Ukrajna Németország Lengyelország Konföderáció menekültek

Nem kérünk a dezertőrökből! – Keményen reagáltak a németek és lengyelek a több tízezer új ukrán menekültre

2025. október 29. 12:50

Berlini politikusok attól tartanak, hogy az Ukrajnából Németországba érkező férfiak számának hirtelen emelkedése csökkenti a Kijevnek nyújtott katonai támogatás iránti lelkesedést.

2025. október 29. 12:50
null

Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat, és az elmúlt hetekben hirtelen megnőtt az országba érkező fiatal ukrán férfiak száma – számolt be a Politico.

Németországban Friedrich Merz kancellár kormányzó pártjának tagjai arra figyelmeztetnek, hogy bár az ország továbbra is befogadja az ukrán menekülteket, a közvélemény támogatása az ukrán ügy iránt csökkenhet, ha úgy tűnik, hogy a fiatal férfi emigránsok elkerülik a katonai szolgálatot.

„Nem vagyunk kíváncsiak olyan fiatal ukrán férfiakra, akik Németországban töltik az idejüket, ahelyett, hogy hazájukat védenék”

 – mondta Jürgen Hardt, a CDU egyik vezető képviselője kedden a Politicónak. „Ukrajna saját döntéseket hoz, de a közelmúltbeli törvénymódosítás olyan kivándorlási hullámot indított el, amellyel foglalkoznunk kell.”

A lengyel Konföderáció párt még tovább ment, nyilatkozatában így fogalmazva:

„Lengyelország nem lehet menedékhelye annak a több ezer férfinak, akiknek saját hazájukat kellene védeniük, miközben a lengyel adófizetőket terhelik a dezertálásuk költségeivel.”

Az ukránok érkezése mindkét országba jelentősen megnőtt az ukrán kilépési szabályok nyáron történt enyhítése után – egy lépés, amely ironikus módon a fiatal férfiak be- és kilépésének megkönnyítésével a katonai toborzási problémák enyhítését célozta.

A lengyel határőrség adatai szerint 2025 eleje és az augusztus végi kilépési korlátozások enyhítése között közel 45 300 18 és 22 év közötti ukrán férfi lépte át a lengyel határt. A következő két hónapban ez a szám 98 500-ra, azaz napi 1600-ra emelkedett.

Úgy tűnik, hogy az újonnan érkezők közül sokan tovább haladtak nyugat felé: a 18 és 22 év közötti ukrán fiatal férfiak száma, akik Németországba érkeztek, augusztus közepén heti 19-ről októberben heti 1400-1800-ra emelkedett, a német belügyminisztérium adatait idéző német médiajelentések szerint.

Fotó: RALF HIRSCHBERGER / AFP

