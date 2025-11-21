Nem a szlovák és magyar gázéhség, hanem a drogozó nyugati elit finanszírozza az orosz háborút

Az elmúlt egy évben az NCA 45 gyanúsított pénzmosót tartóztatott le, és több mint 5 millió font készpénzt foglalt le – közölte a Daily Mail.

Tavaly pedig felszámolta Ekaterina Zhdanova, a szibériai milliomos által működtetett hálózatot, amely az ír Kinahan-kartellnek és állami megbízású orosz kémeknek is mosott pénzt. A szervezet egyik vezetője, Sal Melki szerint most először vált egyértelművé,