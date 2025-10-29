Az ukrajnai háború nemcsak Európa erőviszonyait alakította át, hanem Nagy-Britannia ipari és politikai prioritásait is újradefiniálta. A szankciók, az újrafegyverkezés és a rekordmagasságú közkiadások közepette olyan vállalatok, mint a QinetiQ, a brit Védelmi Minisztérium (MoD) történelmi beszállítója, egyértelmű nyertesekként kerültek ki a helyzetből – leplezte le a European Conservative.

A konfliktus alatt végbement terjeszkedése, fő részvényese, Christopher Harborne politikai kapcsolataival és az akkori miniszterelnök, Boris Johnson döntéseivel együtt egy olyan érdekhálót tár fel, amelyben a külpolitika és a magánnyereség egymással összhangban mozog.

A brit kormány belső dokumentumainak, vállalati nyilvántartásoknak és Johnson távozása után aláírt magánszerződéseknek a European Conservative által elvégzett elemzése

egyértelmű összefüggést tár fel a Kijev feltétel nélküli támogatására vonatkozó politikai döntés és a brit vezető védelmi beszállítók egyidejű terjeszkedése között.

Az eredmények feltűnő egybeesést mutatnak a politikai adományok, a diplomáciai utazások, a katonai szerződések és a magán tanácsadói megállapodások között, amelyek az egykori miniszterelnök Downing Streetből való távozását követték. 2022 óta a QinetiQ bevételei meredeken emelkedtek.