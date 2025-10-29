Nem kérünk a dezertőrökből! – Keményen reagáltak a németek és lengyelek a több tízezer új ukrán menekültre

Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat, és az elmúlt hetekben hirtelen megnőtt az országba érkező fiatal ukrán férfiak száma – számolt be a Politico.

Németországban Friedrich Merz kancellár kormányzó pártjának tagjai arra figyelmeztetnek, hogy bár az ország továbbra is befogadja az ukrán menekülteket, a közvélemény támogatása az ukrán ügy iránt csökkenhet, ha úgy tűnik, hogy a fiatal férfi emigránsok elkerülik a katonai szolgálatot.

„Nem vagyunk kíváncsiak olyan fiatal ukrán férfiakra, akik Németországban töltik az idejüket, ahelyett, hogy hazájukat védenék”

– mondta Jürgen Hardt, a CDU egyik vezető képviselője kedden a Politicónak. „Ukrajna saját döntéseket hoz, de a közelmúltbeli törvénymódosítás olyan kivándorlási hullámot indított el, amellyel foglalkoznunk kell.”

A lengyel Konföderáció párt még tovább ment, nyilatkozatában így fogalmazva: