Nem a szlovák és magyar gázéhség, hanem a drogozó nyugati elit finanszírozza az orosz háborút

Óriási bajban van Zelenszkij – könnyen lehet, hogy ezt már ő sem úszhatja meg
A honvédő háború három éve elfedte Ukrajna jó három évtizednyi függetlenségének rákfenéjét: a burjánzó korrupciót.
A brit droghasználók pénze lőszerré és kémfizetéssé válik Moszkvában – elképesztő részletek egy feltárt hálózatról.
A brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) vezetői szerint a brit középosztály hétvégi drogfogyasztása ma már nemcsak a hazai bűnözést finanszírozza,
hanem közvetve Oroszország ukrajnai háborúját, és a brit földön zajló orosz kémbűnözést is.
A hatóságok egy több milliárd dolláros, globális pénzmosó-hálózatot tártak fel, amely 28 brit városban működik, és „piszkos” készpénzt gyűjt a bűnözőktől, amit aztán kriptovalutává alakít.
Az elmúlt egy évben az NCA 45 gyanúsított pénzmosót tartóztatott le, és több mint 5 millió font készpénzt foglalt le – közölte a Daily Mail.
Tavaly pedig felszámolta Ekaterina Zhdanova, a szibériai milliomos által működtetett hálózatot, amely az ír Kinahan-kartellnek és állami megbízású orosz kémeknek is mosott pénzt. A szervezet egyik vezetője, Sal Melki szerint most először vált egyértelművé,
milyen szálak kötik össze a pénteki „rekreációs” kokainvásárlást a világon zajló geopolitikai pusztítással.
A pénz útja világos: a drogkereskedők és más bűnözők bevételeit a pénzmosó-hálózat továbbítja, amely a nyereség egy részét megtartva tisztára mossa a pénzt,
majd azt orosz hírszerzési projektek, katonai műveletek és szankciók kijátszására használt állami szervezetek finanszírozására fordítják.
Zhdanova „Smart” nevű hálózatát az orosz hírszerzés arra is felhasználta, hogy pénzzel lásson el egy brit központú bolgár kémpárt, akiket idén márciusban ítéltek el, miután három éven át szolgáltattak információkat a Kremlnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A honvédő háború három éve elfedte Ukrajna jó három évtizednyi függetlenségének rákfenéjét: a burjánzó korrupciót.
A hálózat úgy tudta kijátszani a szankciókat, ahelyett, hogy bankokat használt volna,
egyszerűen vásárolt magának egy bankot.
Így teljes ellenőrzése volt minden adat felett, és maga készíthette el azokat a jelentéseket is, amelyek egy normál pénzintézetnél automatikusan kiváltanák a hatósági figyelmeztetést. A brit hatóságok több futárt is elfogtak, akik bűnözői készpénzt szállítottak a hálózat számára. Köztük volt Giorgi Tabatadze, akit 2,2 millió font tisztára mosásáért három év börtönre ítéltek, letartóztatásakor több mint 750 ezer font készpénzt találtak nála.
A pénzmosó-hálózat nemcsak bűnözők és oligarchák pénzét kezelte:
a rendszer orosz hackerek kriptomillióit is készpénzzé alakította.
Az orosz állam pedig ezen a hálózaton keresztül utalt pénzt külföldi ügynökeinek, sőt a brit terjesztésre szánt Russia Today műsorok újságíróinak is – pedig a csatornát már 2022-ben szankcionálták.
A Smart hálózatot vezető Ekaterina Zhdanova – aki szibériai származású és a moszkvai pénzügyi világ egyik ismert szereplője volt – számos üzleti magazin címlapján szerepelt, mielőtt az amerikaiak tavaly szankcionálták. Jelenleg Franciaországban van előzetes letartóztatásban.
A brit kormány szerint az ügy tanulsága világos: Oroszország rendkívül kifinomult módszerekkel kerüli meg a szankciókat és finanszírozza háborúját, ezért London folyamatosan bővíti az ellene irányuló ellenintézkedéseket.
Ezt is ajánljuk a témában
Itt vannak a részletek.
Nyitókép: Daily Mail