. Egy félmerülő hajót állítottak meg, amely szinte láthatatlanul haladt Európa felé. A fedélzeten csaknem két tonna kokain lapult, mielőtt a haditengerészet közbeszólt volna.
A portugál hatóságok egy tengeralattjáró-szerű hajót fogtak el az Atlanti-óceánon, amely több mint 1,7 tonna kokaint szállított az Ibériai-félsziget felé – számolt be az Euronews. A fedélzeten négy ember tartózkodott, akiket a portugál igazságügyi rendőrség őrizetbe vett.
Újabb csapás a kokain útvonalaira
A El Dorado fedőnevű akciót a portugál igazságügyi rendőrség és a haditengerészet közösen hajtotta végre, brit és amerikai támogatással. A portugál légierő, a brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség, az amerikai Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) és az amerikai kábítószer-ellenes együttműködés déli munkacsoportjais részt vett az akcióban. A haditengerészet szerint a félmerülő jármű Európa partjai felé tartott, de a hatóságok nem közölték, honnan indult és kik voltak a legénység tagjai.
A Lisszabonban működő Tengerészeti Elemző és Műveleti Központ – amely nyolc uniós ország (köztük Franciaország, Németország és Spanyolország) együttműködését fogja össze – kulcsszerepet játszott a felderítésben.
A belga Pénzügyminisztérium Vám- és Jövedéki Főigazgatóságának vezetője nyilatkozatában felhívta a figyelmet, hogy a bűnözők milyen „kreatívak” tudnak lenni, ha a drog elrejtéséről van szó.
A portugál rendőrség szerint az akció újabb csapást mért a Latin-Amerika és Európa között működő nemzetközi kokain-csempész hálózatokra. A félmerülő hajók ugyanis a kartellek kedvelt eszközei: nehezen észlelhetők, és hatalmas rakományt képesek szállítani.
A legtöbb ilyen útvonal Dél-Amerika partjairól – Kolumbiából, Peruból vagy Bolíviából – indul, és több ezer tengeri mérföldet tesz meg, mielőtt elérné az európai piacokat. A portugál vizek az utóbbi időben egyre fontosabb tranzitponttá váltak, mivel a csempészek folyamatosan új útvonalakat keresnek a hatósági ellenőrzések kijátszására.