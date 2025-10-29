Ft
háború European Conservative Ukrajna Nagy-Britannia Boris Johnson drón

Az ukrán háború legnagyobb európai nyertese: a brit védelmi ipar

2025. október 29. 12:07

A European Conservative arról számolt be: miközben Nagy-Britannia szolidaritásból fegyverezte fel Ukrajnát, védelmi ipara – és Boris Johnson szövetségesei – a háborút lehetőségként fogták fel.

2025. október 29. 12:07
Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Az ukrajnai háború nemcsak Európa erőviszonyait alakította át, hanem Nagy-Britannia ipari és politikai prioritásait is újradefiniálta. A szankciók, az újrafegyverkezés és a rekordmagasságú közkiadások közepette olyan vállalatok, mint a QinetiQ, a brit Védelmi Minisztérium (MoD) történelmi beszállítója, egyértelmű nyertesekként kerültek ki a helyzetből – leplezte le a European Conservative

A konfliktus alatt végbement terjeszkedése, fő részvényese, Christopher Harborne politikai kapcsolataival és az akkori miniszterelnök, Boris Johnson döntéseivel együtt egy olyan érdekhálót tár fel, amelyben a külpolitika és a magánnyereség egymással összhangban mozog.

A brit kormány belső dokumentumainak, vállalati nyilvántartásoknak és Johnson távozása után aláírt magánszerződéseknek a European Conservative által elvégzett elemzése

egyértelmű összefüggést tár fel a Kijev feltétel nélküli támogatására vonatkozó politikai döntés és a brit vezető védelmi beszállítók egyidejű terjeszkedése között.

Az eredmények feltűnő egybeesést mutatnak a politikai adományok, a diplomáciai utazások, a katonai szerződések és a magán tanácsadói megállapodások között, amelyek az egykori miniszterelnök Downing Streetből való távozását követték. 2022 óta a QinetiQ bevételei meredeken emelkedtek. 

A vállalat 2023-as időközi pénzügyi jelentésében kifejezetten elismerte a „geopolitikai környezet pozitív hatását” bevételeire, amelyet az autonóm rendszerek, drónok és elektronikus hadviselési megoldások iránti kereslet ösztönzött.

Legjelentősebb szerződései között szerepel a Project SOCIETAS, amelyet 2022 végén ítéltek oda, és amelynek értéke 80 millió font, közös védelmi képességek fejlesztésére. A QinetiQ zászlóshajó termékei – a Banshee drónok, a fejlett felderítőrendszerek és a TALON robotok, amelyeket aknamentesítésre és városi harcokra használnak – részét képezik Nagy-Britannia Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagjának. 

A Védelmi Minisztérium belső dokumentuma megerősíti, hogy az Egyesült Királyság több mint 2,3 milliárd fontot különített el katonai támogatásra, amely magában foglalja „2000 darab csúcstechnológiájú drónt, 1600 darab páncéltörő fegyvert, pilóta nélküli légi felderítést és 50 000 darab tüzérségi lövedéket”. 

A QinetiQ ezeknek a szerződéseknek egyik legfontosabb kedvezményezettje. 

A cikk szerint a vállalat a politikai környezetet is kihasználta nemzetközi jelenlétének bővítésére. A Campaign Against Arms Trade (CAAT) adatai szerint a QinetiQ 20 országban rendelkezik exportengedéllyel, és egyre több szerződést köt légvédelmi és lézerprogramokhoz kapcsolódóan. Ez a terjeszkedés egybeesett a kormány álláspontjával, amely a felfegyverkezést nem üzleti lehetőségnek, hanem az orosz agresszióval szembeni erkölcsi kötelességnek tekintette.

A cikk megjegyzi: a védelmipar továbbra is alapvető fontosságú szektor a modern világban – ezt kevesen vitatnák. Ami azonban egyes európai partnerek körében nyugtalanságot kelt, az az, hogy a geopolitikai pozicionálást egyre inkább magánmegállapodások, és nem pusztán stratégiai, védelmi vagy technológiai szükségletek vezérlik, vagy akár kényszerítik.

A részletes elemzést a European Conservative cikkében olvashatják. 

Nyitókép: Photo by Adrian DENNIS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. október 29. 14:22
Szemetek .
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. október 29. 14:19
Kezdettôl erre ment ki a játék. A többi blabla.😭😭😭
Válasz erre
1
0
boromir67
2025. október 29. 12:58
Az ukránvédő duma lózung, tömegetetés. Starmer egyszerűen rohadt jó üzletet csinál..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!