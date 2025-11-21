Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség Ekaterina Zhdanova szankciók Daily Mail kokain

Nem a szlovák és magyar gázéhség, hanem a drogozó nyugati elit finanszírozza az orosz háborút

2025. november 21. 11:11

A brit droghasználók pénze lőszerré és kémfizetéssé válik Moszkvában – elképesztő részletek egy feltárt hálózatról.

2025. november 21. 11:11
null

A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) vezetői szerint a brit középosztály hétvégi drogfogyasztása ma már nemcsak a hazai bűnözést finanszírozza, 

hanem közvetve Oroszország ukrajnai háborúját, és a brit földön zajló orosz kémbűnözést is. 

A hatóságok egy több milliárd dolláros, globális pénzmosó-hálózatot tártak fel, amely 28 brit városban működik, és „piszkos” készpénzt gyűjt a bűnözőktől, amit aztán kriptovalutává alakít. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Az elmúlt egy évben az NCA 45 gyanúsított pénzmosót tartóztatott le, és több mint 5 millió font készpénzt foglalt le – közölte a Daily Mail

Tavaly pedig felszámolta Ekaterina Zhdanova, a szibériai milliomos által működtetett hálózatot, amely az ír Kinahan-kartellnek és állami megbízású orosz kémeknek is mosott pénzt. A szervezet egyik vezetője, Sal Melki szerint most először vált egyértelművé, 

milyen szálak kötik össze a pénteki „rekreációs” kokainvásárlást a világon zajló geopolitikai pusztítással.

Ekaterina Zhdanova / Kép: Daily Mail

A pénz útja világos: a drogkereskedők és más bűnözők bevételeit a pénzmosó-hálózat továbbítja, amely a nyereség egy részét megtartva tisztára mossa a pénzt, 

majd azt orosz hírszerzési projektek, katonai műveletek és szankciók kijátszására használt állami szervezetek finanszírozására fordítják. 

Zhdanova „Smart” nevű hálózatát az orosz hírszerzés arra is felhasználta, hogy pénzzel lásson el egy brit központú bolgár kémpárt, akiket idén márciusban ítéltek el, miután három éven át szolgáltattak információkat a Kremlnek.

Ezt is ajánljuk a témában

A hálózat úgy tudta kijátszani a szankciókat, ahelyett, hogy bankokat használt volna, 

egyszerűen vásárolt magának egy bankot. 

Így teljes ellenőrzése volt minden adat felett, és maga készíthette el azokat a jelentéseket is, amelyek egy normál pénzintézetnél automatikusan kiváltanák a hatósági figyelmeztetést. A brit hatóságok több futárt is elfogtak, akik bűnözői készpénzt szállítottak a hálózat számára. Köztük volt Giorgi Tabatadze, akit 2,2 millió font tisztára mosásáért három év börtönre ítéltek, letartóztatásakor több mint 750 ezer font készpénzt találtak nála.

A pénzmosó-hálózat nemcsak bűnözők és oligarchák pénzét kezelte: 

a rendszer orosz hackerek kriptomillióit is készpénzzé alakította.

Az orosz állam pedig ezen a hálózaton keresztül utalt pénzt külföldi ügynökeinek, sőt a brit terjesztésre szánt Russia Today műsorok újságíróinak is – pedig a csatornát már 2022-ben szankcionálták. 

A Smart hálózatot vezető Ekaterina Zhdanova – aki szibériai származású és a moszkvai pénzügyi világ egyik ismert szereplője volt – számos üzleti magazin címlapján szerepelt, mielőtt az amerikaiak tavaly szankcionálták. Jelenleg Franciaországban van előzetes letartóztatásban.

A brit kormány szerint az ügy tanulsága világos: Oroszország rendkívül kifinomult módszerekkel kerüli meg a szankciókat és finanszírozza háborúját, ezért London folyamatosan bővíti az ellene irányuló ellenintézkedéseket.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Daily Mail

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. november 21. 12:23
Van a sztoriban pár ellentmondás és szakmai megalapozatlanság. A primer entitás a pénzmosásban a TGR, a Smart csak egy alsóbbrendű szervezet. Ezek a csoportok nem részei a brit droghálózatoknak, hanem partnerei. Az orosz hálózatok felderítésében nagy szerepet játszanak azok az ukrán bűnözőcsoportok, amelyek konfliktus előtt az oroszok partnerei voltak a pénzmosásban. Az ukránoknak maradt az emberkereskedelem és a ‘call centeres’ csalások, a drogbizniszben is hátraléptek miután a fedőcégeik magukra és kirgiz bankok nélkül maradtak az orosz partnerség megszűnésével. Emellett piszkos munkát végeznek az ukrán államnak, amit az az EU-tól, britektől kapott segélyekből finanszíroz. Vagyis az ukrán bűnszervezeteket a hazájukban közvetve a brit adófizetők finanszírozzák. Mocskos egy átbaszás ez az egész, amire a fenti cikkek az elterelés. 🤷🏻‍♂️
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. november 21. 11:52
a nagyságrendek legalább annyira nem állnak össze mint a magyar-szlovák energiaigények az orosz export lefedésére amit az EU tol. A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) valószínűleg ugyanolyan mint a ISW meg a brit tudósok
Válasz erre
2
0
smokey-eye
•••
2025. november 21. 11:51 Szerkesztve
Szerintem ez csak arról szól, hogy az angol sajtó próbálja megalapozni a közvéleményben az orosz állami vagyon ellopását. " Az orosz állam pedig ezen a hálózaton keresztül utalt pénzt ... a brit terjesztésre szánt Russia Today műsorok újságíróinak is " Az állításokban kb. annyi az igazság, mint hogy a BBC fenntartásában afrikai brit gyarmatok kifosztásából származó pénz is van . Erőltetett, de ha nagyon akarjuk, van némi alapja .
Válasz erre
3
0
Tuners
2025. november 21. 11:39
Mondjuk annak örülök hogy már az őshonos angolok is úgy reagálnak ilyen hírekre hogy: “Valakinek megvan Putyin telefonszáma, mert valaki kiengedte éjjel a kutyámat, és gyanítom ő volt” Változik a közhangulat…..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!