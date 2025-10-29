A hurrikán közepébe repült az amerikai légierő gépe – megrendítő felvételeket készített (VIDEÓ)

Kedden délután csapott le Jamaicára a Melissa nevű hurrikán, amelyet a szakértők az Egyesült Államok történetének legerősebb viharaként tartanak számon – számolt be a hírről a Gizmodo. A Saffir–Simpson-féle hurrikánskálán a legmagasabb, 5-ös kategóriába sorolták, amit a mért adatok is alátámasztanak:

a szigetet 295 km/órás széllökések és özönvízszerű esőzések sújtották, miközben a hurrikán szeme a délnyugati partvidék fölé vonult.

Szakértők szerint a Melissa hurrikán idején a szabadban tartózkodni életveszélyes. Az amerikai légierő hurrikánvadász egysége azonban a veszélyhelyzet ellenére egyenesen berepült annak középpontjába. A legénység lenyűgöző felvételeket készített a hurrikán szeméről, miközben körülötte folyamatosan örvényletek a zivatarfelhők, ám végül a heves turbulencia miatt kénytelenek voltak visszafordulni – olvasható a portálon.

A légierő egysége által készített felvételeket alább tekinthetik meg: