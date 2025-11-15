Átlépte a vörös vonalat az Európai Bizottság: tovább büntetnék Magyarországot, miközben a románok új területeket szereznének meg minket is belekeverve

Ismét szintet lépett az Európai Unióban a kettős mérce: Brüsszel több döntésével is azt bizonyítja, nem ismer határokat a Magyarország ellenes politikája. A kettős mércét jól mutatja, hogy a román politikusok ma is olyan kijelentéseket tehetnek büntetlenül, amelyek elfogadhatatlanok a nemzetközi közösség számára.

Románia bejelentette, ezekre a területekre tart igényt

Petrișor Peiu, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szenátora szerint a Moldovai Köztársaság történelmi hibát követett el, amikor 1990-ben az önállóságot választotta a Romániával való egyesülés helyett. Példaként hozta fel Kelet- és Nyugat-Németország újraegyesítését, amely szerinte Németország gazdasági felemelkedéséhez vezetett.