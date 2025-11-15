Ft
11. 15.
szombat
Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Kijev tárt karokkal várja a frontra az Amerikából kitoloncolt ukrán bűnözőket

2025. november 15. 19:27

Zelenszkij egyik tanácsadója szerint hasznukat fogják venni.

2025. november 15. 19:27
null

Kijev üdvözli, hogy az Egyesült Államok ukrán állampolgárok kitoloncolására készül – nyilatkozta Volodimir Zelenszkij egyik magas rangú tanácsadója a The Washington Post-nak. Az amerikai lap szerint a kitoloncolt ukránok nem számíthatnak sok jóra, mivel sokukat azonnal besorozhatják az ukrán hadseregbe.

Az Egyesült Államok annyi embert deportálhat, amennyit csak akar. Jó hasznukat vesszük.”

– mondta a névtelenül nyilatkozó elnöki tanácsadó.

Ukrajna washingtoni nagykövetsége szerint körülbelül 80 állampolgáruk áll jelenleg kitoloncolási eljárás hatálya alatt, nagyrészük illegális bevándorló vagy bűnöző.

Az ukrajnai háború 2022-es kirobbanása óta rengeteg ukrán állampolgár menekült el az országból. Több befogadó országban az utóbbi hónapokban viszont egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget szít. A feszültségek tovább fokozódtak, miután Kijev engedélyezte a 18–22 éves férfiak törvényes kilépését az országból, ami egyes EU-államokban az új érkezők számának megugrását váltotta ki. Friedrich Merz német kancellár a héten felszólította Zelenszkijt, gondoskodjon arról, hogy a fiatal ukrán férfiak „ne Németországba jöjjenek, hanem szolgálják hazájukat”. Kijev már hosszú ideje fontolja, hogy csökkenti a hadkötelesség alsó korhatárát, mivel egyre nagyobb problémát jelent az emberveszteségek pótlása.

Nyitókép forrása: GENYA SAVILOV / AFP

elcapo-2
2025. november 15. 20:35
Elfogytak az ukrán börtöntöltelékek? Nincs már kit kiengedni a börtönökből? A ruszkik ebben is jobbak.
akitiosz
2025. november 15. 20:05
A liberális meg demokratikus szabad világ embertelen és barbár. Na meg hazug csaló.
akitiosz
2025. november 15. 20:03
Ez ellentétes a Genfi Egyezménnyel. A nyilvánvaló halálba toloncolni embereket nem megengedett. Az ukránok tényleg menekültek. Szemben a négerek meg a muzulmánok nagyobb részével.
sanya55-2
2025. november 15. 19:58 Szerkesztve
Hülye Mercz, küldj ukrinak ãlcázott német fiatalt, neked mindegy, meg nekünk is
