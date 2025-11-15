Ft
migrációs Ausztria Európai Bizottság Románia Erasmus

Átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság: tovább büntetnék Magyarországot, miközben a románok új területeket szereznének meg minket is belekeverve

2025. november 15. 06:05

A hét legolvasottabb cikkeiből kiderül, Brüsszel a magyar fiataloktól elvett lehetőséget támogatást Észak-Afrikának adja.

2025. november 15. 06:05
null

Ismét szintet lépett az Európai Unióban a kettős mérce: Brüsszel több döntésével is azt bizonyítja, nem ismer határokat a Magyarország ellenes politikája. A kettős mércét jól mutatja, hogy a román politikusok ma is olyan kijelentéseket tehetnek büntetlenül, amelyek elfogadhatatlanok a nemzetközi közösség számára.

Románia bejelentette, ezekre a területekre tart igényt

Petrișor Peiu, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora szerint a Moldovai Köztársaság történelmi hibát követett el, amikor 1990-ben az önállóságot választotta a Romániával való egyesülés helyett. Példaként hozta fel Kelet- és Nyugat-Németország újraegyesítését, amely szerinte Németország gazdasági felemelkedéséhez vezetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Ismét átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság

Ezen a héten az is kiderült, Brüsszel számára sokkal fontosabb Ausztria és más szomszédos országok elvárása, mint Magyarországé. Miközben hazánkat az EU naponta egymillió eurós büntetéssel sújtja, az Európai Bizottság első lépésként 

  • Ausztria, 
  • Bulgária, 
  • Csehország, 
  • Észtország, 
  • Horvátország 
  • és Lengyelország számára kivételt helyezett kilátásba a migrációs szolidaritási kötelezettség alól az új EU-s menekültügyi paktum keretében.

Christian Stocker osztrák kancellár hangsúlyozta: Ausztria hosszú ideje kiemelten terhelt menedékkérelmekkel, ezért támogatja a szigorúbb migrációs politikát és elutasítja a menedékkérők uniós elosztását. Gerhard Karner belügyminiszter szerint az EU-n kívüli visszatoloncoló központok létrehozása kulcsfontosságú.

Magnus Brunner EU-biztos kiemelte: a reform célja egyensúlyt teremteni felelősség és szolidaritás között; Ausztria jelentős tehermentesítésre számíthat.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszel tovább bünteti a magyar fiatalokat

Nem csak a migrációs paktummal kapcsolatban ordít az Európai Bizottság hazánk számára elfogadhatatlan kettős mércéje: 

miközben a magyar diákok politikai okokból továbbra sem vehetnek részt az Erasmus-programokban, Ursula von der Leyen bejelentette, hogy EU-s forrásokból tanulhatnak Észak-Afrikában és a Közel-Keleten is.

Az egyik francia EP-képviselő, Céline Imart már korábban is felszólalt az Európai Parlamentben, és lerántotta a leplet az EU vérlázító képmutatásáról, miután kiderült, hogy radikális muszlimok és még a nyakig szankcionált oroszok is részt vehetnek az Erasmus és Horizon programokban, de a magyarok nem.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Dursun Aydemir / ANADOLU / Anadolu / AFP

***

salátás
2025. november 15. 08:53
ezt a masszívgecit hányszor kell kibaszni, hogy végre eltakarodjon a szarfos trollkodásával ? ez nem kommentelés kicsiszar, hogy folyamat csak provokálnál
massivement5
2025. november 15. 08:08
Az, hogy beszopatták a Fideszt az Erasmussal, a korrupt fideszgeciék hibája, mert lopnak és hazudoznak rendszerszerűen, és ezt a fitalaok is tudják. Előbb-utóbb az országot is visszaveszik a moszkovita geciktől...
massivement5
2025. november 15. 08:07
"Brüsszel a magyar fiataloktól elvett lehetőséget támogatást Észak-Afrikának adja." A kurva anyátok, mintha nem azt csinálnátok... 44.hu/2025/11/14/husz-katolikus-iskola-modernizaciojat-tamogatta-a-magyar-kormany-libanonban Miközben persze a magyar fiatalokra szarnak, és egyre több helyen rabolja el az elnyomó, agymosó elmebajos klerikálisfasiszta egyház a nem egyházi iskolákat, óvodákat, hogy kereszténységet erőszakoljon rájuk. (Csökken is brutálisan a születésszám...)
tomekjosef
2025. november 15. 07:51
Egyszóval, undor!
