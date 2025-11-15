Átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság: tovább büntetnék Magyarországot, miközben a románok új területeket szereznének meg minket is belekeverve

Mindent bevetnének a románok, hogy új területeket szerezzenek meg: még Magyarországot is belekeverték az ügybe
Furfangos ötlettel állt elő Petrișor Peiu.
Ismét szintet lépett az Európai Unióban a kettős mérce: Brüsszel több döntésével is azt bizonyítja, nem ismer határokat a Magyarország ellenes politikája. A kettős mércét jól mutatja, hogy a román politikusok ma is olyan kijelentéseket tehetnek büntetlenül, amelyek elfogadhatatlanok a nemzetközi közösség számára.
Petrișor Peiu, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora szerint a Moldovai Köztársaság történelmi hibát követett el, amikor 1990-ben az önállóságot választotta a Romániával való egyesülés helyett. Példaként hozta fel Kelet- és Nyugat-Németország újraegyesítését, amely szerinte Németország gazdasági felemelkedéséhez vezetett.
Ezen a héten az is kiderült, Brüsszel számára sokkal fontosabb Ausztria és más szomszédos országok elvárása, mint Magyarországé. Miközben hazánkat az EU naponta egymillió eurós büntetéssel sújtja, az Európai Bizottság első lépésként
Christian Stocker osztrák kancellár hangsúlyozta: Ausztria hosszú ideje kiemelten terhelt menedékkérelmekkel, ezért támogatja a szigorúbb migrációs politikát és elutasítja a menedékkérők uniós elosztását. Gerhard Karner belügyminiszter szerint az EU-n kívüli visszatoloncoló központok létrehozása kulcsfontosságú.
Magnus Brunner EU-biztos kiemelte: a reform célja egyensúlyt teremteni felelősség és szolidaritás között; Ausztria jelentős tehermentesítésre számíthat.
Sokkal több figyelmet szentelnek a szomszédos országnak.
Nem csak a migrációs paktummal kapcsolatban ordít az Európai Bizottság hazánk számára elfogadhatatlan kettős mércéje:
miközben a magyar diákok politikai okokból továbbra sem vehetnek részt az Erasmus-programokban, Ursula von der Leyen bejelentette, hogy EU-s forrásokból tanulhatnak Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is.
Az egyik francia EP-képviselő, Céline Imart már korábban is felszólalt az Európai Parlamentben, és lerántotta a leplet az EU vérlázító képmutatásáról, miután kiderült, hogy radikális muszlimok és még a nyakig szankcionált oroszok is részt vehetnek az Erasmus és Horizon programokban, de a magyarok nem.
Észak-Afrika és Közel-Kelet igen, Magyarország nem.
